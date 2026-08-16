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Politik
Deutschland

Mecklenburg-Vorpommern vor der Wahl: Bildung als zentrales Thema

Landtagswahl am 20. September:Mecklenburg-Vorpommern: Bildungsmisere belastet Wirtschaft

Susanne Seidl, ZDF-Redakteurin im Studio Schwerin

von Susanne Seidl

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Bildung ist ein zentrales Thema im Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern. Denn trotz Hunderter neuer Lehrer 2025/26, kann die rot-rote Regierung die Probleme nicht eindämmen.

Ein Blick auf leere Schreibtische in einem Schulklassenzimmer in Bayern am 23.01.2026.

Niedrige Einkommen und steigende Mieten belasten viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern. Der Wunsch nach bezahlbarem Wohnraum wächst. Wenige Wochen vor der Wahl steigt damit auch der Druck auf die Politik.

06.08.2026 | 2:36 min

Celina Möller hat monatelang den Unterricht geschwänzt. In ihrer Klasse in einer Schule bei Stralsund herrschte Chaos, erzählt sie. Laute, respektlose Schüler und überforderte Lehrer, die sich nicht durchsetzen konnten. Für die 16-Jährige eine belastende Situation.

Ich hatte Angst vor meiner Klasse. Wir waren eine große Klasse. Z.B. wenn ich mich gemeldet habe, hatte ich Angst, was Falsches zu sagen, weil vielleicht Kommentare kamen oder dann wurde gelacht. Das hat damals extrem viel mit mir gemacht.

Celina Möller, 16 Jahre

Celina täuscht immer öfter Unwohlsein vor, geht schließlich gar nicht mehr zur Schule.

Steigende Zahl von Schulschwänzern

Im Schuljahr 2024/2025 registrierte das Bildungsministerium Mecklenburg-Vorpommern 506 schwere Fälle von chronischem Schulabsentismus. Im Vergleich zu 2022/2023 liegt der Anstieg bei 200 Fällen beziehungsweise rund 65 Prozent. 10,4 Prozent der Schüler verließen die Schule im vergangenen Jahr ohne Abschluss.

Bei Schülerprotesten kamen im März 2026 rund 800 Schüler aus verschiedenen Regionen in Schwerin zusammen. Sie beklagten, dass sich viele von ihnen im Schulsystem zunehmend ausgebrannt, psychisch belastet und alleingelassen fühlen.

SPD-Wahlplakat in Meckenburg-Vorpommern mit der Aufschrift "Engagiert für Familien"

In Mecklenburg-Vorpommern liegt die AfD in Umfragen vorn. Aber für eine Alleinregierung reicht es wohl nicht. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kämpft, um ihr Amt zu verteidigen.

08.08.2026 | 3:29 min

Was die Parteien vorschlagen

Jahrelanger Lehrermangel hat schwerwiegende Folgen

Im vergangenen Schuljahr fehlten 400 Lehrkräfte im Land. Dadurch fielen 2,9 Prozent des Unterrichts an allgemeinbildenden Schulen ersatzlos aus und 13,5 Prozent der Stunden wurden durch einspringende, zum Teil fachfremde Lehrer ersetzt.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft warnt vor den Folgen des dauerhaften Notstands: Neben der jahrelangen Überlastung der Lehrer, die wiederum zu Krankheit und Ausfällen führen könne, bestehe die Gefahr, dass gerade schwächere Schüler den Anschluss verpassten.

Celina konnte auf einer "Produktionsschule" wieder Selbstvertrauen gewinnen und ihren Hauptschulabschluss machen.

Auf dieser Schule kann ich mit meinen Problemen zu den Pädagogen gehen, hier werde ich gesehen und ermutigt. Das war auf meiner alten Schule nicht so.

Celina Möller, Schülerin

Produktionsschulen sind für Jugendliche und junge Erwachsene da, die auf dem normalen Weg keinen Schulabschluss schaffen. Sie richten sich an junge Menschen bis 25 Jahre, die mit großen persönlichen Problemen, schlechten Noten oder Schulfrust kämpfen und im normalen Schulsystem nicht bestehen.
Das Besondere an einer Produktionsschule: Arbeiten und Lernen werden verknüpft. Die Jugendlichen sitzen nicht nur im Klassenzimmer, sondern arbeiten in Werkstätten (z. B. Holz, Metall, Küche oder Schneiderei) und stellen Produkte her, die auch verkauft werden.

Im Nordosten gehört der Anteil junger Menschen im Alter von 15-24 Jahren im bundesweiten Vergleich zu den niedrigsten. Da ist es fatal, dass mehr als jeder zehnte Schüler keinen Abschluss macht.

Tausende Stellen im Handwerk nicht besetzt

Für die Wirtschaft sei das eine Katastrophe, sagt Maximilian Siegmeier von der SAG in Stralsund. Er leitet einen Betrieb für Dachdeckung und Bodenlegearbeiten. "Die Auszubildenden werden immer schlechter", erklärt er.

5.000 Stellen sind im Handwerk unbesetzt. Es würde immer schwieriger, sagt Siegmeier, ausbildungsfähige junge Menschen zu finden. Die meisten könnten sich nicht konzentrieren und die einfachsten Sachen merken. Er sieht auch die Schule in der Verantwortung.

Man merkt das, dass die mit der Aufmerksamkeitsspanne eines TikTok-Videos durch die Gegend laufen. Die sind nach 30 Sekunden … im Kopf wie gelöscht.

Maximilian Siegmeier, Geschäftsführer SAG

Auszubildender Metallbauer beim Schleifen von Stahl in einer Fabrikhalle

Die Wirtschaftskrise in Deutschland trifft besonders die Industrie hart. Vor allem junge Menschen fragen sich deshalb, welche Ausbildungsberufe auch langfristig eine Perspektive bieten.

03.08.2026 | 1:24 min

Man müsse in der Ausbildung die Leistungsanforderungen regelmäßig herabstufen, damit die Quote der Durchfallenden nicht so hoch sei, sagt er. "Eigentlich ist das ein Armutszeugnis."

Hinzu kommt die bereits laufende Rentenwelle. Laut Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) drohten in den kommenden Jahren auch zahlreiche Betriebsschließungen, weil qualifizierte Nachfolger fehlen.

Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig

Vor der Landtagwahl in Mecklenburg-Vorpommern stecken die Parteien mitten im Wahlkampf. AfD-Kandidat Holm will das Amt von Ministerpräsidentin Schwesig (SPD) übernehmen.

12.08.2026 | 3:13 min

Susanne Seidl berichtet aus dem ZDF-Studio in Schwerin.

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Über die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern berichteten mehrere Sendungen, darunter der Länderspiegel am 08.08.2026 ab 17:05 Uhr und das gemeinsame Morgenmagazin von ARD und ZDF am 06.08.2026 ab 5:30 Uhr.
Themen
Mecklenburg-VorpommernWahl in Mecklenburg-VorpommernBildungSchule

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