Thomas Berthold hat sich von der AfD zum Kandidaten für die Wahl des Bundespräsidenten aufstellen lassen. Für DFB-Chef Neuendorf ist das unverständlich - er findet klare Worte.

Die Alternative für Deutschland kürt den Fußball-Weltmeister Thomas Berthold zu ihrem Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten 14.11.2026 | 1:42 min

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat die AfD-Kandidatur von Ex-Weltmeister Thomas Berthold für das Amt des Bundespräsidenten scharf kritisiert.

Bei einer Veranstaltung des Zentralrats der Juden in Deutschland vor dem Länderspiel der DFB-Elf gegen die Niederlande sagte er:

Mir ist schon wichtig, noch einmal klar zu sagen, wer in die Ethikgrundsätze des DFB schaut, wer in unsere Statuten schaut, der wird viele Passagen finden, die inkompatibel sind mit dem Programm der AfD. „ Bernd Neuendorf, DFB-Präsident

Ilse Aigner klare Favoritin

Die Bundesversammlung wählt am 30. Januar die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die Kandidatin Ilse Aigner von der CSU dürfte die Mehrheit für das höchste Staatsamt bekommen.

Die Nominierung eines eigenen Kandidaten durch die AfD hat eher symbolische Bedeutung. Die AfD hat in der Bundesversammlung keine eigene Mehrheit.

Noch vor zehn Jahren gehörte Alice Weidel zu den Gemäßigten, das zeigen geleakte AfD-Mails. Inzwischen hat sich ihr Ton deutlich verschärft. 08.11.2026 | 3:35 min

DFB-Präsident Neuendorf: Mit Fußball-Werten schwer vereinbar

Dennoch ist die Kandidatur von Berthold, der 1990 mit der DFB-Auswahl von Teamchef Franz Beckenbauer Weltmeister wurde, für Neuendorf unverständlich. "Deswegen glaube ich, dass es für uns schwierig ist, nachzuvollziehen, dass man als Fußballer, der mit den Werten als Ex-Nationalspieler sich mal verbunden gefühlt hat oder zumindest gefühlt haben sollte, hier zur Verfügung steht", sagte der DFB-Präsident.

Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, reagierte ebenfalls kritisch. Es sei unverständlich, wie jemand, der Nationalspieler war und in vielen Ländern gespielt hat, für eine Partei zur Verfügung stehe, die Menschen anderer Herkunft ausgrenze, betonte er.

Anlass der Veranstaltung war die Vorstellung eines Kartensets mit elf Szenarien und 30 zielgruppengenauen Handlungsempfehlungen für den Kampf gegen Antisemitismus in Fußballvereinen und Verbänden.

Im Schatten ihres Umfragehöhenflugs führt die AfD im größten Landesverband Nordrhein-Westfalen einen erbitterten Macht- und Lagerkampf. 10.11.2026 | 10:23 min

Fußballweltmeister-Karriere und Verschwörungstheorien

Der frühere Nationalspieler Berthold bestritt 62 Länderspiele und spielte unter anderem für den VfB Stuttgart und den FC Bayern München.

Während Corona trat er bei einer Kundgebung der Initiative "Querdenken 711" in Stuttgart auf. Er kritisierte die damaligen Maßnahmen gegen die Pandemie. Zuletzt war er immer wieder mit Verschwörungstheorien zu politischen Ereignissen in Erscheinung getreten.

Quelle: dpa