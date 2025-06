Verteidigungsausgaben: Nato beschließt Fünf-Prozent-Ziel

Die Nato-Staaten haben eine massive Erhöhung der Verteidigungsausgaben vereinbart. Jeder Bündnispartner verpflichtet sich, spätestens ab 2035 jährlich fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Verteidigung und Sicherheit zu investieren, heißt es in der Abschlusserklärung des Nato-Gipfels in Den Haag.