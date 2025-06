Es geht heiß her in diesem Sommer - sowohl draußen als auch beim Streaming. Hier kommt unser Überblick über die Highlights im Juli.

Die französische Fernsehserie "Cat's Eyes" basiert auf einem Manga. Die Geschichte des Geschwister-Trios begeistert Fans europaweit. Quelle: ZDF

Was haben wir beim Blick ins Sommerloch nicht schon alles gesehen: Vor allem kuriose Tier-Storys haben einen ganz besonderen Charme. Wer erinnert sich noch an Sammy, den ausgebüxten Brillenkaiman (1994) oder auch Bruno, den Bärenbub (2006)?

Ihren ganz eigenen Charme haben auch die Mitglieder der Familie Rembetis: ein altes Geisterjäger-Geschlecht aus Griechenland - nun im kleinen deutschen Ort Gosse. In der Serie "Rembetis - Die Geisterjäger" muss die Familie nichts Geringeres als die Apokalypse abwenden - und blickt am Ende in ein gewaltiges Loch. Mit viel Klamauk und sehr schwarzem Humor ab 25. Juli im ZDF-Streamingportal.

Familie Rembetis muss sich nach einem mysteriösen Unfall auf ihre alten Wurzeln als Geisterjäger besinnen. Quelle: ZDF

Das eine oder andere Augenzwinkern hält auch diese Serie bereit:

Cat's Eyes (Action-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Fünf Jahre war Tamara in der Welt unterwegs, doch nun kehrt sie heim nach Paris und zu ihren Schwestern Sylvia und Alexia. Vor allem Sylvia ist gar nicht begeistert davon, dass Tamara hinter dem Feuer in der Galerie des Vaters, bei dem er ums Leben gekommen ist, auch Jahre nach der Katastrophe noch immer an ein Verbrechen glaubt. Doch wie sich bald herausstellt, liegt sie mit ihrem Verdacht goldrichtig. Und schon bald stecken die drei Schwestern mittendrin im Sumpf der Kunstmafia. Rasante Frauenpower nach einer Manga-Vorlage - macht auch jenseits der 30 noch Spaß!

Cat's Eyes startet am 18. Juli im ZDF-Streaming-Portal.

Und hier nun zur Auswahl aus dem Angebot der Streaming-Portale im Juli:

Squid Game (Thriller-Serie, Staffel 3, Netflix)

Knapp vier Jahre nach dem großen Überraschungserfolg der Auftaktstaffel geht die südkoreanische Serie jetzt in die dritte und finale Runde. Kann Hauptakteur Gi-hun die Strukturen hinter dem brutalen und menschenverachtenden Spiel zerschlagen?

Squid Game läuft bei Netflix.

Nighties (Comedy-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Wenn alle schlafen gehen, geht für das Team im Hotel Prinzenhof die Sonne auf: Es ist Nachtschicht im Münchner Bahnhofsviertel. Zeit für die Antihelden-Truppe, banale Situationen ins Skurrile zu treiben und dabei liebevoll den Laden am Laufen zu halten.

Nighties ist gerade im ZDF-Streaming-Portal gestartet.

The Bear: King of the Kitchen (Drama-Serie, Staffel 4, Disney+)

Die Botschaft dieser Serie: Wer die allerbesten Gerichte der Welt kochen will, leidet Höllenqualen. Finanziell, mental und manchmal auch körperlich. Das Restaurant von Carmie und Sydney ist jeden Tag aufs Neue eine Herausforderung für jedes Teammitglied - und wir können sicher sein, dass dies auch auf diese vierte Staffel zutreffen wird. Ganz großes Drama mit einer Prise Humor.

The Bear: King of the Kitchen ist gerade bei Disney+ gestartet.

Countdown (Thriller, Amazon Prime Video)

Nach dem Mord an einem Zollbeamten in LA macht sich eine aus Spezialisten zusammengestellte Task Force an die Aufklärung. Steckt ein riesiger Drogendeal dahinter? Schon bald wird klar: Hier geht es um etwas Großes - aber ganz anders als gedacht! Rasante Story in 13 Teilen. Wöchentlich neuer Stoff bis September.

Countdown ist bei Amazon Prime Video gestartet.

Mädchen können kein Fußball spielen (Doku, ARD-Mediathek)

Man glaubt es kaum, aber tatsächlich hatte der DFB im Jahr 1955 Frauen das Fußballspielen verboten. Bis 1970! Hier geht es um den beharrlichen Kampf der Enthusiastinnen, um Zeitdokumente und Zeitzeuginnen. Und einfach unbeschreiblich die Aussagen damaliger Kommentatoren und Moderatoren. Muss man sehen und hören.

Mädchen können kein Fußball spielen ist ab 4. Juli in der ARD-Mediathek.

Alle Infos sowie Dokus zur Fußball-EM der Frauen in der Schweiz, die am 2. Juli startet, bei ZDFheute.

The Morning After (Dramedy-Serie, ARD-Mediathek)

Nina, irgendwo am Ende der Zwanziger, wird von ihrer Familie von England zum Alkoholentzug nach Südafrika geschickt. Stattdessen strandet sie in Kapstadt in einer schrägen Party-WG … Stationäre Therapie? Danach sieht das wirklich nicht aus. Ob das gut geht?

The Morning After: ab 18. Juli in der ARD-Mediathek.

Shooting Stars 2025 (Junges Kino im Zweiten, ZDF-Streaming-Portal)

Zeit für cineastischen Nachwuchs: Bei dieser 13. Ausgabe von "Shooting Stars" gibt es insgesamt fünf Werke von Nachwuchsfilmern zu sehen: "Monster im Kopf", "Im Haus meiner Eltern", "Alle die du bist", "Was du von mir sehen kannst" und "Mels Block". Neue Stories und frische Erzählstimmen.

Shooting Stars 2025 startet am 22. Juli im ZDF-Streaming-Portal.