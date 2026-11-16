Bilderserie
Sean Connery, Roger Moore & Co.:Ihr Name war Bond: Alle 007-Darsteller im Überblick
|
Nach Jahren der Spekulation ist das Geheimnis gelüftet: Robert Pattinson folgt auf Daniel Craig als neuer James Bond. Welche Schauspieler den 007-Agenten vor ihm verkörpert haben.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigenJetzt aktivierenMehr erfahren
Thema
Mehr zum Thema Film und James Bond
"Moneypenny" nicht geschützt:"Moneypenny" kein geschützter BegriffVideo0:27
Nachrichten | hallo deutschland:James Bond: Denis Villeneuve als Regisseurvon Ulrich LangerVideo0:26
007-Filmreihe vor dem Umbruch:"James Bond": Amazon erhält kreative Kontrolle
Nachrichten | Thema:Film- und Kino-News