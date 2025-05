Bundeswehr: Bundespräsident fordert Stärkung bei Nato-Festakt

Die Bundesrepublik Deutschland war der Nato am 6. Mai 1955, nur zehn Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs , trotz starker Vorbehalte unter anderem Frankreichs beigetreten.Nach Ende des Kalten Krieges nahm die Bundeswehr an mehreren Nato-Einsätzen im Ausland teil, etwa in Afghanistan und im Kosovo. Dabei kamen nach Angaben der Bundeswehr mehr als 100 deutsche Soldaten ums Leben.Quelle: AFP