Linken-Chef schließt Wahl von CDU-Ministerpräsident nicht aus

Der Vorsitzende der Linken, Luigi Pantisano, schließt im ZDF-Sommerinterview nicht aus, dass seine Partei CDU-Politiker Schulze zum Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt wählt.

Das ZDF-Sommerinterview mit Linken-Co-Chef Luigi Pantisano in voller Länge im Video 09.08.2026 | 20:10 min

In weniger als einem Monat wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Nach aktuellen Umfragen wäre es für den CDU-Kandidaten Sven Schulze nur möglich, Ministerpräsident zu bleiben, wenn er auch Stimmen von den Linken bekommt. Der Parteichef der Linkspartei, Luigi Pantisano, schloss genau das im ZDF-Sommerinterview nicht aus.

Wir haben in den letzten Jahren als Linke gezeigt, dass wir Verantwortung für dieses Land übernehmen. Vor allem dann, wenn es darum geht, die AfD zu verhindern. „ Luigi Pantisano

Die Frage sei jetzt, ob Schulze selbst bereit sei, diese Verantwortung "zu tragen und zu übernehmen", so Pantisano. Die CDU hatte 2018 per Beschluss jegliche Kooperation oder Zusammenarbeit mit der Linkspartei ausgeschlossen.

Im ZDF-Sommerinterview schließt es der Linken-Vorsitzende Luigi Pantisano nicht aus, dass seine Partei in Sachsen-Anhalt den CDU-Kandidaten Sven Schulze zum Ministerpräsidenten wählt. 09.08.2026 | 1:05 min

Kurz vor seiner Wahl zum Parteivorsitzenden im Juni hatte Pantisano für Empörung gesorgt, als er der CDU "faschistische Politik" vorgeworfen hatte. Damals sagte er der "Bild"-Zeitung: "Letztlich gibt es auch gar keinen Unterschied zwischen der CDU, die faschistische Politik macht, der AfD und den Faschisten selbst." Für diese Aussage entschuldigte sich Pantisano im ZDF-Interview erneut. Sie sei "falsch" gewesen.

Erst rückte Linken-Chef Luigi Pantisano die CDU in die Nähe des Faschismus, dann ruderte er zurück. Nun wirft er Teilen der CDU Nähe zur "faschistischen" Politik der AfD vor. 21.06.2026 | 4:57 min

Pantisano will enteignen - Umsetzung unklar

Auch in Berlin wird im September ein neues Parlament gewählt. Eines der bestimmenden Themen: die Enteignung großer Wohnkonzerne. Die Linken-Co-Chefin Ines Schwerdtner hatte das vor kurzem zu einer Bedingung für eine Regierungsbeteiligung ihrer Partei in Berlin gemacht. Auch Pantisano befürwortet die Enteignungen weiterhin:

Wir kämpfen als Linke dafür, die Regierende Bürgermeisterin zu stellen und fühlen uns verpflichtet, den Berlinerinnen und Berlinern, die entschieden haben, große Wohnungskonzerne zu enteignen. „ Luigi Pantisano

Bereits vor rund fünf Jahren hatte eine Mehrheit der Berliner dafür gestimmt, große Wohnkonzerne zu vergesellschaften. Passiert ist seitdem fast nichts - der Volksentscheid war nicht rechtlich bindend.

Die Linkspartei wolle, "dass die Mieten, wo die Menschen heute leben, wieder sinken", so Parteichef Pantisano im ZDF-Sommerinterview. Leere Büros will er für neuen Wohnraum nutzen. 09.08.2026 | 1:45 min

Auf die Frage, mit wem die Linke diese Forderungen umsetzen will, antwortete Pantisano, dass die "Berlinerinnen und Berliner" der "entscheidende Koalitionspartner" seiner Partei seien. Der SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach hatte Enteignungen zuletzt ausgeschlossen. Auch die CDU ist dagegen. Wie genau die Linke ihre Forderung also umsetzen will, ließ Pantisano offen.

Bisher keine Konsequenzen für Linksjugend

Ein immer wiederkehrendes Thema in der Linkspartei ist der Umgang mit dem Nahost-Konflikt. Besonders dem Jugendverband der Partei wurde in letzter Zeit Antisemitismus vorgeworfen. Laut Recherchen des Bayerischen Rundfunks schrieben einzelne Mitglieder in internen Chatgruppen von "israelischen Konzentrationslagern" oder posteten ein Bild mit dem Text "Israel verrecke".

Nach den mutmaßlich antisemitischen Äußerungen der Linksjugend kündigte Linken-Chef Konsequenzen an. Im ZDF-Interview sagte er jetzt, dass er weiterhin "im Gespräch" mit der Parteijugend sei. 09.08.2026 | 1:38 min

Pantisano kündigte damals an, das Gespräch mit der Linksjugend zu suchen und gemeinsam Konsequenzen zu ziehen. Ergebnisse hatte der Linken-Chef im ZDF-Sommerinterview nicht zu verkünden. Man sei weiterhin "im Gespräch", so Pantisano.

Ich bin stolz darauf, dass wir als Linke die einzige Partei sind, die es jungen Menschen ermöglicht, über den Krieg, der am 7. Oktober in Israel begonnen hat [...], zu diskutieren. „ Luigi Pantisano

Darüber hinaus stellte der Parteivorsitzende aber klar, dass "sowohl islamistische Haltungen wie auch antisemitische Haltungen" in seiner Partei "keinen Platz" hätten. Das habe die Linke auf dem Parteitag mit einer "ganz großen Mehrheit" beschlossen.

Der Linken-Vorsitzende Pantisano spricht sich dafür aus, Autowerke, die von der Schließung bedroht sind, zu vergesellschaften. So könnten laut Pantisano Industriearbeitsplätze erhalten werden. 09.08.2026 | 1:30 min

"Fehler des Managements": Linke für Vergesellschaftung von Autowerken

In einem Antrag im Bundestag schlug die Linke zuletzt vor, Autowerke, die von der Schließung bedroht sind, in "öffentliches oder genossenschaftliches Eigentum" zu überführen. Pantisano bekräftigte das im ZDF-Sommerinterview.

Wo heute privat genutzte Autos gebaut werden, können in Zukunft Stadtbusse gebaut werden, Schienenfahrzeuge gebaut werden und wir würden sogar Industriearbeitsplätze erhalten. „ Luigi Pantisano

Für die Schieflage der deutschen Automobilkonzerne machte Pantisano besonders die Chefetagen verantwortlich. Es seien "sehr viele Management-Fehler" gemacht worden, "die jetzt die Beschäftigten tragen sollen". Dabei seien es die Angestellten, die am ehesten wissen würden, "was am besten produziert werden kann", so der Linken-Chef.

Felix Banaszak, 16. August Felix Banaszak führt die Grünen zusammen mit Co-Chefin Franziska Brantner. Am 16. August ist er zu Gast im ZDF-Sommerinterview. Quelle: dpa

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