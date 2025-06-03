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Rente - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Rente

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In Deutschland wird die gesetzliche Altersvorsorge durch die Deutsche Rentenversicherung verwaltet. Beschäftigte zahlen anteilig zusammen mit dem Arbeitgeber die Beiträge ein und erhalten im Alter die Rente. Das Renteneintrittsalter wurde seit 2012 schrittweise von 65 auf 67 Jahre angehoben. Die Bundesregierung will noch 2026 eine umfassende Rentenreform auf den Weg bringen. Nachrichten und Hintergründe zum Thema Rente im Überblick.

Aktuelles zur Rente

  1. Ein älteres Paar sitzt mit einem Tablet auf dem Sofa.

    Tipps für die Weiterbildung von Senioren:Wie man digitale Kompetenzen im Alter erlernen kann

    von Arlette Geburtig
    mit Video3:17
  2. Sina Mainitz bei Volle Kanne

    Gesellschaft | Volle Kanne:Frühstart-Rente: Geldanlage für Kinder

    Video4:46
  3. Markus Lanz, Matthias Miersch

    Rentendebatte bei "Markus Lanz":Miersch: Vorschläge der Rentenkommission "kein Gesetzestext"

    von Felix Rappsilber
    mit Video75:30
  4. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei einer Kabinettsklausur am 25.08.26 im Schloss Neuhardenberg in Brandenburg, aufgenommen am 25.08.2026

    Geplantes Aus für "Rente mit 63":"Kernstück der Reform": Merz hält an Rentenplänen fest

    mit Video1:52
  5. Geldschein auf einem Tisch, im Hintergrund sitzt ein Kind

    Kritik an den Plänen der Koalition:Warum die Frühstartrente nicht allen gleiche Chancen bietet

    von Miriam Hantzsche
    mit Video1:45
  6. German federal cabinet retreat at Neuhardenberg Castle

    Nachrichten | heute journal update:Regierung will in den Reformherbst starten

    von Dorthe Ferber / Uli Rödle
    Video2:37
  7. Ministerpräsidentenkonferenz

    Nachrichten | heute journal:Schwarz-Rot vor einem schwierigen Herbst

    von M. Feldhoff
    Video2:49
  8. Berlin: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, r-l) verfolgt die Debatte neben Lars Klingbeil (SPD), Bundesminister der Finanzen, und Alexander Dobrindt (CSU), Bundesinnenminister, im Bundestag.

    Ende der Sommerpause in Berlin:Klappt es diesmal mit dem Herbst der Reformen?

    von Bastian Bieker
    mit Video2:49
  9. Bundestag

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Auftakt der Regierung nach der Sommerpause

    von Ines Trams
    Video2:35
  10. Bundesminister für Gesundheit, Carsten Linnemann (CDU) im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. (Archiv)

    Korrektur des Warken-Plans:Linnemann gegen Rentenkürzungen bei pflegenden Angehörigen

    mit Video12:57
  11. sarah-tacke-rente

    "Rentenrebell" Reddig bei Sarah Tacke:CDU-Kritik an der Rentenreform nur ein Wahlkampfmanöver?

    von Torben Schröder
    mit Video61:08
  12. Politbarometer

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Politbarometer: Klimawandel schadet Wirtschaft

    von Stefan Schlösser
    Video1:57
  13. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) spricht bei einer Pressekonferenz.

    ZDF-Politbarometer:Kanzler Merz mit persönlichem Tiefstwert

    Video1:28
  14. Karl-Josef Laumann zu Gast bei "Markus Lanz".

    Karl-Josef Laumann bei "Lanz":Umfragewerte der CDU: "Da wird einem angst und bange"

    von Bernd Bachran
    mit Video75:49
  15. Eva (81) und Louis (26) sitzen an einem Tisch und schauen sich vertraut an. Im Hintergrund steht eine antike Anrichte.

    WG mit der eigenen Oma:"Es hat ihr gutgetan und hat für mich auch funktioniert"

    von Liza Fresnay
    mit Video27:04
  16. Mann zeigt auf Tafel mit Gebäuden

    Gesellschaft | Volle Kanne:Senioren-WG: Wie man im Alter leben kann

    Video5:14

Rente: Bundesregierung plant Reform

  1. Mirko Drotschmann vor grauem Hintergrund, links ein Schaubild eines Jungen, der auf einem angedeuteten Zeitstrahl zu einem alten Mann wird, daneben die Zahl 70.

    Mirko Drotschmann:Rentenreform einfach erklärt

    Video10:52
  2. Eine jüngere und eine ältere Person sitzen vor einem Schreibtisch und reden miteinander. Dahinter ist eine Grafik mit steigenden Kursen eingefügt.
    Grafiken

    Eintrittsalter und Finanzierung:Hintergründe zur Reform: Die Lage der Rente in Grafiken

    von Marie Ries
    mit Video92:09
  3. Renteninformation und Euromünzen (Symbolfoto)
    FAQ

    Merz will zügige Umsetzung:Wie die Rentenreform fast alle Generationen betrifft

    mit Video35:43
  4. xplained Folge 30 "Reformen und Arbeitnehmer"

    Mirko Drotschmann erklärt:Wer zahlt für die Reformen?

    Video12:57
  5. Menschen sitzen an einem sommerlichen Tag auf einer Terrasse in Nagold zusammen und unterhalten sich in entspannter Atmosphäre. (Archiv)
    Exklusiv

    Rentenkommission einig:Renteneintrittsalter soll steigen, Rente mit 63 wegfallen

    von Wulf Schmiese
    mit Video1:02
  6. Zwei Senioren sitzen auf einer Bank und essen Kuchen.

    Rentenniveau, Eintrittsalter, Beiträge:Das sind die 33 Empfehlungen der Rentenkommission

    von Wulf Schmiese
  7. Ein alter Mann schaut geradeaus.

    Demographische Entwicklung:Wachsende Probleme für deutsches Rentensystem

    von Nicole Diekmann
    Video1:47

Wie sich die Rente entwickelt hat

Eine Frau bedient ein Tablet. Dahinter eine Grafik.
Grafiken

So stark steigt die Rente im Vergleich zu anderen Leistungen

Debatte über Rente mit 63

  1. Thüringen, Erfurt: Seniorenpaar trägt Einkauf
    Exklusiv

    ZDF-Politbarometer:Klare Mehrheit: Rente mit 63 soll bleiben

    mit Video1:24
  2. Thüringen, Erfurt: Seniorenpaar trägt Einkauf
    FAQ

    Kritik von Ost-Ministerpräsidenten:Aus für "Rente mit 63": Was das für den Osten bedeuten würde

    von Johannes Lieber
    mit Video3:02
  3. Münzen auf Unterlagen der Deutschen Rentenversicherung.

    Rentenreform in Gefahr?:Warum die "Rente mit 63" entscheidend für Reformpläne ist

    von Miriam Hantzsche
    mit Video11:04
  4. Ein älterer Mann spaziert durch Gartenlandschaft. Er trägt seine Schuhe in der Hand.

    Arbeitgeber "fassungslos":Ringen um "Rente mit 63": Regierung weiter uneinig

    mit Video5:19

Beamte in gesetzliche Rente?

  1. Ältere Menschen sitzen im Kurpark - Symbolfoto
    FAQ

    Vorschlag von Bärbel Bas:Gesetzliche Rente für Beamte? Was dafür und dagegen spricht

    mit Video1:28
  2. Xplained Folge 31

    Mirko Drotschmann erklärt:Sollten Beamte in die gesetzliche Rente einzahlen?

    Video13:14
  3. Archiv: Rentner auf einer Parkbank.

    Beamte in die Rentenkasse:Gerechter Plan - oder teurer Irrsinn?

    von J. Held, A. Heindel, T. Pölitz und M. Sommer
    Video7:36

Rente im Vergleich

Archiv: Ältere Menschen spielen Boule, ein französisches Rasenspiel, das auf hartem Boden gespielt wird, in Annecy-le-Vieux, Frankreich, 10. Juni 2016.

Haben andere Rentner in Europa mehr Geld?

Private Altersvorsorge

  1. Euromünze auf Finanzkurve

    Staatlich geförderte ETF-Anlagen:Altersvorsorgedepot ersetzt Riester: Was anders werden soll

    von Frank Bethmann
    mit Video0:40
  2. Euromünzen liegen auf einem Bescheid der deutschen Rentenversicherung

    Lücken bei Altersvorsorge schließen:Fünf Fragen zum Kauf von Rentenpunkten

    von Miriam Hantzsche und Sina Mainitz
    mit Video0:55
  3. Vater lehrt Sohn, zu Hause Geld zu sparen.
    FAQ

    Staat zahlt ab dem sechsten Lebensjahr:Grünes Licht für Frühstartrente: Wer davon profitieren kann

    mit Video0:25
  4. Zwei ältere Personen stehen am 02.12.2025 bei Regen vor einem Schaufenster eines Schmuckgeschäfts in Bremen und betrachten die ausgestellten Waren.

    Vorbild Schweden:Braucht Deutschland eine Aktienrente?

    von Karen Grass und Marie Walter
    mit Video3:26
  5. Auf dem Bild zu sehen sind Eurostücke und Geldscheine der Europäischen Union.

    Geld anlegen für die Rente:Tipps für die Altersvorsorge ab 40

    von Thilo Hopert
  6. Ein Holzstempel ist beschriftet mit dem Aufdruck Altersvorsorge. Im Hintergrund liegt ein weiterer Stempel mit dem Aufdruck Rente.

    Finanzplanung für die Rente:Mit über 50 richtig Geld anlegen fürs Alter

    von Zarah Reinders und Leonie Rudolf
    mit Video43:44
  7. Eine Person mit Taschenrechner sitzt am Schreibtisch und plant ihre Finanzen.

    Finanzplanung und Altersvorsorge:Wie Frauen ihre finanzielle Zukunft absichern können

    von Saskia Schüring
    mit Video10:12

Rente: Vorbereitungen für den Ruhestand

Ein alter grauhaariger Mann mit Brille schaut aus dem Fenster.

So glückt der Übergang in die Rente

Arbeiten im Alter

  1. Angelika (75) aus Berlin steht im Lagerraum vor grünen, gestapelten Gemüsekisten. Sie hält zwei Bund Mören in der Hand.

    Doku | 37 Grad:Rente? Reicht nicht!

    von Gregor Eppinger
    Video28:39
  2. Seniorin hät Geldscheine in der Hand.

    Steuerfreier Hinzuverdienst zur Rente:Aktivrente: Für wen sie sich lohnt und welche Regeln gelten

    von Thilo Hopert
    mit Video2:05
  3. Aktivrente Screenshot

    Weiterarbeiten im Rentenalter:Was die Aktivrente bringt: "Keine Lust, nur Oma zu spielen"

    von Lothar Becker
    mit Video4:21
  4. Rentnerinnen und Rentner

    Vor allem Frauen betroffen:Mehr Rentner als je zuvor auf Sozialhilfe angewiesen

    mit Video1:37