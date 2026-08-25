Berlin-Wahl am 20. September:Kampf ums Rote Rathaus: Die Linke im Höhenflug
von Markus Gross
Die Berliner Linke ist wenige Wochen vor der Wahl im Umfragehoch. Spitzenkandidatin Elif Eralp ist dem Roten Rathaus so nah wie nie. Doch woher kommt dieser Hype?
"Berlin wird rot", ruft Elif Eralp am Ende ihrer Rede. Die rund 50 Neumitglieder der Berliner Linken reagieren begeistert. Der Ort passt zur (klassen-) kämpferischen Stimmung: Im früheren Redaktionsgebäude des ehemaligen SED-Propagandaorgans "Neues Deutschland" begrüßt die Partei ihre neuen Mitglieder.
Mitgliederrekord für die Linke
Rund 20 Neueintritte pro Tag verzeichnet die Berliner Linke nach Angaben ihres Geschäftsführers Bjoern Tielebein. Mit etwa 18.300 Mitgliedern ist sie inzwischen die mitgliederstärkste Partei der Hauptstadt. Die Partei wird dabei jünger und weiblicher.
Was zieht junge Menschen zur Linken? Für Lisa Calitry sind soziale Themen und der Einsatz für queere Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund entscheidend. Andere Neumitglieder treibt vor allem die Sorge vor dem Aufstieg der AfD um.
Berlin: Landeseigener Mietendeckel
In den Umfragen liefert sich die Partei mit der CDU ein Kopf-an-Kopf Rennen. Aktuell liegt die Linke vorn. Spitzenkandidatin Elif Eralp, 45, Juristin und Tochter türkischer Einwanderer, ist beliebt und nahbar. Sie gibt sich als neue linke Hoffnung, jung, dynamisch, und wenn nötig auch radikal. Ihr Vorbild ist der Bürgermeister von New York, Zohran Mamdani. Ähnlich wie er will Eralp die Stadt "auf links" drehen:
Zentrales Wahlkampfthema der Linken ist die Mietenpolitik. Unter dem Slogan "Berlin bezahlbar machen" fordert Eralp einen landeseigenen Mietendeckel und die Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne. Damit trifft sie angesichts steigender Mieten einen Nerv.
Gleichzeitig ist die Forderung umstritten. Nicht nur politisch. Eine Vergesellschaftung wäre juristisches Neuland, zudem sind mögliche Entschädigungen von geschätzt bis zu 35 Milliarden Euro finanziell kaum geklärt.
Eralp verweist auf eine Expertenkommission, die eine Vergesellschaftung grundsätzlich für machbar hält. Für die SPD ist die Forderung hingegen ein Hindernis für mögliche Koalitionsverhandlungen. Spitzenkandidat Steffen Krach reagiert scharf:
Konfliktthema Antisemitismus
Ein weiterer Konflikt betrifft den Umgang der Partei mit Antisemitismus und ihre Haltung zur Nahostpolitik. 2024 verließen mehrere prominente Politiker die Linke, darunter der frühere Berliner Kultursenator Klaus Lederer, und kritisierten unter anderem den Umgang der Partei mit Antisemitismus. Immer wieder sorgen israelfeindliche Äußerungen für Schlagzeilen.
Eralp verweist auf einen Fünf-Punkte-Plan gegen Antisemitismus und betont:
Ob diese Positionierung für die möglichen Koalitionspartner Grüne und SPD ausreicht, ist jetzt noch nicht klar zu beantworten.
Linke im Aufwind - doch Vorbehalte bleiben
Doch nicht nur die Wohnungspolitik belastet den Wahlkampf. Kritiker sehen vor allem die vielen neuen Mitglieder aus dem aktivistischen Umfeld und mögliche neue Abgeordnete als politisch schwer einschätzbar. Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke warnt nach dem Weggang erfahrener Politiker vor einem "Riesenproblem", sollte die Partei mit unerfahrener Führung und einer in Teilen radikalisierten Basis künftig Regierungsverantwortung übernehmen.
Noch profitiert die Linke von guten Umfragewerten, starkem Mitgliederzuwachs und einem klaren sozialen Profil. Vor allem mit der Mietenfrage erreicht sie viele Berlinerinnen und Berliner.
Doch reicht das für den Sprung ins Rote Rathaus? Elif Eralp gibt sich kämpferisch und formuliert ein klares Ziel: Sie will erste Regierende Bürgermeisterin der Linkspartei in Berlin werden. Das Rennen bleibt allerdings eng - insbesondere im Duell mit der CDU. Anm 20. September fällt die Entscheidung.
Markus Gross berichtet aus dem ZDF-Landesstudio Berlin.
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