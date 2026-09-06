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Nachrichten aus Sachsen-Anhalt

Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

  1. Ulrich Siegmund

    Landtagswahl in Sachsen-Anhalt:Hochrechnung: AfD gewinnt klar - CDU fällt deutlich zurück

    von Carsten Hauptmeier
    Live
  2. AfD-Wahlparty
    Liveblog

    Landtagswahl in Sachsen-Anhalt:So fällt die Hochrechnung aus

    von Katrin Meyer, Nora Liebmann und Laura Ozdoba
    Live
  3. Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt
    Jetzt live

    Live aus Magdeburg:ZDF-Wahlstudio: Wahl in Sachsen-Anhalt

    Live
  4. Wahl zum Landtag von Sachsen-Anhalt
    Thema

    Nachrichten, Daten, Reaktionen:Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

Alle Grafiken zur Wahl in Sachsen-Anhalt

Videos zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

Nachrichten aus Sachsen-Anhalt

  1. AfD-Wahlparty
    Liveblog

    Landtagswahl in Sachsen-Anhalt:So fällt die Hochrechnung aus

    von Katrin Meyer, Nora Liebmann und Laura Ozdoba
    Live
  2. Ulrich Siegmund

    Landtagswahl in Sachsen-Anhalt:Hochrechnung: AfD gewinnt klar - CDU fällt deutlich zurück

    von Carsten Hauptmeier
    Live
  3. Eine Collage aus Farben der einzelnen Parteien und dem Wappen von Sachsen-Anhalt über einem Menschen von hinten, der zu nach oben schaut.
    Grafiken

    Wählerwanderung in Sachsen-Anhalt:Woher kommen die Wähler der AfD?

  4. Eine Collage aus Farben der einzelnen Parteien und dem Wappen von Sachsen-Anhalt vor einer Menschengruppe.
    Grafiken

    Wahlverhalten in Sachsen-Anhalt:So haben Jung und Alt, Männer und Frauen gewählt

  5. Eine Collage aus Farben der einzelnen Parteien und dem Wappen von Sachsen-Anhalt hinter dem Domo in Leuna.
    Grafiken

    Parteikompetenzen in Sachsen-Anhalt:Wichtige Wahlthemen - und wo die AfD punkten konnte

  6. Eine Collage aus Farben der einzelnen Parteien und dem Wappen von Sachsen-Anhalt hinter dem Landtag von Magdeburg.
    Grafiken

    Landtagswahl in Sachsen-Anhalt:Alle Zahlen zur Wahl in Grafiken

    von Kathrin Wolff
  7. Eine Collage aus Farben der einzelnen Parteien und dem Wappen von Sachsen-Anhalt hinter Ulrich Siegmund, AfD, und Sven Schulze, CDU.
    Grafiken

    Kandidaten und Parteien:So werden Schulze, Siegmund und die Parteien bewertet

  8. Eine Collage aus Symbolen der einzelnen Parteien und dem Wappen von Sachsen-Anhalt hinter einer Wahlkreiskarte.
    Grafiken

    Landtagswahl in Karten:Sachsen-Anhalt: Alle Ergebnisse aus den Wahlkreisen

    von L. Billmayer, R. Meyer, M. Ries, M. Zajonz
    Live
  9. Schaltgspräch mit ZDF-Reporterin Luisa Houben

    Nachrichten | heute:"Wahl hat die Menschen hoch politisiert"

    Video2:23
  10. Eine Wahlurne wird zu Beginn der Wahl in einem Wahllokal in Wernigerode verplombt.

    Nachrichten | heute:Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

    von Annette Pöschel
    Video1:31
  11. Ein Hinweisschild weist den Weg zu einem Wahllokal.

    Wahllokale offen:Landtagswahl in Sachsen-Anhalt beginnt

    Video0:22
  12. Verschiedene Wahlplakate in Magdeburg zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2026

    Demokratie unter Druck:Was der Wahlkampf in Sachsen-Anhalt offenbart hat

    von Andreas Postel
    mit Video2:32
  13. 05.09.2026, Sachsen-Anhalt, Magdeburg: Tausende Gäste des Demokratiefestivals stehen auf dem Domplatz. Einen Tag vor der Landtagswahl findet hier ein Demokratiefestival des Bündnisses "Sachsen-Anhalt. Weltoffen" unter dem Motto "Vielfältig. Demokratisch. Solidarisch. - Wir haben die Wahl."

    Nachrichten | heute journal:Der Tag vor der Wahl in Sachsen-Anhalt

    von K. Lindner, S. Ulman, H. Rascho
    Video2:01
  14. GERMANY-POLITICS-VOTE-STATE-SAXONY-ANHALT
    Liveblog

    Wahl in Sachsen-Anhalt am 6. September:AfD feiert Wahlkampfabschluss in Magdeburg

    mit Video9:06
  15. Magdeburg: Demonstranten versammeln sich auf dem Platz vor dem Hauptbahnhof

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Sachsen-Anhalt: Demos vor der Wahl

    von K. Lindner, L. Ulman, H. Rascho
    Video1:51
  16. ZDF-Moderatorin Shakuntala Banerjee

    Landtagswahl in Sachsen-Anhalt:"Ein Viertel der Wähler ist unentschieden"

    Video1:01
  17. Kleingarten

    Politik | Länderspiegel:Migranten im Kleingarten

    von Svetlana Ulman
    Video5:28
  18. Demo in Sachsen

    Politik | Länderspiegel:Sachsen-Anhalt vor der Wahl

    von Annette Pöschel
    Video9:06
  19. Sachsen-Anhalt, Rehsen: Wahlplakate für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit Ulrich Siegmund, Spitzenkandidat der AfD für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, und Sven Schulze (CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, sind am Straßenrand der Ortschaft Rehsen zu sehen.

    Welche Rolle nimmt die AfD künftig ein?:Sachsen-Anhalt wird den Bund erschüttern - so oder so

    von Wulf Schmiese
    mit Video1:51
  20. Wahlplakate in Madgdeburg an einer Laterne

    Zum Wahlkampfabschluss:Demonstrationen in Sachsen-Anhalt erwartet

    Video0:22
  21. Symbolbild: Waehler wirft Wahlumschlag, Stimme in eine Wahlurne,
    Liveblog

    Wahl in Sachsen-Anhalt am 6. September:Sachsen-Anhalt im Wahlkampf-Endspurt - enges Rennen erwartet

    mit Video2:36
  22. Landtag von Sachsen-Anhalt

    Nachrichten | heute journal:Wahlkampfabschluss in Sachsen-Anhalt

    von Katrin Lindner
    Video2:32
  23. Ein Redner spricht bei einer Gegenveranstaltung zu einem AfD-Familienfest. Den Umfragewerten zufolge wird die AfD bei der Landtagswahl mit Abstand stärkste Kraft.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

    von Thomas Bärsch
    Video3:14
  24. Auf dem Bild sind Wahlkampfplakate (von oben nach unten) der Partei Die Linke, der rechtsextremen Alternative für Deutschland (AfD) und des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) zu sehen, aufgenommen am 4. September 2026 in Magdeburg (Ostdeutschland).

    Stimmen vor der Landtagswahl:Was sagen die Menschen in Sachsen-Anhalt?

    Video2:01
  1. Wahlunterlagen für die Briefwahl liegen auf einem Tisch in der Stadtverwaltung. Für die anstehende Landtagswahl in Sachsen-Anhalt richtet die Stadt Wahlräume und ein Briefwahlbüro ein.

    Staatsanwaltschaft räumt Vorwürfe aus:Seniorenheim in Dessau: Vorwurf von Wahlbetrug entkräftet

    von Nils Metzger
    mit Video4:06
  2. Besucher stehen vor der Bühne eines AfD-Familienfests in Magdeburg, während ein Musiker auftritt. den Umfragewerten zufolge wird die AfD mit Abstand die stärkste Kraft.

    Nachrichten | heute:Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

    von Thomas Bärsch
    Video2:20
  3. Man sieht Ulrich Siegmund mit einer Frau und einem Mann

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Landtagswahl Sachsen-Anhalt

    von Katrin Lindner
    Video2:07
  4. Dennis Radtke bei Maybrit Illner am 3. September 2026

    "maybrit illner" vor Landtagswahl:Radtke: Wer mit der AfD liebäugelt, soll CDU verlassen

    von Torben Schröder
    mit Video61:20
  5. Wahlplakate für die Landtagswahl in Halle

    CDU im Dilemma:Wie hältst du's mit AfD und Linkspartei?

    von Werner Doyé und Anne Herzlieb
    mit Video16:07
  6. Eine Infografik zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: Wenn schon heute Landtagswahl wäre ...

    ZDF-Politbarometer:Sachsen-Anhalt-Wahl: Jeder Vierte unsicher

    Video0:40
  7. Wahlplakate der FDP, Linken, AfD und Volt in Magdeburg zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt - 2026

    Debatte im "heute journal"-Podcast:Wird die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt eine Zeitenwende?

    von Hannah Bitzer
    mit Video52:01
  8. Martina Schweinsburg zu Gast bei "Markus Lanz".

    Martina Schweinsburg bei "Markus Lanz":CDU-Abgeordnete in Thüringen: Brandmauer wird nicht gelebt

    von Felix Rappsilber
    mit Video75:14
  9. Markus Lanz, Sabine Rennefanz, Ulrike Herrmann, Mariam Lau, Marc Felix Serrao

    Landtagswahl in Sachsen-Anhalt:AfD-Regierung: Gefahr oder heilsamer Schock?

    von Bernd Bachran
    mit Video76:20
  10. Wahlplakate für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit Ulrich Siegmund, Spitzenkandidat der AfD für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, und Sven Schulze (CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt
    Exklusiv

    ZDF-Politbarometer Extra:Sachsen-Anhalt: AfD deutlich stärker als CDU

    mit Video4:11
  11. Politbarometer

    Nachrichten | heute journal:Die Stimmung vor der Wahl in Sachsen-Anhalt

    von Andreas Postel
    Video4:11
  12. AfD Logo

    Nachrichten | heute journal:Das 100-Tage-Programm der AfD

    von Hagen Mikulas
    Video1:33
  13. Expertengespräch mit Politikwissenschaftler Benjamin Höhne

    Nachrichten | heute journal:„Sie haben eine politische Heimat geschaffen“

    Video9:18
  14. Dunja Hayali in Weißenfels

    Nachrichten | heute journal:Dunja Hayali unterwegs in Weißenfels

    Video3:31
  15. Helene Reiner und Dunja Hayali in "heute journal - der Podcast"

    heute journal - der Podcast:AfD auf Platz 1? Das Beben aus Sachsen-Anhalt

    Video52:01
  16. Ulrich Siegmund
    Liveblog

    Wahl in Sachsen-Anhalt am 6. September:Wahl in Sachsen-Anhalt: Siegmund will Briefwahl nur in Ausnahmen

  17. Ulrich Siegmund und Martin Reichardt auf einer Wahlkampfveranstaltung der AfD

    AfD in Sachsen-Anhalt:Das Netzwerk hinter Ulrich Siegmund

    von Hagen Mikulas
    mit Video10:34
  18. Presseschau mit Moritz Eichhorn

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Presseschau mit Moritz Eichhorn

    Video3:58
  19. Ein Expertenteam sanierte das Grabmal von Otto dem Großen im Magdeburger Dom.

    Europas Archäologen stehen Kopf:Kaiser Otto unter dem Mikroskop

    von Svetlana Ulman
    mit Video2:41
  20. Sachsen-Anhalt, Quedlinburg: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, l) und Sven Schulze (CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt und Spitzenkandidat, geben bei einer Wahlkampfveranstaltung vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ein Statement ab.

    Möglicher Wahlsieg der AfD:Merz: Sachsen-Anhalt "kein Experimentierfeld für Wutbürger"

    mit Video2:37
  21. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, l) und Daniel Peters, Spitzenkandidat der CDU bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern, sprechen bei einer Wahlkampfveranstaltung der CDU mit Menschen.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Landtagswahlen: Bundeskanzler Merz im Wahlkampf

    von K. Lindner / B. Modebach / T. Bärsch
    Video1:26
  22. Wahlplakate zur Landtagswahl von Claudia Wittig (BSW), Thomas Schulze (BSW), Susan Sziborra-Seidlitz (Grüne), Armin Willingmann (SPD), Eva von Angern (Linke), Lydia Hüskens (FDP) und Sven Schulze (CDU)

    Sachsen-Anhalt wählt neuen Landtag:Wer steht wofür? 15 Parteien, eine Machtfrage

    von Michael Kniess
    mit Video1:21
  23. Schüler sitzen in einem Klassenzimmer

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Bildung: Was sagen die Parteien?

    von Pöschel Annette
    Video1:56
  24. Sigmar Gabriel (SPD) in seinem Amt als Bundesaußenminister am 31.08.2018.
    Interview

    Ex-SPD-Chef Gabriel über die AfD:Man kann eine "40-Prozent-Partei nicht mal eben verbieten"

    mit Video4:06

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