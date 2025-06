Falscher Alarm: Alligator in Vechta? Video war eine Täuschung

Sammy, Skippy, Petra - Ihre Geschichten hielten alle in Atem

Der Sommerloch-Klassiker: Brillenkaiman Sammy entkommt 1994 seinem Besitzer in Dormagen nahe Düsseldorf. Nach einer fünftägigen Suche fängt ein Taucher Sammy endlich in einem See.

Quelle: pa/dpa