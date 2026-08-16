Bildung ist ein zentrales Thema im Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern. Denn trotz Hunderter neuer Lehrer 2025/26, kann die rot-rote Regierung die Probleme nicht eindämmen.

Niedrige Einkommen und steigende Mieten belasten viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern. Der Wunsch nach bezahlbarem Wohnraum wächst. Wenige Wochen vor der Wahl steigt damit auch der Druck auf die Politik. 06.08.2026 | 2:36 min

Celina Möller hat monatelang den Unterricht geschwänzt. In ihrer Klasse in einer Schule bei Stralsund herrschte Chaos, erzählt sie. Laute, respektlose Schüler und überforderte Lehrer, die sich nicht durchsetzen konnten. Für die 16-Jährige eine belastende Situation.

Ich hatte Angst vor meiner Klasse. Wir waren eine große Klasse. Z.B. wenn ich mich gemeldet habe, hatte ich Angst, was Falsches zu sagen, weil vielleicht Kommentare kamen oder dann wurde gelacht. Das hat damals extrem viel mit mir gemacht. „ Celina Möller, 16 Jahre

Celina täuscht immer öfter Unwohlsein vor, geht schließlich gar nicht mehr zur Schule.

Steigende Zahl von Schulschwänzern

Im Schuljahr 2024/2025 registrierte das Bildungsministerium Mecklenburg-Vorpommern 506 schwere Fälle von chronischem Schulabsentismus. Im Vergleich zu 2022/2023 liegt der Anstieg bei 200 Fällen beziehungsweise rund 65 Prozent. 10,4 Prozent der Schüler verließen die Schule im vergangenen Jahr ohne Abschluss.

Bei Schülerprotesten kamen im März 2026 rund 800 Schüler aus verschiedenen Regionen in Schwerin zusammen. Sie beklagten, dass sich viele von ihnen im Schulsystem zunehmend ausgebrannt, psychisch belastet und alleingelassen fühlen.

In Mecklenburg-Vorpommern liegt die AfD in Umfragen vorn. Aber für eine Alleinregierung reicht es wohl nicht. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kämpft, um ihr Amt zu verteidigen. 08.08.2026 | 3:29 min

Was die Parteien vorschlagen

SPD "Bildungspakt Gute Schule": Langfristige Entlastung der Lehrer von Pflichtstunden

Lehrer sollen administrative Arbeiten abgeben, um mehr Zeit für den eigentlichen Unterricht zu haben.

Weiterförderung der Schulsozialarbeit sowie Einsatz von multiprofessionellen Teams (z. B. Psychologen und Assistenten) AfD 400 Lehrer aus Ämtern und Ministerium an die Schulen zurückholen

Unterricht soll sich wieder stark auf Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften (MINT) und Deutsch konzentrieren.

Kinder mit Migrationshintergrund ohne ausreichende Deutschkenntnisse sollen in separaten Vorschaltklassen unterrichtet werden. Erst nach Erreichen der Sprachkompetenz dürfen sie in Regelklassen. CDU Pensionierte Lehrkräfte motivieren, freiwillig in Teilzeit oder für Vertretungen an die Schulen zurückzukehren.

Lehrer von Bürokratie befreien, für mehr Zeit am Schüler

Finanzieren will die CDU die Pläne, indem sie das Personal in Ministerien um mindestens zehn Prozent reduziert. Die Linke 950 zusätzliche Lehrkräfte

500 zusätzliche Alltagshilfen an den Schulen, sowie 400 weitere Psychologen und pädagogische Fachkräfte

Entlastung für Schüler durch max. zwei Klausuren/Tests pro Woche Bündnis 90/Grüne Unterstützung der Lehrer durch Sonderpädagogen, Schulsozialarbeiter, Psychologen und Assistenten für die Verwaltung

Hohe Abbruchquoten im Lehramtsstudium sollen gesenkt werden, indem das Studium von Anfang an praxisnäher gestaltet wird.

Auch die Qualität der Betreuung im Referendariat soll verbessert werden, damit weniger angehende Lehrer die Ausbildung abbrechen. FDP Großer Puffer gegen Ausfall: Schulen sollen mehr Lehrkräfte einstellen, als für den Stundenplan nötig sind.

Quereinstieg von Fachleuten aus der Wirtschaft in den Lehrerberuf soll unbürokratischer und attraktiver gestaltet werden, um kurzfristig Löcher in den Stundenplänen zu stopfen.

An der Universität Greifswald soll ein neues Lehramtsstudium speziell für MINT-Fächer eingeführt werden, um schnell qualifizierten Nachwuchs in den Nordosten zu holen. BSW Kleinere Klassen mit maximal 24 Schülerinnen und Schülern, um individuelle Förderung, Resilienz, Selbstbewusstsein und soziale Kompetenzen zu stärken.

Multiprofessionelle Teams, um individuelle Förderung und verlässliche Unterstützung zu gewährleisten.

Lehrkräfte gewinnen durch praxisnäheres Studium (in Richtung duales Studium) und Entlastung im Referendariat als echte Ausbildungszeit.

Jahrelanger Lehrermangel hat schwerwiegende Folgen

Im vergangenen Schuljahr fehlten 400 Lehrkräfte im Land. Dadurch fielen 2,9 Prozent des Unterrichts an allgemeinbildenden Schulen ersatzlos aus und 13,5 Prozent der Stunden wurden durch einspringende, zum Teil fachfremde Lehrer ersetzt.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft warnt vor den Folgen des dauerhaften Notstands: Neben der jahrelangen Überlastung der Lehrer, die wiederum zu Krankheit und Ausfällen führen könne, bestehe die Gefahr, dass gerade schwächere Schüler den Anschluss verpassten.

Celina konnte auf einer "Produktionsschule" wieder Selbstvertrauen gewinnen und ihren Hauptschulabschluss machen.

Auf dieser Schule kann ich mit meinen Problemen zu den Pädagogen gehen, hier werde ich gesehen und ermutigt. Das war auf meiner alten Schule nicht so. „ Celina Möller, Schülerin

Produktionsschulen Produktionsschulen sind für Jugendliche und junge Erwachsene da, die auf dem normalen Weg keinen Schulabschluss schaffen. Sie richten sich an junge Menschen bis 25 Jahre, die mit großen persönlichen Problemen, schlechten Noten oder Schulfrust kämpfen und im normalen Schulsystem nicht bestehen.

Das Besondere an einer Produktionsschule: Arbeiten und Lernen werden verknüpft. Die Jugendlichen sitzen nicht nur im Klassenzimmer, sondern arbeiten in Werkstätten (z. B. Holz, Metall, Küche oder Schneiderei) und stellen Produkte her, die auch verkauft werden.

Im Nordosten gehört der Anteil junger Menschen im Alter von 15-24 Jahren im bundesweiten Vergleich zu den niedrigsten. Da ist es fatal, dass mehr als jeder zehnte Schüler keinen Abschluss macht.

Tausende Stellen im Handwerk nicht besetzt

Für die Wirtschaft sei das eine Katastrophe, sagt Maximilian Siegmeier von der SAG in Stralsund. Er leitet einen Betrieb für Dachdeckung und Bodenlegearbeiten. "Die Auszubildenden werden immer schlechter", erklärt er.

5.000 Stellen sind im Handwerk unbesetzt. Es würde immer schwieriger, sagt Siegmeier, ausbildungsfähige junge Menschen zu finden. Die meisten könnten sich nicht konzentrieren und die einfachsten Sachen merken. Er sieht auch die Schule in der Verantwortung.

Man merkt das, dass die mit der Aufmerksamkeitsspanne eines TikTok-Videos durch die Gegend laufen. Die sind nach 30 Sekunden … im Kopf wie gelöscht. „ Maximilian Siegmeier, Geschäftsführer SAG

Die Wirtschaftskrise in Deutschland trifft besonders die Industrie hart. Vor allem junge Menschen fragen sich deshalb, welche Ausbildungsberufe auch langfristig eine Perspektive bieten. 03.08.2026 | 1:24 min

Man müsse in der Ausbildung die Leistungsanforderungen regelmäßig herabstufen, damit die Quote der Durchfallenden nicht so hoch sei, sagt er. "Eigentlich ist das ein Armutszeugnis."

Hinzu kommt die bereits laufende Rentenwelle. Laut Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) drohten in den kommenden Jahren auch zahlreiche Betriebsschließungen, weil qualifizierte Nachfolger fehlen.

Vor der Landtagwahl in Mecklenburg-Vorpommern stecken die Parteien mitten im Wahlkampf. AfD-Kandidat Holm will das Amt von Ministerpräsidentin Schwesig (SPD) übernehmen. 12.08.2026 | 3:13 min

Susanne Seidl berichtet aus dem ZDF-Studio in Schwerin.

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