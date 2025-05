Streaming-Highlights im Juni: Asphalt-Action mit Twisted Metal

Twisted Metal ist der erste Streaming-Tipp für den Juni Quelle: ZDF

Ein kleiner Blick in die nähere Zukunft: Mitte August geht es in einigen Bundesländern schon wieder los mit dem neuen Schuljahr - und damit für viele Familien auch in die 1. Klasse. Aber bereits jetzt im Juni geht’s auch schon um die Einschulung - in der Komödie "Andere Eltern - Die 1. Klasse". Alles (besser) wissende Helikoptereltern, die gleich eine ganze freie Schule in Köln kapern. Hui, da ist was los!

Ja, so geht es in den Komödiensommer im ZDF-Streaming-Portal, und zwar mit einem ganzen Film-Paket voller Spaß. Jede Menge komödiantische Elemente gibt es auch in dieser Endzeit-Action-Serie:

Twisted Metal (Action-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

John Doe ist ein Milchmann. In der Welt, in der er lebt, ein besonders gefährlicher Job: John pendelt als Kurier mit seinem auf Verteidigung und Kampf gepimpten Auto zwischen den verbliebenen Städten, die sich hermetisch von der Außenwelt abgeschottet und ihre geregelte Zivilisation bewahrt haben. Und dazwischen? Ein Schlachtfeld ohne Regeln und Moral. Wer überleben will, folgt dem Gesetz des Stärkeren. Postapokalyptische Ü18-Action mit vielen Bösewichten und Irren im modernen Mad-Max-Gewand.

Twisted Metal läuft im ZDF-Streaming-Portal.

Und hier nun zur Auswahl aus dem Angebot der Streaming-Portale im Juni:

Motorheads (Drama-Serie, Amazon Prime Video)

Die Zwillinge Caitlyn und Zac ziehen mit ihrer Mutter aus New York in eine Kleinstadt. Über die Werkstatt ihres Onkels tauchen sie ein in die Welt des Tunings und Straßenrennen. Und sie lüften Geheimnisse um ihren verschollenen Vater, der eine Bank ausgeraubt hat. Jugenddramen und eine kräftige Prise "Fast & Furious".

Motorheads läuft bei Amazon Prime Video.

Nine Puzzle (Krimi-Serie, Disney+)

Tatortanalystin Yoon E-na und Ermittler Kim Han-saem machen sich auf die Suche nach einem Serienkiller, der möglicherweise auch E-nas Onkel vor zehn Jahren ermordet hat. Pikant: Ihr Kollege hält sie für die damalige Täterin! Südkoreanischer Stoff mit einer entzückend schrägen Heldin.

Nine Puzzle läuft bei Disney+.

Bet (Highschool-Drama-Serie, Netflix)

Und wieder schafft es eine Story von Manga über Anime in die Realverfilmung: Bet ist an die Manga-Reihe Kakegurui angelehnt: Die Schülerin Yumeko kommt auf ein exklusives Internat, in dem sich alles ums Glücksspiel dreht. Aber sie zockt nicht nur exzellent - sie verfolgt auch einen Racheplan. Gelungene Adaption!

Bet läuft bei Netflix.

Club der Dinosaurier (Highschool-Dramedy-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Ben und Janni, Nerds und Außenseiter der 11. Klasse, wollen der Welt beweisen, dass sie auch cool sind - und organisieren sich Testosteron-Pillen aus dem Darknet. Es wirkt! Dumm nur, dass dieses Präparat sie auch allmählich zu Dinosauriern mutieren lässt… Aberwitziger Jugendstoff.

Club der Dinosaurier startet am 6. Juni im ZDF-Streaming-Portal.

Kommissar Wisting - Der See des Vergessens (Krimi-Serie, ARD Mediathek)

Wisting humpelt nach einem Autounfall durch seinen Genesungsurlaub - und stolpert nach einem anonymen Hinweis in einen Jahre zurückliegenden Mordfall. Sitzt der verurteilte Mörder zu Unrecht ein?

Kommissar Wisting - Der See des Vergessens: ab 6. Juni in der ARD Mediathek.

Extraordinary (Comedy-Serie, Staffel 2, ZDF-Streaming-Portal)

Jen und Jizz sind ein Paar, ebenso Kash und Carrie. Okay, zumindest zeitweise. Es ist kompliziert. Und dann ist da noch dieses Nichts von Jen: Alle haben Superkräfte, nur bei ihr will das irgendwie nicht klappen. Was jetzt? Eine Therapie muss her! Und weiter geht die witzige Sitcom für verregnete Abende.

Extraordinary: ab 18. Juni im ZDF-Streaming-Portal.

Warum ich? (Anthologie-Serie, ARD Mediathek)

Warum ich? Eine Frage, die sich wohl jeder schon in einer unangenehmen Situation gestellt hat. In sechs Folgen widmet sich die Anthologie-Serie dieser Fragestellung - mit jeder Menge Humor und jeder Menge Stars der deutschen Schauspiel-Szene.