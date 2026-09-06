Nachrichten aus Sachsen-Anhalt

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Landtagswahl in Sachsen-Anhalt
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt:Hochrechnung: AfD gewinnt klar - CDU fällt deutlich zurückvon Carsten HauptmeierLive
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Landtagswahl in Sachsen-Anhalt:So fällt die Hochrechnung ausvon Katrin Meyer, Nora Liebmann und Laura OzdobaLive
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Wählerwanderung in Sachsen-Anhalt:Woher kommen die Wähler der AfD?
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Wahlverhalten in Sachsen-Anhalt:So haben Jung und Alt, Männer und Frauen gewählt
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Parteikompetenzen in Sachsen-Anhalt:Wichtige Wahlthemen - und wo die AfD punkten konnte
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Landtagswahl in Sachsen-Anhalt:Alle Zahlen zur Wahl in Grafikenvon Kathrin Wolff
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Kandidaten und Parteien:So werden Schulze, Siegmund und die Parteien bewertet
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Landtagswahl in Karten:Sachsen-Anhalt: Alle Ergebnisse aus den Wahlkreisenvon L. Billmayer, R. Meyer, M. Ries, M. ZajonzLive
Nachrichten | heute:"Wahl hat die Menschen hoch politisiert"Video2:23
Nachrichten | heute:Landtagswahl in Sachsen-Anhaltvon Annette PöschelVideo1:31
Wahllokale offen:Landtagswahl in Sachsen-Anhalt beginntVideo0:22
Demokratie unter Druck:Was der Wahlkampf in Sachsen-Anhalt offenbart hatvon Andreas Postelmit Video2:32
Nachrichten | heute journal:Der Tag vor der Wahl in Sachsen-Anhaltvon K. Lindner, S. Ulman, H. RaschoVideo2:01
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Wahl in Sachsen-Anhalt am 6. September:AfD feiert Wahlkampfabschluss in Magdeburgmit Video9:06
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Sachsen-Anhalt: Demos vor der Wahlvon K. Lindner, L. Ulman, H. RaschoVideo1:51
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt:"Ein Viertel der Wähler ist unentschieden"Video1:01
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Welche Rolle nimmt die AfD künftig ein?:Sachsen-Anhalt wird den Bund erschüttern - so oder sovon Wulf Schmiesemit Video1:51
Zum Wahlkampfabschluss:Demonstrationen in Sachsen-Anhalt erwartetVideo0:22
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Wahl in Sachsen-Anhalt am 6. September:Sachsen-Anhalt im Wahlkampf-Endspurt - enges Rennen erwartetmit Video2:36
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Stimmen vor der Landtagswahl:Was sagen die Menschen in Sachsen-Anhalt?Video2:01
Staatsanwaltschaft räumt Vorwürfe aus:Seniorenheim in Dessau: Vorwurf von Wahlbetrug entkräftetvon Nils Metzgermit Video4:06
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"maybrit illner" vor Landtagswahl:Radtke: Wer mit der AfD liebäugelt, soll CDU verlassenvon Torben Schrödermit Video61:20
CDU im Dilemma:Wie hältst du's mit AfD und Linkspartei?von Werner Doyé und Anne Herzliebmit Video16:07
ZDF-Politbarometer:Sachsen-Anhalt-Wahl: Jeder Vierte unsicherVideo0:40
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Martina Schweinsburg bei "Markus Lanz":CDU-Abgeordnete in Thüringen: Brandmauer wird nicht gelebtvon Felix Rappsilbermit Video75:14
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt:AfD-Regierung: Gefahr oder heilsamer Schock?von Bernd Bachranmit Video76:20
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ZDF-Politbarometer Extra:Sachsen-Anhalt: AfD deutlich stärker als CDUmit Video4:11
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Wahl in Sachsen-Anhalt am 6. September:Wahl in Sachsen-Anhalt: Siegmund will Briefwahl nur in Ausnahmen
AfD in Sachsen-Anhalt:Das Netzwerk hinter Ulrich Siegmundvon Hagen Mikulasmit Video10:34
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Möglicher Wahlsieg der AfD:Merz: Sachsen-Anhalt "kein Experimentierfeld für Wutbürger"mit Video2:37
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Sachsen-Anhalt wählt neuen Landtag:Wer steht wofür? 15 Parteien, eine Machtfragevon Michael Kniessmit Video1:21
Nachrichten | heute - in Deutschland:Bildung: Was sagen die Parteien?von Pöschel AnnetteVideo1:56
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Ex-SPD-Chef Gabriel über die AfD:Man kann eine "40-Prozent-Partei nicht mal eben verbieten"mit Video4:06