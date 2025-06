Puma in Sachsen-Anhalt? Behörden suchen nach Großkatze

Was für ein Tier wurde am Geiseltalsee in Braunsbedra gesichtet? Behörden gehen von einer Großkatze aus. (Symbolbild)

Im Süden von Sachsen-Anhalt sind die Behörden auf der Suche nach einer Großkatze. Das Raubtier wurde am Freitagabend im Bereich des Hafens am Geiseltalsee in Braunsbedra im Saalekreis gesichtet, wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz in einer Warnmeldung mitteilte.

Großkatze gesichtet: Warn-App Nina aktiviert

Ein Anrufer habe den Landkreis am Montag darüber informiert, dass es ein Video von einem mutmaßlichen Raubtier in den sozialen Medien gebe, sagte der Sprecher. Der Geiseltalsee ist ein gefluteter Braunkohletagebau - und einer der größten künstlichen Seen in Deutschland. Einen Zoo gibt es in Braunsbedra nicht.