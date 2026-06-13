Landtagswahl im September: Zweikampf von SPD und AfD im Nordosten

Wird die AfD bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern im September stärkste Kraft, kann sie gar allein regieren? In Umfragen liegt sie vorn, doch die regierende SPD holt auf.

Im September wählen Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern neue Landtage. Angesichts starker AfD-Umfragewerte müssen sowohl CDU als auch SPD um ihre Ministerpräsidentenposten kämpfen. 13.06.2026 | 2:17 min

Mit 98,9 Prozent fährt Manuela Schwesig auf dem SPD-Parteitag in Wismar ein Rekordergebnis ein. Ihre Rede hält sie frei, wie oft bei solchen Anlässen. Sie spricht von sozialer Gerechtigkeit, starker Wirtschaft, guter Bildung und Zusammenhalt in der Gesellschaft. Und immer wieder attackiert sie den Hauptgegner dieses Wahlkampfes: die AfD.

Entweder Manuela Schwesig als Ministerpräsidentin mit einer starken SPD und einer starken, demokratischen, verlässlichen Regierung oder die Alleinherrschaft der AfD, die unser Land spalten will, und die in unserem Land Extremisten an die Macht lassen will. „ Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern

AfD strebt Alleinregierung an

Die AfD setzt etwa auf schärfere Migrationspolitik und die Rückkehr zu russischem Gas. Wahlziel: die Regierungsübernahme, aus Mangel an Koalitionspartnern per absoluter Mehrheit. Leif-Erik Holm, Spitzenkandidat der AfD, sagt: "Wir werden die Dinge ändern am 20. September, weil es dringend notwendig ist. Die Altparteien haben sie über die Jahrzehnte immer wieder versaubeutelt."

Wir bringen unser Land wieder in Ordnung mit der Alleinregierung. „ Leif-Erik Holm, Spitzenkandidat der AfD

Von einer absoluten Mehrheit ist die AfD nach letzten Umfragen deutlich entfernt. In einer NDR-Umfrage kam sie Mitte Mai auf 36 Prozent, die SPD auf 27 Prozent - mehr als in den Vormonaten. Die SPD könne Boden gut machen mit ihrer etablierten Ministerpräsidentin, sagt Jan Müller, Politikwissenschaftler an der Universität Rostock. Und: Es gebe keine klare Nummer eins bei der AfD. Listenplatz eins hat Enrico Schuldt inne. Ministerpräsidentenkandidat ist Holm, der nur direkt gegen Schwesig im Wahlkreis Schwerin antritt.

Die Landesverbände von Mecklenburg-Vorpommern und Berlin haben ihre Programme für die Wahlen im Herbst beschlossen. Dominierendes Thema bleibt die Migration. 30.05.2026 | 3:02 min

CDU droht einstelliges Ergebnis

Die wichtigsten Themen im Nordosten sind Bildung, Zuwanderung und die Wirtschaftslage. In der strukturschwachen Region gibt es Existenzängste. Ein Wahlkampf, zugespitzt auf den Zweikampf zwischen SPD und AfD, könnte die CDU Stimmen kosten. Der Kanzlerpartei mit Spitzenkandidat Daniel Peters droht ein einstelliges Wahlergebnis. Trotzdem ist der Anspruch: Regierungsverantwortung.

Entweder es gibt eine Fortsetzung von linker Politik oder eine Alleinregierung der AfD. Beide Pole sind abzulehnen, weil sie dem Land nicht guttun. „ Daniel Peters, Spitzenkandidat der CDU

Peters setzt unter anderem auf Entbürokratisierung und Stärkung aller Schularten.

Die Delegierten der CDU Mecklenburg-Vorpommern haben Daniel Peters mit großer Mehrheit im Amt bestätigt. Der 44-Jährige führt die Partei in die Landtagswahl im Herbst. 06.06.2026 | 2:17 min

Linkspartei als "Bollwerk gegen die AfD"

Die Linkspartei sieht sich im Aufwärtstrend. Sie ist Juniorpartnerin in der Landesregierung. Spitzenkandidatin Simone Oldenburg will mit sozialen Themen punkten, etwa mit besserer Bildung. Sie sieht die Linke als Bollwerk gegen die AfD:

Wir müssen uns dem Rechtsruck, der durch die gesamte Gesellschaft geht, entgegenstellen, und das schafft man nur als Linke. Da, wo die Linke ist, kann kein Rechtsruck mehr sein. „ Simone Oldenburg, Spitzenkandidatin der Linken

Für die Grünen geht Claudia Müller ins Rennen. Nach Personalquerelen und der unpopulären Ampelregierung im Bund liegt viel Überzeugungsarbeit vor ihr. Ein Wiedereinzug in den Landtag - offen. Grüne Klassiker wie Klima- und Umweltschutz sollen Stimmen bringen.

Es geht darum, dass Zukunftsthemen in diesem Land eine Stimme haben. Der Wiedereinzug in den Landtag ist ein harter Kampf für uns. „ Claudia Müller, Spitzenkandidatin der Grünen

Die FDP zog bei der letzten Wahl in den Landtag ein, doch die Fraktion zerbrach. Laut Umfragen sieht es nicht so aus, dass sie die Rückkehr ins Parlament schaffen kann. Spitzenkandidat Jakob Schirmer gibt sich kämpferisch: "Wir werden den Laden nicht abschließen, wir sind dabei, ihn wieder aufzuschließen."

Vor rund zwei Wochen fand das Ostdeutsche Wirtschaftsforum statt. Dort richtete Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig Forderungen an Kanzler Merz. 01.06.2026 | 0:28 min

Politologe Müller: Regierungsbildung wird "große Herausforderung"

Erstmals in den Landtag einziehen könnte das BSW. Wenn es klappt, will das Bündnis weder für eine Regierung der SPD noch der AfD stimmen - und bringt stattdessen eine "Bürgerregierung" mit einem überparteilichen Ministerpräsidenten und anerkannten Fachleuten aus dem Bundesland ins Spiel.

Die Regierungsbildung könnte also spannend werden. Besonders dann, wenn weder Rot-Rot, Rot-Schwarz noch die AfD allein eine Mehrheit bekommen. Politikwissenschaftler Müller sagt: "Dann ist eigentlich jedes Regierungsbündnis ausgeschlossen. Das wird eine große Herausforderung für die politischen Akteure."

Anja Kapinos ist Reporterin, Bernd Mosebach leitet das ZDF-Studio in Schwerin.

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