Major: Signalisieren, "dass die Nato zusammensteht"

Die Botschaft des Gipfels bestehe darin, "zu zeigen, dass die Nato funktioniert", so Sicherheitsexpertin Claudia Major.

Im ZDF-Morgenmagazin erklärte Claudia Major, Sicherheitsexpertin der Denkfabrik German Marshall Fund, was von dem Gipfel zu erwarten ist.

... die Bedeutung des heutigen Nato-Gipfels:

Zwar stellten die USA die Nato teilweise infrage, außerdem gebe es Streitigkeiten innerhalb Europas, sagte Major mit Blick auf Länder wie Ungarn und Polen. Dennoch: "Die Hoffnung ist, dass es in diesem Gipfel ein Zeichen gibt, dass die Nato zusammensteht."

Die Nato will sich verpflichten, künftig fünf Prozent des Bruttoninlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Voraussetzung dafür: Alle ziehen mit, auch Trump.

Idee des "sehr kurzen" Gipfels sei ein "Deal fünf gegen fünf": Alle Alliierten, also auch die USA, sollen sich zur Beistandsklausel bekennen, sich im Fall eines Angriffs also gegenseitig unterstützen. Im Gegenzug bekennen sich die Nato-Mitglieder dazu, ihre Militärausgaben auf fünf Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu erhöhen.

Wichtig sei dies als Signal "nach innen und nach außen", betonte Major. "Es ist nach innen wichtig, dass alle 32 Alliierten wirklich daran glauben, dass wenn irgendetwas passiert, sie unterstützt werden. Und es ist nach außen wirklich wichtig, Russland und all den anderen zu signalisieren, dass trotz der Streitigkeiten die Nato immer noch zusammensteht."

Ob ein auf Papier festgehaltenes Ergebnis letztlich Bestand haben werde, sei hingegen fraglich, so Major: "Wir wissen nicht, wie lange (...) es hält."

"Weitere Unterstützung für die Ukraine wird nur vage genannt, um einen Konflikt mit Trump zu vermeiden", so ZDF-Korrespondentin Isabelle Schaefers in Den Haag. Der gesamte Gipfel sei "um Trump herum gestrickt".

... über das diplomatische Gewicht Europas:

Auf die Frage, welche Rolle die Europäer politisch noch haben nach Trumps Alleingang bei der Waffenruhe zwischen Israel und Iran, antwortete Major: "Diplomatisch können sie schon noch ein Gewicht haben." Am Ende gehe es "ganz viel um militärische und wirtschaftliche Hilfen", so die Sicherheitsexpertin.

Die größte Herausforderung für die Europäer ist, unter sich zu klären, was sie eigentlich wollen.

... über die Sorgen der Ukrainer vor schwindender Unterstützung:

Während sich die Staats- und Regierungschefs in Den Haag treffen, nehmen die Luftangriffe auf die Ukraine zu. Bis zu 500 Drohnenangriffe seien es aktuell pro Nacht, sagte Major, viele von ihnen zielten auf Infrastruktur wie Schulen und Krankenhäuser oder wie am Dienstag in Dnipro auf einen Zug.