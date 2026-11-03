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Bundespräsident Steinmeier - Nachrichten und Hintergründe

Die Aufgaben des Bundespräsidenten

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Der Bundespräsident ist das deutsche Staatsoberhaupt und wird von der Bundesversammlung gewählt. Er kann für maximal zwei Amtszeiten hintereinander gewählt werden. Aktueller Amtsinhaber ist Frank-Walter Steinmeier. Er prüft alle Gesetze, bevor sie inkrafttreten dürfen. Als oberster Vertreter der Bundesrepublik Deutschland ernennt er den Bundeskanzler nach dessen Wahl und auf dessen Vorschlag die Minister und Ministerinnen der Bundesregierung. Er unterzeichnet Verträge mit anderen Staaten und kann auch Strafgefangene begnadigen.

Aktuelle Nachrichten zum Bundespräsidenten

  1. Bundeskanzler Friedrich Merz

    "Gemeinsame Kandidatin" der Union:Steinmeier-Nachfolge: Merz spricht sich für Frau aus

    mit Video3:46
  2. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, hält bei der Eröffnungsfeier der Jüdischen Akademie in Frankfurt am Main eine Rede.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Jüdische Akademie in Frankfurt eröffnet

    von Inken Klinge
    Video1:33
  3. Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, dessen Ehefrau Elke Büdenbender sowie Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, durchschnitten am 2. November 2026 in Frankfurt am Main das Band und weihten damit offiziell den Neubau der Jüdischen Akademie ein.

    Frankfurt am Main:Steinmeier und Schuster eröffnen erste Jüdische Akademie

    mit Video1:33
  4. Der chinesische Präsident Xi Jinping läuft mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier am 30.10.2026, während einer Begrüßungszeremonie, auf dem Platz vor dem Osttor der Großen Halle des Volkes, in Peking, China.

    Bundespräsident nach Treffen mit Xi:Steinmeier: China nicht bereit für Ukraine-Gipfel

    mit Video0:27
  5. Grundsanierung von Schloss Bellevue
    Interview

    Historiker zur Steinmeier-Nachfolge:Bundespräsidenten-Wahl: "Hohe Hürde" für alle Kanzler

    mit Video2:44
  6. Moderatorin

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Nachfolge für Bundespräsident

    von Diana Zimmermann
    Video2:44
  7. Friedrich Merz, aufgenommen am 24.10.2026

    Kanzler zur Bundespräsidenten-Wahl:Merz: CDU hat Anspruch auf eigenen Kandidaten

    Diana Zimmermann, Tokio
    mit Video2:44
  8. Bundespräsident Steinmeier reist nach China

    Zwei Reisen, ein Ziel:Merz und Steinmeier auf Asien-Reisen

    Video0:27

Der Bundespräsident im ZDF-Sommerinterview

ZDF-Sommerinterview mit Bundespräsident Steinmeier

Bundespräsident Steinmeier lobt Reformpaket der Koalition

Exklusiv
Bundespräsident im ZDF-Sommerinterview
Frank-Walter Steinmeiers Aussagen unter der Lupe

Nauwahl des Bundespräsidenten 2027

Schloss Bellevue, die offizielle Residenz des deutsche Bundespräsidenten. (Archiv)

Nachfolge von Steinmeier: Wahltermin steht fest

Welche Kandidaten gibt es?

  1. Bundeskanzler Friedrich Merz

    "Gemeinsame Kandidatin" der Union:Steinmeier-Nachfolge: Merz spricht sich für Frau aus

    mit Video3:46
  2. Grundsanierung von Schloss Bellevue
    Interview

    Historiker zur Steinmeier-Nachfolge:Bundespräsidenten-Wahl: "Hohe Hürde" für alle Kanzler

    mit Video2:44
  3. Friedrich Merz, aufgenommen am 24.10.2026

    Kanzler zur Bundespräsidenten-Wahl:Merz: CDU hat Anspruch auf eigenen Kandidaten

    Diana Zimmermann, Tokio
    mit Video2:44
  4. 02.03.2026, Sachsen-Anhalt, Halle (Saale): Elisabeth Kaiser (SPD), Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland, spricht auf der Regionalpolitischen Jahrestagung in Halle/Saale.

    Ostbeauftragte kritisiert Ungleichheiten:Kaiser: Zeit ist reif für Bundespräsidentin - aus dem Osten

    mit Video2:31
  5. Moderatorin

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Nachfolge für Bundespräsident

    von Diana Zimmermann
    Video2:44
  6. Das Eingangstor zum Schloss Bellevue in Berlin.

    Debatte über Steinmeier-Nachfolge:Prien, Aigner - wird's diesmal eine Bundespräsidentin geben?

    von Stefanie Reulmann
    mit Video0:27
  7. Ilse Aigner steht vor einem Bild im Bayerischen Landtag in München.

    CSU drängt auf Nominierung:Wird Ilse Aigner jetzt Bundespräsidentin?

    von Stefanie Reulmann
    mit Video0:53

Wahl des Bundespräsidenten

Der Bundespräsident wird von der Bundesversammlung alle fünf Jahre gewählt. Das ist ihre einzige Aufgabe. Sie besteht je zur Hälfte aus allen Bundestagsabgeordneten und aus Menschen, die - je nach Größe der Bundesländer - von den 16 Landesparlamenten ausgewählt werden. Das können auch Menschen sein, die keinem Parlament angehören.

Steinmeiers Weihnachtsansprache 2025

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier posiert nach der Aufnahme seiner traditionellen Weihnachtsansprache am 22. Dezember 2025 im Schloss Bellevue in Berlin.

"Brauchen Mut": Steinmeier ruft zu Zusammenhalt auf

Steinmeier in China

  1. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird von Xi Jinping, Präsident von China, empfangen
    Analyse

    Letzte große Reise als Bundespräsident:Steinmeier in China: Warum der Besuch ein Balanceakt ist

    von Wulf Schmiese und Markus Aust
    mit Video0:27
  2. Der chinesische Präsident Xi Jinping läuft mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier am 30.10.2026, während einer Begrüßungszeremonie, auf dem Platz vor dem Osttor der Großen Halle des Volkes, in Peking, China.

    Bundespräsident nach Treffen mit Xi:Steinmeier: China nicht bereit für Ukraine-Gipfel

    mit Video0:27
  3. Josef Janning zum G20-Treffen und zur Chinareise von Steinmeier

    phoenix | phoenix vor ort:Josef Janning zum G20-Treffen und zur Chinareise von Steinmeier

    Video11:14
  4. Bundespräsident Steinmeier reist nach China

    Zwei Reisen, ein Ziel:Merz und Steinmeier auf Asien-Reisen

    Video0:27

Kindern erklärt: der Bundespräsident

  1. Bundespräsident Steinmeier

    Staatsoberhaupt von Deutschland:Der Bundespräsident

  2. logo!-Grafik mit Steinmeier und Queem als Staatsoberhäupter

    logo! erklärt:Bundespräsident - die deutsche Queen?

    Video1:20
  3. Reporterin Isabelle mit Bundespräsident Steinmeier, Umzugskartons und Schloss Bellevue im Hintergrund

    logo!-Reporterin Isabelle:... und mit ihm das ganze Schloss Bellevue!

    Video5:53