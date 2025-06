Der Ukrainekrieg zeigt die Spannungen im westlichen Militärbündnis. Die USA verschieben die Aufmerksamkeit in den Indo-Pazifik und fordern von Europa mehr Verantwortung für die eigene Sicherheit.

Die Europäer haben also nicht geschlafen.

Nach Außen gibt sich Europa geschlossen. Bis zu 800 Milliarden Euro sollen in die Verteidigung investiert werden. Doch in einigen Staaten regt sich Widerstand.

Aber was hat die EU militärisch konkret erreicht?

ZDFheute: Wie lange dauert das und was fehlt?

Brieger: Ich würde die volle Kompensation der fehlenden Kapazitäten in etwa zehn Jahren sehen - wenn die nötigen Maßnahmen nachhaltig getroffen werden. Es gibt identifizierte Lücken bei Luft- und Drohnenabwehr, der Produktion von Artilleriemunition, im Cyber- und Weltraumbereich.

Was würde ein schneller Rückzug der USA bedeuten?

Die Nato-Verteidigungsminister haben in Brüssel ein großes Aufrüstungsprogramm vereinbart. Geld soll vor allem in die Luftverteidigung und in weitreichende Waffensysteme fließen.

