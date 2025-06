Pistorius zum Nato-Gipfel: "Artikel 5 immer Interpretationsfrage"

Pistorius erläuterte, es sei klar gewesen, dass die Amerikaner angesichts dieser Weltlage irgendwann mehr machen würden, "z.B. im Indopazifik auch in unserem Interesse übrigens, was die Freiheit der Meere und die Freiheit des Handels angeht". Daher sei auch klar gewesen, dass die Amerikaner "gleichzeitig nicht auf Dauer das Gleiche für die konventionelle Abschreckung in der Nato in Europa tun werden können, war auch klar."