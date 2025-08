Vielleicht wird das ja noch was mit einem sonnigen Sommer - ansonsten gibt es ein abwechslungsreiches Ausweichprogramm: Hier kommen die Streaming-Highlights im August.

Bei den Streaming-Highlights im August mit dabei sind: die Serien "Chabos", "We are Lady Parts", "Wednesday" und der Film "Alien: Earth". 01.08.2025 | 7:40 min

Aus Großbritanniens Krimis kennen wir diesen Trumpf der Ermittler: die Aufnahmen der flächendeckenden Videoüberwachung. Hierzulande wird das (im realen Leben) viel kritischer gesehen - dabei geben wir freiwillig oft mehr von uns preis, als uns lieb ist. Willkommen zur neuesten Ausgabe von " Lass dich überwachen! " (ab 6.8., 18 Uhr im ZDF-Streaming-Portal) mit Jan Böhmermann! Also auf zu Gurken, Puzzles oder Verkäufen von Secondhand-Kleidung. Wieder mal sehr witzig - und nur minimal peinlich. So wie übrigens auch diese Serie:

Chabos (Dramedy-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Peppi (36) ist verunsichert, als er von einem Klassentreffen erfährt - zu dem er ganz offensichtlich nicht eingeladen ist! Hat man ihn einfach nur vergessen oder wird er bewusst ausgegrenzt? Er hat eine böse Vermutung, woran es liegen könnte. Da war was vor 20 Jahren … eine kleine Jugendsünde mit nicht nur teuren Folgen. Peppi will es nun wissen und macht sich auf in die Heimat. Nach Duisburg im Jahr 2006 - wo er und seine Kumpels Gollum, Alba und PD als "Chabos" unterwegs waren: die beste Gang der Welt und allerbeste Freunde fürs Leben. Oder doch nicht? Eine Reise zurück in die Welt von 16-Jährigen, die zielsicher jeden Fettnapf auf dem Weg ins Erwachsenwerden erwischen.

Chabos startet am 22. August im ZDF-Streaming-Portal.

Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds and Snakes (Drama, Amazon Prime Video)

64 Jahre vor dem ersten Teil der Dystopie: Coriolanus Snow, den wir als heimtückischen Präsidenten kennen, ist 18 Jahre alt und kämpft um seinen Platz in der elitären Gesellschaft. Seine Gelegenheit zum Aufstieg: Erfolg als Mentor bei den Hungerspielen. Action, Herzschmerz und der Wechsel auf die dunkle Seite der Macht. Gelungenes Prequel.

Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds and Snakes ist bei Amazon Prime Video gestartet.

Wednesday (Mystery-Serie, Staffel 2, Netflix)

Nach fast drei Jahren Wartezeit (für uns) kehrt die grandiose Wednesday Addams zurück an die Nevermore Academy. Auf in ein neues Schuljahr voller Mysterien. Zunächst die ersten vier von acht Folgen - der Rest folgt Anfang September.

Wednesday startet am 6.8. bei Netflix.

Auf einem lila Teppich in London präsentieren sich die Stars der erfolgreichen Serie den Kameras. Für die Premiere der zweiten Staffel lässt sich auch Tim Burton seinen Auftritt nicht nehmen. 31.07.2025 | 0:48 min

Ellis (Krimi-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

DCI Ellis wird dann in kleinere Polizeistationen Nordenglands geschickt, wenn das dortige Personal überfordert ist - oder unwillig. Ellis und ihr Assistent Harper meistern das mit Hartnäckigkeit in der Sache und Mitgefühl gegenüber Opfern und Angehörigen. Neues Ermittlerduo mit viel Potenzial.

Ellis startet am 10.8. im ZDF-Streaming-Portal.

Alien: Earth (SciFi-Horror-Serie, Disney+)

Ein Raumschiff macht eine Bruchlandung auf der Erde und die Lebensformen an Bord sind alles andere als freundlich. Lässt sich der Untergang der Menschheit abwenden? Willkommen im Universum galaktischer Grausamkeit!

Alien: Earth startet am 13.8. bei Disney+.

We are Lady Parts (Comedy-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Doktorandin Amina lebt in London und ist verzweifelt auf der Suche nach einem Ehemann. Als sie zufällig als Lead-Gitarristin für eine muslimische Frauen-Punk-Band rekrutiert wird, steht ihre Welt plötzlich kopf. Kann sie den Spagat zwischen eigenem Leben und den Vorstellungen ihrer traditionell geprägten Freundinnen stemmen? Sechsteilige Musik-Komödie mit absurdem Witz und ganz viel Herz.

We are Lady Parts startet am 12.8. im ZDF-Streaming-Portal.

Unparteiisch - Deutschlands Elite-Schiedsrichter (Doku-Serie, Staffel 2, ARD Mediathek)

Schiedsrichter in der Bundesliga: Das ist Traum und Fluch zugleich. Top-Stars wie Felix Brych und Fabienne Michel geben Einblicke in ihren Alltag - auch in die düsteren Seiten. Staffel 2 der Serie über einen Job, den viele auf den Rängen und auf dem Sofa vermeintlich besser können.

Unparteiisch - Deutschlands Elite-Schiedsrichter ist ab 15.8. in der ARD Mediathek.

Die Küblböck-Story - Eure Lana Kaiser (Doku-Serie, ARD Mediathek)

Er war der eigentliche Star der ersten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar": Daniel Küblböck belegte damals (2003) den dritten Platz. Die dreiteilige Doku-Reihe beschreibt den Lebensweg des DSDS-Stars, der 2018 abrupt endete: verschollen auf einer Kreuzfahrt.

Die Küblböck-Story - Eure Lana Kaiser: ab 26.8. in der ARD Mediathek.

Weitere Streaming-Highlights im August