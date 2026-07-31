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Streaming-Tipps - Aktuelle Highlights im Überblick

Streaming-Tipps

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Wer gerne Filme und Serien auf Netflix, Disney+, Amazon Prime oder in der ZDF Mediathek schaut, weiß: Über das riesige Angebot den Überblick zu behalten ist gar nicht so einfach. Was sind aktuelle Geheimtipps und welche Highlights sollte man gesehen haben, um mitreden zu können? ZDFheute liefert die Tipps für den nächsten Feierabend: Aktuelle Streaming-Highlights zu Filmen, Serien und mehr in der Übersicht.

Neue Serien und Filme im Juli 2026

Ein Mann und eine Frau gehen nebeneinander auf einer Wiese. Sie sind beide schick gekleidet - er trägt einen buttergelben Anzug, sie ein buttergelbes Kleid. Hinter ihnen steht ein Haus, davor eine Kutsche.

Streaming-Tipps für ZDF, ARD, Netflix & Co

Welche Streaming-Highlights bringt der Juli?

Aktuelle Streaming-Highlights

  1. Ein Mann und eine Frau gehen nebeneinander auf einer Wiese. Sie sind beide schick gekleidet - er trägt einen buttergelben Anzug, sie ein buttergelbes Kleid. Hinter ihnen steht ein Haus, davor eine Kutsche.

    Streaming-Highlights im Juli:Historiendrama mit The Forsytes und Musical-Vibes mit Wicked

    von Christian Thomann-Busse
    mit Video7:48
  2. Mann und Frau vor dem Fernseher gucken Fußball zu Hause.

    Streaming-Highlights zur Fußball-WM:Die besten WM-Dokus zur Einstimmung auf das Turnier

    von Tobias Bluhm
    mit Video101:52
  3. Dear England

    Streaming-Highlights im Juni:Fußball-Epos Dear England und Romantik mit Off Campus

    von Christian Thomann-Busse
    mit Video11:16
  4. Ivy (Palina Rojinski) in einer Szene der Serie "My Ex".

    Streaming-Highlights im Mai:Romantik mit "My Ex" und Spannung mit "Die Totenfrau"

    mit Video10:34
  5. "Nautilus": Keyvisual

    Streaming-Highlights im April:Abenteuer mit der Nautilus und auf Saltkrokan

    von Christian Thomann-Busse
    mit Video9:34
  6. Imogen Salter schaut in die Kamera. Im Hintergrund sieht man den unteren Teil des Eiffelturms.

    Streaming-Highlights im März:Spannung mit The Veil und weiter bei One Piece

    von Christian Thomann-Busse
    mit Video8:29
  7. Selina liegt auf dem Rücken auf einem pinkfarbenem Rosenbett und schaut in ihr Handy. Sie trägt ein pinkfarbenes Negligé

    Streaming-Highlights im Februar:Requiem for Selina und ganz viel Olympia

    von Christian Thomann-Busse
    mit Video8:07
  8. Take the Money and Run

    Streaming-Highlights im Januar:Unglaubliche OneCoin-Story und die Rückkehr der Minions

    von Christian Thomann-Busse
    mit Video6:06
  9. Schwertkampfszene zwischen zwei Personen

    Streaming-Highlights zu Weihnachten:Die drei Musketiere und die zweite Staffel von Fallout

    von Christian Thomann-Busse
    mit Video11:12
  10. Die berühmten Schauspielerinnen des Stranger-Things-Cast in einer düsteren Szene aus der letzten Staffel.

    Streaming-Highlights im Dezember:Finale von Stranger Things und die Stenbeck-Story

    von Christian Thomann-Busse
    mit Video6:06
  11. Keyvisual

    Streaming-Highlights im November:Fantasy im Herbst: Die Ringe der Macht und The Witcher

    von Christian Thomann-Busse
    mit Video8:56
  12. Eine Frau mit verbundenen Händen und Klebeband über dem Mund, neben ihr liegt ein Mann auf dem Rücken.

    Streaming-Highlights im Oktober:Horror mit Hysteria! und Alice in Borderland

    von Christian Thomann-Busse
    mit Video7:15
  13. helmy

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Streamingtipps mit Anna-Rebekka Helmy

    Video6:02
  14. Ein Mann steht mit dem Rücken zur Kamera und hält ein Messer hinter dem Rücken, während vor ihm ein Mann sitzt und ihn anschaut.

    Streaming-Tipps für September:Düsterer Wolfssommer, hohe Poker-Einsätze

    von Christian Thomann-Busse
    mit Video8:41
  15. Ausschnitt aus der Netflix-Serie "Wednesday"

    Streaming-Highlights im August:Wednesday-Wiedersehen und Chabos-Klassentreffen

    von Christian Thomann-Busse
    mit Video7:40
  16. Cat's Eyes

    Streaming-Highlights im Juli:Spannung mit Squid Game und Cat's Eyes

    von Christian Thomann-Busse
    mit Video10:25
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