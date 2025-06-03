Rente - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Rente
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In Deutschland wird die gesetzliche Altersvorsorge durch die Deutsche Rentenversicherung verwaltet. Beschäftigte zahlen anteilig zusammen mit dem Arbeitgeber die Beiträge ein und erhalten im Alter die Rente. Das Renteneintrittsalter wurde seit 2012 schrittweise von 65 auf 67 Jahre angehoben. Die Bundesregierung will noch 2026 eine umfassende Rentenreform auf den Weg bringen. Nachrichten und Hintergründe zum Thema Rente im Überblick.
Aktuelles zur Rente
Tipps für die Weiterbildung von Senioren:Wie man digitale Kompetenzen im Alter erlernen kannvon Arlette Geburtigmit Video3:17
Gesellschaft | Volle Kanne:Frühstart-Rente: Geldanlage für KinderVideo4:46
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Kritik an den Plänen der Koalition:Warum die Frühstartrente nicht allen gleiche Chancen bietetvon Miriam Hantzschemit Video1:45
Nachrichten | heute journal update:Regierung will in den Reformherbst startenvon Dorthe Ferber / Uli RödleVideo2:37
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Ende der Sommerpause in Berlin:Klappt es diesmal mit dem Herbst der Reformen?von Bastian Biekermit Video2:49
Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Auftakt der Regierung nach der Sommerpausevon Ines TramsVideo2:35
Korrektur des Warken-Plans:Linnemann gegen Rentenkürzungen bei pflegenden Angehörigenmit Video12:57
"Rentenrebell" Reddig bei Sarah Tacke:CDU-Kritik an der Rentenreform nur ein Wahlkampfmanöver?von Torben Schrödermit Video61:08
Nachrichten | heute - in Deutschland:Politbarometer: Klimawandel schadet Wirtschaftvon Stefan SchlösserVideo1:57
ZDF-Politbarometer:Kanzler Merz mit persönlichem TiefstwertVideo1:28
Karl-Josef Laumann bei "Lanz":Umfragewerte der CDU: "Da wird einem angst und bange"von Bernd Bachranmit Video75:49
WG mit der eigenen Oma:"Es hat ihr gutgetan und hat für mich auch funktioniert"von Liza Fresnaymit Video27:04
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Rente: Bundesregierung plant Reform
Mirko Drotschmann:Rentenreform einfach erklärtVideo10:52
- Grafiken
Eintrittsalter und Finanzierung:Hintergründe zur Reform: Die Lage der Rente in Grafikenvon Marie Riesmit Video92:09
- FAQ
Merz will zügige Umsetzung:Wie die Rentenreform fast alle Generationen betrifftmit Video35:43
Mirko Drotschmann erklärt:Wer zahlt für die Reformen?Video12:57
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Rentenkommission einig:Renteneintrittsalter soll steigen, Rente mit 63 wegfallenvon Wulf Schmiesemit Video1:02
Rentenniveau, Eintrittsalter, Beiträge:Das sind die 33 Empfehlungen der Rentenkommissionvon Wulf Schmiese
Demographische Entwicklung:Wachsende Probleme für deutsches Rentensystemvon Nicole DiekmannVideo1:47
Wie sich die Rente entwickelt hat
Debatte über Rente mit 63
- Exklusiv
ZDF-Politbarometer:Klare Mehrheit: Rente mit 63 soll bleibenmit Video1:24
- FAQ
Kritik von Ost-Ministerpräsidenten:Aus für "Rente mit 63": Was das für den Osten bedeuten würdevon Johannes Liebermit Video3:02
Rentenreform in Gefahr?:Warum die "Rente mit 63" entscheidend für Reformpläne istvon Miriam Hantzschemit Video11:04
Arbeitgeber "fassungslos":Ringen um "Rente mit 63": Regierung weiter uneinigmit Video5:19
Beamte in gesetzliche Rente?
- FAQ
Vorschlag von Bärbel Bas:Gesetzliche Rente für Beamte? Was dafür und dagegen sprichtmit Video1:28
Mirko Drotschmann erklärt:Sollten Beamte in die gesetzliche Rente einzahlen?Video13:14
Beamte in die Rentenkasse:Gerechter Plan - oder teurer Irrsinn?von J. Held, A. Heindel, T. Pölitz und M. SommerVideo7:36
Rente im Vergleich
Private Altersvorsorge
Staatlich geförderte ETF-Anlagen:Altersvorsorgedepot ersetzt Riester: Was anders werden sollvon Frank Bethmannmit Video0:40
Lücken bei Altersvorsorge schließen:Fünf Fragen zum Kauf von Rentenpunktenvon Miriam Hantzsche und Sina Mainitzmit Video0:55
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Staat zahlt ab dem sechsten Lebensjahr:Grünes Licht für Frühstartrente: Wer davon profitieren kannmit Video0:25
Vorbild Schweden:Braucht Deutschland eine Aktienrente?von Karen Grass und Marie Waltermit Video3:26
Geld anlegen für die Rente:Tipps für die Altersvorsorge ab 40von Thilo Hopert
Finanzplanung für die Rente:Mit über 50 richtig Geld anlegen fürs Altervon Zarah Reinders und Leonie Rudolfmit Video43:44
Finanzplanung und Altersvorsorge:Wie Frauen ihre finanzielle Zukunft absichern könnenvon Saskia Schüringmit Video10:12
Rente: Vorbereitungen für den Ruhestand
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Steuerfreier Hinzuverdienst zur Rente:Aktivrente: Für wen sie sich lohnt und welche Regeln geltenvon Thilo Hopertmit Video2:05
Weiterarbeiten im Rentenalter:Was die Aktivrente bringt: "Keine Lust, nur Oma zu spielen"von Lothar Beckermit Video4:21
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