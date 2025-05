Film- und Kino-News - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Die neuesten Filme laden ins Kino ein. Doch die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind in der Filmbranche nach wie vor spürbar. Die Pandemie zwang viele Kinos zur Schließung, verzögerte Filmproduktionen und führte zu einem Boom bei Streaming-Diensten wie Netflix und Co. Trotz dieser Herausforderungen kämpft das Kino um sein Comeback. Aktuelle Entwicklungen in der Filmbranche, die neusten Filme, sowie Neuigkeiten zu den aktuellen Filmpreisen wie den Oscars. ZDFheute informiert zu Filmen und Kino: Nachrichten und Hintergründe in der Übersicht.