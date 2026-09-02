Am 20. September wird in Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Landtag gewählt. In Umfragen liegt die AfD aktuell vorn. Welche Spitzenkandidaten antreten - ein Überblick.

In Mecklenburg-Vorpommern nimmt der Landtagswahlkampf an Fahrt auf. Die rot-rote Koalition von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat in aktuellen Umfragen keine Mehrheit. 15.08.2026 | 2:44 min

In wenigen Wochen wählen die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern (MV) einen neuen Landtag. Experten zufolge dürfte eine Regierungsbildung in diesem Jahr deutlich schwieriger werden als in der Vergangenheit. Eine Frage dabei: Welche und wie viele Parteien schaffen es in den Schweriner Landtag? Die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten im Überblick.

Manuela Schwesig, SPD

Manuela Schwesig (SPD) Quelle: dpa

Ob Gespräche bei Waffeln oder Streuselkuchen: Die amtierende Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gibt sich in diesem Wahlkampf stets bürgernah. Die 52-Jährige tritt als Spitzenkandidatin der SPD an. Ihr Wahlkreis liegt in der Schweriner Innenstadt, wo sie auch wohnt. Geboren wurde die Finanzwirtin im benachbarten Bundesland, im brandenburgischen Frankfurt (Oder).

Ihre politische Laufbahn führte Schwesig von der Kommunalpolitik über das Amt der Sozialministerin in MV und der Bundesfamilienministerin zurück ins Bundesland und da an die Spitze der Landesregierung. Seit 2017 führt die zweifache Mutter die Regierung - erst mit der CDU, aktuell mit den Linken. Ihr Fokus liegt auf der Familien- und Sozialpolitik, der Stärkung der Wirtschaft und der Vertretung ostdeutscher Interessen. Eines ihrer wichtigsten Projekte: die beitragsfreie Kita.

Vor der Landtagwahl in Mecklenburg-Vorpommern stecken die Parteien mitten im Wahlkampf. AfD-Kandidat Holm will das Amt von Ministerpräsidentin Schwesig (SPD) übernehmen. 12.08.2026 | 3:13 min

Leif-Erik Holm und Enrico Schult, AfD

Enrico Schult (l.) und Leif-Erik Holm (AfD) Quelle: dpa

Er will der nächste Ministerpräsident werden und eine Alleinregierung der AfD: Leif-Erik Holm. Der gebürtige Schweriner und Landeschef gibt auf Wahlkampfveranstaltungen gerne Autogramme für seine Fans. Im Schweriner Wahlkreis fordert er Schwesig direkt heraus. Über die Landesliste abgesichert ist der studierte Volkswirt und vierfache Vater nicht.

Holm ist gelernter Elektromonteur und war jahrelang Radiomoderator, unter anderem beim NDR. Den Rundfunkstaatsvertrag will der 56-Jährige im Falle einer Regierungsverantwortung der Rechtspopulisten sofort kündigen. Holm ist wirtschaftspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion.

Die AfD könnte bei den Wahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern stärkste Kraft werden. Welchen Einfluss die Partei hätte und was das für die Regierungen bedeuten würde. 20.08.2026 | 7:39 min

Spitzenkandidat für die AfD auf der Landesliste ist dagegen Enrico Schult, der sich auch die wichtigen Posten des Co-Landes- und des Fraktionsvorsitzes im Landtag erkämpft hat. Der 47-jährige Vermessungstechniker und zweifache Vater wurde in Demmin geboren und sitzt seit 2021 im Landtag, wo er sich als Bildungs- und Finanzpolitiker einen Namen machte. Die "Migrationskrise" ist für ihn "die Mutter aller Krisen".

Daniel Peters, CDU

Daniel Peters (CDU) Quelle: dpa

Mit Fischbrötchen wirbt Daniel Peters als Spitzenkandidat der CDU für "die Mitte" im Land. Der Rostocker ist Politikwissenschaftler und arbeitete einst für den langjährigen früheren CDU-Fraktionsvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Eckhardt Rehberg. Heute besetzt er selbst den Stuhl in der ersten Reihe seiner Fraktion im Schweriner Landtag.

Falls es nach der Wahl nicht für eine Mehrheitsregierung reicht, kann sich der 45-Jährige auch eine Minderheitsregierung vorstellen. Mit der AfD oder den Linken würde der CDU-Landeschef aber nicht koalieren, sagt er.

Drei Wochen vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern liegt die CDU laut Umfragen bei rund zehn Prozent – damit würde sie ihr historisch schlechtestes Ergebnis einfahren. 30.08.2026 | 2:46 min

Simone Oldenburg, Die Linke

Simone Oldenburg (Linke) Quelle: Imago

Von der Schule in den Landtag - Bildungsministerin und Linken-Spitzenkandidatin Simone Oldenburg ist vom Fach. Die Lehrerin und Schulleiterin aus Wismar war zunächst kommunalpolitisch aktiv, wechselte 2011 in den Landtag und profilierte sich dort als Bildungspolitikerin. In der rot-roten Koalition ist die 57-Jährige auch stellvertretende Ministerpräsidentin.

Neben bildungspolitischen Themen steht Oldenburg für linke und antifaschistische Positionen und tritt mit ihrer Partei im aktuellen Wahlkampf unter dem Slogan "Wir treten nach oben" auf.

Wahl-O-Mat zur Landtagswahl : Wahl in Mecklenburg-Vorpommern: Wer vertritt Ihre Position? AfD und SPD liegen in den Umfragen zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern vorn. Testen Sie im Wahl-O-Mat, wie deren Positionen sowie die der anderen 17 Parteien sind. von Katrin Meyer mit Video 2:44

Claudia Müller, Grüne

Claudia Müller (Bündnis 90/Die Grünen) Quelle: Tobias Schwarz / AFP

Sie sitzt im Bundestag, ist aber im Nordosten zu Hause. Grünen-Spitzenkandidatin Claudia Müller ist gebürtig aus Rostock und studierte Baltic Management in Stralsund. Auch im Tourismus hat die zweifache Mutter beruflich Station gemacht. In der Berliner Ampel-Koalition war die 45-jährige Betriebswirtin und frühere Grünen-Landeschefin Koordinatorin der Bundesregierung für maritime Wirtschaft und Tourismus.

Anfang des Jahres wurde Müller bei der Neuwahl einer Landesliste nach innerparteilichen Zerwürfnissen auf den Spitzenplatz gewählt. In Umfragen liegen die Grünen bei um die fünf Prozent. Ihr Einzug in den Landtag gilt als unsicher. Falls es klappt, könnte die Partei für eine Regierungsbildung maßgeblich werden.

Am 20. September steht die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern an. Die Wirtschaft - speziell der Tourismus - gehört in der strukturschwachen Region zu den wichtigsten Themen. 10.08.2026 | 1:42 min

Jessica Mendle und Jakob Schirmer, FDP

Jessica Mendle und Jakob Schirmer (FDP) Quelle: dpa

Jessica Mendle steht auf Platz zwei der FDP-Landesliste hinter Jakob Schirmer. Das Spitzenduo wird mit der Kampagne "Du willst was reißen? Wir auch." präsentiert. Dass es die FDP über die Fünf-Prozent-Hürde schafft, gilt als unwahrscheinlich. 2021 zogen die Liberalen zu fünft in den Landtag ein, verloren wegen eines Über- und eines Austritts aber ihren Fraktionsstatus und bilden seither eine Gruppe.

Mendle ist Krankenschwester und selbstständige Unternehmerin. Schirmer wohnt im Ostseebad Heringsdorf und will einen schlanken Staat. Der Jurist und Hochschullehrer wirbt zudem für eine starke Wirtschaft und einen modernen Rechtsstaat.

Peter Schabbel und Sabine Firnhaber, BSW

Peter Schabbel und Sabine Firnhaber (BSW) Quelle: dpa

Auch das BSW ist mit einer Doppelspitze unterwegs: Peter Schabbel und Sabine Firnhaber sollen die erst 2024 gegründete Partei in den Landtag bringen. Landeschef Schabbel ist gebürtiger Berliner, selbstständiger Heilpraktiker und Osteopath sowie ausgebildeter Fachkrankenpfleger und Rettungsassistent. Nicht überraschend zählt die Gesundheitspolitik zu seinen Schwerpunkten.

Die Landwirtin und Unternehmerin Firnhaber ist auf den Listenplatz zwei gewählt. Ihre politische Laufbahn begann als Mitorganisatorin von Bauernprotesten, 2020 wurde sie zur Vizepräsidentin des Bauernverbandes MV gewählt. Im Zuge des Wahlkampfs ruht ihr Amt aber gerade.

Sowohl bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt als auch in Mecklenburg-Vorpommern wird es schwer für das BSW in den Landtag einzuziehen. Wenn doch, könnte sie der AfD zugutekommen. 22.08.2026 | 5:05 min

Quelle: dpa