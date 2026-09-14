Staatsminister Amthor im ZDF:"Probleme des Landes größer als Personaldebatten"
Umfragewerte sinken, der Rückhalt, auch in der eigenen Partei, schwindet: Merz steht unter Druck. Staatsminister Amthor verteidigt den Kanzler, pocht aber auf "bessere Ergebnisse".
Nach der Wahlniederlage der CDU in Sachsen-Anhalt reißt die Kritik am Kurs von Parteichef Friedrich Merz nicht ab. So erklärte der Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels (CDA), Dennis Radtke, der durch den Kanzler vertretene Kurs einer "CDU pur" sei gescheitert und forderte einen "Kurswechsel".
Auch CDU-Wahlkämpfer für die am Sonntag stattfindenden Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin distanzierten sich von ihrem Vorsitzenden. Und in Medien flammten Spekulationen über einen "Kanzlertausch" wieder auf.
Philipp Amthor, Staatsminister für Bund-Länder-Koordination im Kanzleramt, verteidigte indes Merz. Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er: "Zunächst ist wichtig, dass der Bundeskanzler sich aus der Verantwortung nicht ausnimmt, sondern sich selbst ja auch mit Selbstkritik in die Verantwortung gestellt hat."
Es ginge nicht nur um "bessere Kommunikation", sondern um "bessere Ergebnisse", sagte der CDU-Politiker im ZDF-Morgenmagazin. "Es geht darum, dass das, was wir als Reformprogramm verabredet haben mit unserem Koalitionspartner vor der Sommerpause, jetzt auch in die Umsetzung kommt."
Amthor: Keine Regierung mit politischen Rändern
Zeitgleich steigt die Nervosität vor den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin am kommenden Sonntag. Umfragen sagen in der bisher unter CDU-Führung regierten Bundeshauptstadt ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Linkspartei voraus. Dramatisch sind die Umfragewerte für die Kanzler-Partei in Mecklenburg-Vorpommern. Jüngste Erhebungen sahen sie im Norden nur noch bei sieben Prozent.
Mit Blick auf die Wahlen betonte Amthor im ZDF, dass die CDU in dieser "entscheidenden Woche" dafür arbeite, dass es regierbare Wahlausgänge gebe.
Es würden stabile Regierungskoalitionen aus der politischen Mitte benötigt, so Amthor. Dazu gehöre die AfD nicht, da "wir Sorgen vor einer politischen Haltung dieser Partei haben". Die CDU bleibe bei ihrer Grundsatzhaltung, dass sie nicht mit den politischen Rändern eine Regierung bilde.
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