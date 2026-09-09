Durchsuchungen bei Berliner SPD-Kandidat Steffen Krach

Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt gegen den Berliner SPD-Spitzenkandidaten Steffen Krach. Die Behörde bestätigte damit ZDFheute einen Bericht der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". In diesem Zusammenhang seien am Mittwoch drei Objekte in Hannover und Berlin durchsucht worden.

Krachs Sprecher weist nach ZDF-Informationen alle Vorwürfe zurück.

Der 47-jährige Krach tritt bei der Abgeordnetenwahl in Berlin am 20. September als Spitzenkandidat der SPD an und kämpft dabei mit geringen Bekanntheitswerten - und einer bundesweit schwächelnden Partei. Laut Umfragen kann er von Werten wie bei der Wahl 2021, als es mit Franziska Giffey zuletzt für ein SPD-geführtes Rotes Rathaus reichte, nur träumen.

Derzeit fährt Krach mit einem roten Doppeldeckerbus durch Berlin und versucht sich mit dem Motto "Krach gegen Nazis" als Anti-AfD-Kandidat zu etablieren. Der gebürtige Hannoveraner und Diplompolitologe war jahrelang Staatssekretär in Berlin, bevor er 2021 Präsident der Region Hannover wurde. Nun will er wieder in seiner Wahlheimat Berlin Politik machen - womöglich als kleinster Partner in einer rot-grün-roten oder einer schwarz-grün-roten Koalition.

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