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Robert Pattinson neuer James Bond: Alle 007-Darsteller im Überblick

Bilderserie

Sean Connery, Roger Moore & Co.:Ihr Name war Bond: Alle 007-Darsteller im Überblick

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Nach Jahren der Spekulation ist das Geheimnis gelüftet: Robert Pattinson folgt auf Daniel Craig als neuer James Bond. Welche Schauspieler den 007-Agenten vor ihm verkörpert haben.

Sean Conery als James Bond, "Dr. No", 1962
Agent 007 (George Lazenby) steht Blofeld (Telly Savalas) gegenüber und schaut ihn eindringlich an.
Roger Moore sitzt im Regiestuhl mit der Aufschrift 007. Er lehnt sich nach links über die Stuhllehne in die Kamera und hält eine Pistole in der rechten Hand.
Archiv: Timothy Dalton als James Bond in einer Szen des Film "Lizent zum Töten" aus dem Jahr 1988
James Bond (Pierce Brosnan) in Großaufnahme mit Waffe in der Hand.
Daniel Craig als James Bond im Bond-Film 'No Time To Die'
Schauspieler Robert Pattinson in London. (Archiv)

Der erste Bond: Sean Connery

Sean Connery hat in insgesamt sechs Filmen der offiziellen Bond-Reihe Aufträge als 007 ausgeführt. Das Bild zeigt ihn als James Bond im ersten Film überhaupt: "Dr. No" von 1962.

Quelle: Imago

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