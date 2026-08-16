Landtagswahl am 20. September:Mecklenburg-Vorpommern: Bildungsmisere belastet Wirtschaft
von Susanne Seidl
Bildung ist ein zentrales Thema im Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern. Denn trotz Hunderter neuer Lehrer 2025/26, kann die rot-rote Regierung die Probleme nicht eindämmen.
Celina Möller hat monatelang den Unterricht geschwänzt. In ihrer Klasse in einer Schule bei Stralsund herrschte Chaos, erzählt sie. Laute, respektlose Schüler und überforderte Lehrer, die sich nicht durchsetzen konnten. Für die 16-Jährige eine belastende Situation.
Celina täuscht immer öfter Unwohlsein vor, geht schließlich gar nicht mehr zur Schule.
Steigende Zahl von Schulschwänzern
Im Schuljahr 2024/2025 registrierte das Bildungsministerium Mecklenburg-Vorpommern 506 schwere Fälle von chronischem Schulabsentismus. Im Vergleich zu 2022/2023 liegt der Anstieg bei 200 Fällen beziehungsweise rund 65 Prozent. 10,4 Prozent der Schüler verließen die Schule im vergangenen Jahr ohne Abschluss.
Bei Schülerprotesten kamen im März 2026 rund 800 Schüler aus verschiedenen Regionen in Schwerin zusammen. Sie beklagten, dass sich viele von ihnen im Schulsystem zunehmend ausgebrannt, psychisch belastet und alleingelassen fühlen.
Was die Parteien vorschlagen
Jahrelanger Lehrermangel hat schwerwiegende Folgen
Im vergangenen Schuljahr fehlten 400 Lehrkräfte im Land. Dadurch fielen 2,9 Prozent des Unterrichts an allgemeinbildenden Schulen ersatzlos aus und 13,5 Prozent der Stunden wurden durch einspringende, zum Teil fachfremde Lehrer ersetzt.
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft warnt vor den Folgen des dauerhaften Notstands: Neben der jahrelangen Überlastung der Lehrer, die wiederum zu Krankheit und Ausfällen führen könne, bestehe die Gefahr, dass gerade schwächere Schüler den Anschluss verpassten.
Celina konnte auf einer "Produktionsschule" wieder Selbstvertrauen gewinnen und ihren Hauptschulabschluss machen.
Produktionsschulen sind für Jugendliche und junge Erwachsene da, die auf dem normalen Weg keinen Schulabschluss schaffen. Sie richten sich an junge Menschen bis 25 Jahre, die mit großen persönlichen Problemen, schlechten Noten oder Schulfrust kämpfen und im normalen Schulsystem nicht bestehen.
Das Besondere an einer Produktionsschule: Arbeiten und Lernen werden verknüpft. Die Jugendlichen sitzen nicht nur im Klassenzimmer, sondern arbeiten in Werkstätten (z. B. Holz, Metall, Küche oder Schneiderei) und stellen Produkte her, die auch verkauft werden.
Im Nordosten gehört der Anteil junger Menschen im Alter von 15-24 Jahren im bundesweiten Vergleich zu den niedrigsten. Da ist es fatal, dass mehr als jeder zehnte Schüler keinen Abschluss macht.
Tausende Stellen im Handwerk nicht besetzt
Für die Wirtschaft sei das eine Katastrophe, sagt Maximilian Siegmeier von der SAG in Stralsund. Er leitet einen Betrieb für Dachdeckung und Bodenlegearbeiten. "Die Auszubildenden werden immer schlechter", erklärt er.
5.000 Stellen sind im Handwerk unbesetzt. Es würde immer schwieriger, sagt Siegmeier, ausbildungsfähige junge Menschen zu finden. Die meisten könnten sich nicht konzentrieren und die einfachsten Sachen merken. Er sieht auch die Schule in der Verantwortung.
Man müsse in der Ausbildung die Leistungsanforderungen regelmäßig herabstufen, damit die Quote der Durchfallenden nicht so hoch sei, sagt er. "Eigentlich ist das ein Armutszeugnis."
Hinzu kommt die bereits laufende Rentenwelle. Laut Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) drohten in den kommenden Jahren auch zahlreiche Betriebsschließungen, weil qualifizierte Nachfolger fehlen.
Susanne Seidl berichtet aus dem ZDF-Studio in Schwerin.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zum Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommernvon A. Stadtfeld / A. KapinosVideo1:42
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern:Nordosten steuert auf Zweikampf zwischen SPD und AfD zuAnja Kapinos und Bernd Mosebach, Schwerinmit Video2:17
"Matrjoschka"-Kampagne erfindet Morde:Russische Fake-Videos nehmen Landespolitiker ins Visiervon Nils Metzgermit Video2:03
Ostkongress und Landtagswahl:Wie die Grünen im Nordosten um Stimmen kämpfenvon Anja Kapinosmit Video0:51