Ukraine-Krieg im Liveticker - Aktuelle News

Die Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz, es gebe keine Reichweitenbeschränkungen für Waffen, die an die Ukraine geliefert wurden, hat nach Einschätzung von Christian Mölling womöglich keine weiteren Folgen. "Ein großer Wurf ist das außenpolitisch noch nicht", sagt der Senior Advisor beim European Policy Centre im heute journal. Anders sehe es aus, wenn die Ukraine jetzt noch eine größere Anzahl an Raketen mit großer Reichweite aus dem Westen geliefert bekomme. "Dann hat das tatsächlich praktische Effekte am Boden", so Mölling. Andernfalls sei es "ein Wiederholen eines Status Quo, den wir möglicherweise schon seit Herbst haben".