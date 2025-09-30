Ist es der Herbst oder sind es die Oktobervibes? Der Bildschirm fröstelt - zum Glück nicht nur vor Kälte! Unser Überblick über die Highlights der Streaming-Portale im Oktober.

Film- und Serienreporter Patrick Lipke verrät, warum sich die Serien "Moresnet - The Book of Death" und "Pörni" sowie der Film "The Lost Bus" für einen spannenden Serienabend lohnen können. 30.09.2025 | 7:15 min

Mittlerweile warten auch in Europa viele auf Halloween. Freuen wir uns also auf einen Monat mit mysteriösen bis gruseligen Geschichten als Begleitprogramm - zum Beispiel "Sea Shadows" (gestartet in der ARD-Mediathek), einer französischen Mystery-Serie über die Suche nach einer rätselhaften Existenz im Meer. Oder "Hatching" (ab 5. Oktober im ZDF-Streaming-Portal), einem Horror-Drama aus Finnland, bei dem ein Ei das Leben einer Nachwuchsturnerin völlig aus der Bahn wirft. Und albern wird's in der Animations-Serie "Haunted Hotel" (Netflix). Und halb schmunzelnd, halb schreiend erleben wir diese Serie:

Hysteria! (Horror-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Die Horror-Serie Hysteria! gilt als besonderes Streaming-Highlight im Oktober, um in Herbst- und Halloween-Stimmung zu kommen. Quelle: ZDF

Ein bekannter Highschool-Footballspieler und seine Freundin werden entführt - er wird tot aufgefunden, sie kehrt verstört zurück. War es das Werk von Satanisten? Für Dylan, Jordy und Spud, die Außenseiter ihrer Highschool, kommt das Drama ganz gelegen: Sie stellen ihre absolut erfolglose Band als satanistisch dar und werden plötzlich die Stars der Schule. Doch es kommt, wie es bei Teenage-Horror einfach kommen muss: Das ist nur der Anfang einer unaufhaltsamen Eskalation. Massenhysterie, 80er-Soundtrack und Kleinstadt-Wahnsinn: Das geht nicht gut aus. Oder vielleicht ja doch!

Hysteria! startet am 15. Oktober im ZDF-Streaming-Portal.

Halloween wird immer beliebter, nicht nur bei Kindern, sondern auch bei jungen Erwachsenen - was ist das Geheimnis des Grusel-Fests? 01.11.2024 | 2:27 min

Alice in Borderland (Thriller-Serie, Staffel 3, Netflix)

Letztes Mal war es eine Meteoritenkatastrophe, die Arisu als Nahtoderfahrung ins Borderland verschlagen hat. Dieses Mal kehrt er auf anderem Wege dorthin zurück. Tödliche Spiele, moralische Dilemmata und irre viel Spannung. Die dritte Runde der Manga-Realverfilmung ist da!

Alice in Borderland läuft bei Netflix.

Mangas, die japanischen Comicbücher, sind die weltweit erfolgreichsten Comics und werden vielfach verfilmt. Wie wurde die gefeierte Subkultur zum milliardenschweren Massenphänomen? 05.04.2024 | 3:16 min

Elio (Animationsfilm, Disney+)

Pixar schickt mit Elio einen schüchternen Jungen weit ins All hinaus, wo er als Botschafter der Menschheit vor einer Versammlung außerirdischer Wesen bestehen muss. Warmherzig, visuell opulent und humorvoll - Familien-Wohlfühlprogramm im Herbst.

Elio läuft bei Disney+.

Von einer schwedischen Serie mit berühmter Vorlage bis zu weiteren Neuheiten: In den Streamingportalen gibt es gerade viel zu entdecken. ZDF-Filmexpertin Anna-Rebekka Helmy hat die spannendsten Empfehlungen zusammengestellt. 26.09.2025 | 6:02 min

Hotel Costiera (Thriller-Serie, Amazon Prime Video)

An der malerischen Amalfi-Küste arbeitet der Ex-Marine Daniel als Problemlöser in einem Luxushotel. Doch als die Tochter des Besitzers spurlos verschwindet, verstrickt er sich in ein Netz aus Intrigen und Geheimnissen. Spannung trifft auf mediterranes Flair.

Hotel Costiera läuft bei Amazon Prime Video.

Die TV- und Streamingbranche traf sich in Köln für den Deutschen Fernsehpreis. In 29 Kategorien wurden die besten Produktionen des vergangenen Jahres ausgezeichnet. Der Ehrenpreis ging an Otto Waalkes. 11.09.2025 | 1:25 min

naked (Drama-Serie, ARD-Mediathek)

Marie und Luis taumeln von der spontanen Party-Bekanntschaft direkt in eine Beziehung. Schon bald wird klar: Er ist süchtig nach Sex, und sie ist süchtig nach ihm. Eine toxische Liebesbeziehung, die sich zu einem Albtraum entwickelt.

naked: ab 1. Oktober in der ARD-Mediathek.

Im August 2024 heiratete Prinzessin Märtha Louise den US-amerikanischen Schamanen Durek Verrett. Nun sorgt eine Doku über ihre Liebesgeschichte für Diskussionen im norwegischen Königshaus. 17.09.2025 | 0:37 min

Fallen (Mystery-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Teenager Luce soll eine Brandstifterin sein. Wegen Unzurechnungsfähigkeit wird sie zu zwei Jahren Aufenthalt in einer gefängnisartigen Rehabilitationseinrichtung verdonnert. Der introvertierte Daniel und der rebellische Cam sitzen dort ebenfalls ein - und üben eine magische Anziehungskraft auf Luce aus. Noch ahnt die Teenagerin nicht, dass sie Teil eines uralten Dramas ist. Kann sie dem Teufelskreis dieses immerwährenden Kampfes zwischen Gut und Böse entkommen?

Fallen: ab 6. Oktober im ZDF-Streaming-Portal.

Der Trailer zur Mystery-Serie "Fallen" 26.09.2025 | 1:30 min

Hundertdreizehn (Drama-Serie, ARD-Mediathek)

Ein Reisebus fährt in den Gegenverkehr, viele Menschen sterben. Über sechs Folgen erzählt die Serie die Geschichten des Leids der Hinterbliebenen und begleitet die Ermittler auf der Suche nach der Unfallursache. 113 steht für die Zahl der Menschen, die statistisch vom Unfalltod eines Menschen betroffen sind - von Angehörigen bis zu Helfern. Eine Schicksalszahl für einen schicksalhaften Stoff.

Hundertdreizehn: ab 10. Oktober in der ARD-Mediathek.

Ebenfalls passend zu Halloween im Oktober: "Hameln". Eine Horror-Mystery-Serie, zu finden im ZDF-Streaming-Portal. 16.12.2024 | 1:00 min

Geschichte der Liebe (Doku-Reihe, ZDF-Streaming-Portal)

Liebe, Lust und Leidenschaft gehören zum Menschsein einfach dazu. Aber - wir wissen es alle - nicht immer ist das so einfach. Wie sich Geschlechterrollen, Moralvorstellungen, Besitzansprüche oder auch Befreiungsschläge über die Jahrtausende entwickelt haben, ist Thema dieser fünfteiligen Doku.

Geschichte der Liebe: ab 17. Oktober im ZDF-Streaming-Portal.