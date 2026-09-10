Was beschäftigt die Menschen vor der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern? In der Schweriner "Platte" setzt sich die 61-jährige Steffi Uhl für mehr Gemeinschaft und Zusammenhalt ein.

Steffi Uhl ist die "Powermutti vom Dreesch". Sie lebt seit 40 Jahren in der Schweriner Platte und engagiert sich. An einem Ort geprägt von Arbeitslosigkeit, Kriminalität und Armut. 04.09.2026 | 15:12 min

Fröhlich begrüßt Steffi Uhl jeden - inmitten der grauen Plattenbausiedlung auf dem grünen Rasen vor dem Fernsehturm. Bevor der Flohmarkt, den sie organisiert hat, richtig startet, will sie sicher gehen, dass jeder einen guten Platz hat und sich wohl fühlt.

Seit mehr als 40 Jahren wohnt sie auf dem Dreesch in Schwerin. Das Viertel gilt als sozialer Brennpunkt und ist ihre Heimat, die ihr am Herzen liegt. Mit viel Leidenschaft setzt sie hier verschiedene Veranstaltungen und Projekte um. Jede freie Minute ist sie dafür im Einsatz. Viele hier nennen sie die "Powermutti".

Ich möchte nirgendwo anders hin. Hier kenne ich im Prinzip, ich sag mal übertrieben, jeden Pflasterstein und die Leute kennen mich. Ich brauch dieses Wuseln und das Kümmern. „ Steffi Uhl, 61 Jahre

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Fast jeder Sechste in MV lebt in Armut

Der Flohmarkt soll nicht nur die Gemeinschaft stärken und das Miteinander beleben, sondern den Menschen auch eine kleine zusätzliche Einnahmequelle bieten.

"Wenn ich solche Leute dabei habe, wo ich weiß, mit dem was sie hier einnehmen, finanzieren sie sich das Leben der nächsten Woche, dann haben wir alles richtig gemacht", sagt die 61-Jährige.

Fast jeder Sechste in Mecklenburg-Vorpommern lebt laut Landesamt für innere Verwaltung in Armut. Das liegt deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Ein zentraler Treiber sind die deutschlandweit niedrigsten Bruttolöhne. Gerade auf dem Dreesch sind viele armutsgefährdet oder von Armut betroffen.

700 Euro bleiben zum Leben

Auch Steffi Uhl verdient als Alltagsbegleiterin in einem Pflegeheim gerade mal 2.200 Euro brutto, ihr Engagement: ausschließlich ehrenamtlich. Ihre kleine Zwei-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss kostet 430 Euro, zum Leben bleiben ihr monatlich etwa 700 Euro. Mit Sparsamkeit schlägt sie sich durch.

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Ich kaufe im Angebot ein. Ich mach es aus Prinzip. „ Steffi Uhl

"Wenn ich zum Beispiel mal zwölf Liter Milch für acht Euro kriegen kann, wo ich sonst zwölf bis 13 Euro bezahle. Wann nehm' ich sie mit? Natürlich, wenn ich sie für acht Euro kriege", sagt die Alleinerziehende mit drei, mittlerweile erwachsenen Kindern.

AfD profitiert von teils schlechter Stimmung

Nur wenige Haltestellen von der historischen Altstadt mit pompösen Schloss entfernt, kämpfen viele der rund 25.000 Einwohner auf dem Dreesch nicht nur mit Armut, sondern auch mit Kriminalität und Arbeitslosigkeit.

Nirgends in Deutschland ist die Segregation, also die Abgrenzung von einkommensschwachen Quartieren wie dem Dreesch, zu Besserverdienenden-Vierteln so stark wie in Schwerin. Das hat eine Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung ergeben.

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Debatte um Integration

In einigen Ecken liegt der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund auf dem Dreesch bei knapp 30 Prozent. Ein hoher Anteil in einzelnen Dreescher Straßenzügen: Für viele hier auf dem Flohmarkt auch ein Grund für die Probleme. "Man kann nicht alle Ausländer in ein Wohngebiet stecken, das macht nur Unruhe", sagt Birgit.

Steffi Uhl kennt diese Meinung, hält aber dagegen, macht sich stark für Vielfalt und Integration. "Davon können sich auch die Deutschen nicht freisprechen, weder von Schlägereien noch von Diebstahl", sagt sie.

Aber ich muss sagen die Polizei hat das in der letzten Zeit sehr gut im Griff, sie sind da präsent. „ Steffi Uhl

Und trotzdem hat auch sie manchmal Sorge abends auf die Straße zu gehen.

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Miteinander reden, statt Hass und Hetze

Vor allem die heutige Anonymität in den Wohnblöcken sei Grund für Probleme und Streit. Miteinander reden helfe, sagt Steffi Uhl. "Ich denke mal viele vereinsamen auch, vorher war das ja eine Hausgemeinschaft, jeder kannte jeden. Heute weißt du nicht, wer dahinter wohnt."

Manchmal kriegen die Leute nicht mal mehr mit, wenn nebenan einer sterben würde. Das erschüttert mich so, dass die Welt so geworden ist. „ Steffi Uhl

Von der Politik fordert sie, das Lohnniveau im Quartier und im ganzen Land deutlich zu heben. Außerdem müssten sich mehr öffentliche Einrichtungen auf dem Dreesch ansiedeln, sagt sie. Das würde weitere Leute in den Stadtteil ziehen, die frischen Wind mitbrächten.

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Anne Stadtfeld ist Reporterin im ZDF-Studio in Schwerin.