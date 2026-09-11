ZDF-Politbarometer Extra zur Wahl in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern liefern sich AfD und SPD laut Projektion ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Regierung aus SPD und Linke hätte im ZDF Politbarometer Extra keine Mehrheit.

Knapp eine Woche vor den Landtagswahlen zeichnet sich laut ZDF-Politbarometer Extra in Berlin ein Zweikampf zwischen Linken und CDU ab. In Mecklenburg-Vorpommern ringen AfD und SPD um Platz eins. 11.09.2026 | 1:30 min

Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern liefern sich AfD und SPD in der Projektion für das ZDF Politbarometer extra ein enges Rennen. Eine Mehrheit wünscht sich demnach die amtierende Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) als Regierungschefin.

Mecklenburg-Vorpommern: Enges Rennen zwischen AfD und SPD

Auch in Mecklenburg-Vorpommern ist noch nicht klar, wer am Schluss stärkste Partei werden wird. Aktuell ergäben sich die folgenden Projektionswerte: Die SPD käme auf 34 Prozent und die AfD auf 37 Prozent. Die CDU würde sieben Prozent erreichen, die Linke zehn Prozent, die Grünen lägen bei fünf Prozent, das BSW bei vier Prozent und für die anderen Parteien ergäben sich zusammen drei Prozent, darunter keine Partei, die mindestens drei Prozent erzielen würde.

Damit hätte aktuell die amtierende Regierung aus SPD und Linke keine parlamentarische Mehrheit mehr. Diese Projektionswerte geben lediglich das Stimmungsbild für die Parteien zum jetzigen Zeitpunkt wieder und stellen keine Prognose für den Wahlausgang dar. Neben den zu berücksichtigenden statistischen Fehlerbereichen von Umfragen kann es bis zum Wahlsonntag durch unterschiedliche Mobilisierungserfolge der verschiedenen Parteien noch zu Veränderungen kommen.

Dies gilt nicht nur für die Frage, wer stärkste Partei wird, sondern insbesondere auch für die Frage, ob die kleinen Parteien die Fünf-Prozent-Grenze überspringen.

Bald ist Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. In ländlichen Gebieten ist die AfD besonders stark - sozialer Hintergrund beeinflusst die Wahlentscheidung maßgeblich. 09.09.2026 | 2:42 min

Mecklenburg-Vorpommern: Jeder Vierte noch nicht sicher bei Wahlentscheidung

In Mecklenburg-Vorpommern wissen zurzeit 25 Prozent noch nicht sicher, wen oder ob sie wählen wollen. Bei der letzten Landtagswahl 2021 erreichte die SPD 39,6 Prozent, die AfD 16,7 Prozent, die CDU 13,3 Prozent, die Linke 9,9 Prozent, die Grünen 6,3 Prozent und die anderen Parteien zusammen 14,2 Prozent.

Mecklenburg-Vorpommern: Mehrheit wünscht sich Schwesig als Ministerpräsidentin

In Mecklenburg-Vorpommern dominiert die Amtsinhaberin: Im direkten Vergleich mit ihrem Herausforderer Leif-Erik Holm von der AfD, den nur 28 Prozent zukünftig als Ministerpräsident wollen, spricht sich eine deutliche Mehrheit von 61 Prozent für Manuela Schwesig (SPD) aus (keinen: fünf Prozent; kennen nicht/weiß nicht: sechs Prozent).

Auch wenn es aktuell nicht für eine Regierung von SPD und Linke reichen würde, ist das von allen realistischen Koalitionsmodellen das einzige, das mit 46 Prozent mehr Befürworter findet als Gegner (41 Prozent; egal/weiß nicht: 13 Prozent).

So wird das Politbarometer erhoben Die Umfragen zu diesem Politbarometer Extra wurden wie immer von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews wurden in der Zeit vom 7. bis 10.9.2026 unter 1.100 bzw. 1.053 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten in den beiden Bundesländern telefonisch und online erhoben. Die Befragung ist repräsentativ für die dortige wahlberechtigte Bevölkerung. Der Fehlerbereich beträgt bei einem Anteilswert von 40 Prozent gut +/- drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von zehn Prozent gut +/- zwei Prozentpunkte. Das nächste Politbarometer-Extra zu diesen beiden Wahlen sendet das ZDF am Donnerstag, den 17.9.2026 im heute-journal. Weitere Informationen zur Methodik der Umfrage finden Sie auch auf www.forschungsgruppe.de.

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Quelle: ZDF