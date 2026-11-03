Die Aufgaben des Bundespräsidenten |

Der Bundespräsident ist das deutsche Staatsoberhaupt und wird von der Bundesversammlung gewählt. Er kann für maximal zwei Amtszeiten hintereinander gewählt werden. Aktueller Amtsinhaber ist Frank-Walter Steinmeier. Er prüft alle Gesetze, bevor sie inkrafttreten dürfen. Als oberster Vertreter der Bundesrepublik Deutschland ernennt er den Bundeskanzler nach dessen Wahl und auf dessen Vorschlag die Minister und Ministerinnen der Bundesregierung. Er unterzeichnet Verträge mit anderen Staaten und kann auch Strafgefangene begnadigen.