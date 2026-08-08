Hallervorden tritt im CDU-Wahlkampf auf - und trifft einen Nerv

Didi Hallervorden macht in Sachsen-Anhalt Wahlkampf für Ministerpräsident Sven Schulze (CDU). Bei den Auftritten spart er nicht mit Kritik an der Bundespolitik. Das kommt gut an.

Am 6. September wählt Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag. Die AfD führt in Umfragen. CDU-Ministerpräsident Schulze holt sich im Wahlkampf Unterstützung von Schauspieler Dieter Hallervorden. 07.08.2026 | 2:12 min

Mit ihrer Wahlkampf-Tour unter dem Motto "Kunst braucht Freiheit" haben Dieter Hallervorden und CDU-Ministerpräsident Sven Schulze offenbar einen Nerv getroffen. Die Veranstaltungen sind alle restlos ausgebucht, das Interesse groß. Der 90-jährige Kabarettist und Schauspieler und der 45-jährige Spitzenkandidat zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt schätzen sich nicht erst seit gestern.

Was viele nicht wissen und was vieles erklärt: Hallervorden ist in Dessau geboren, hat dort den Zweiten Weltkrieg und die DDR erlebt. Er hat dann im Westen Karriere gemacht und nach dem Mauerfall in seiner Geburtsstadt ein Theater eröffnet.

Hallervorden liegt etwas an Sachsen-Anhalt und deshalb engagiert er sich, trotz seines hochbetagten Alters. Die hohen Umfragewerte der AfD hätten ihn erschreckt, sagt er "und ich habe gesagt: Ich bin schon mal in einer Diktatur aufgewachsen. Ich möchte alles dafür tun, dass die demokratischen Parteien gemeinsam eine Alleinregierung der AfD verhindern." Für Friedrich Merz würde er ganz sicher keinen Wahlkampf machen, aber für Schulze schon.

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CDU in Umfragen deutlich hinter der AfD

Und Schulze hat jede Unterstützung nötig, liegt die CDU doch in den Umfragen deutlich hinter der AfD zurück. Da nimmt er auch in Kauf, dass Hallervorden ein durchaus streitbarer Geist an seiner Seite ist, der polarisiert mit seiner kompromisslosen Antikriegshaltung.

Umstritten ist vor allem dessen Haltung zum Gaza-Krieg und zum Angriffskrieg Putins auf die Ukraine. Stein des Anstoßes während der Wahlkampftour in Sachsen-Anhalt war vor allem ein Lied, in dem Hallervorden heftige Kritik an Bundeskanzler Merz übt und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) als Kriegsminister bezeichnet. Darin heißt es: "Herr Pistorius, Herr Merz, wenn ihr glaubt, dass Krieg sich lohnt, kämpft doch da, wo keiner wohnt, kämpft gefälligst auf dem Mond!"

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Schmaler Grat für Sven Schulze

An anderer Stelle bedient Hallervorden das Narrativ der "Putinversteher", wonach die Nato Russland provoziert habe. Unbequeme Meinungen aushalten, zuhören und im Zweifel widersprechen - für Schulze auf der Bühne ein schmaler Grat. "Ich teile nicht jede Meinung von Dieter und wir haben im Vorfeld auch immer wieder darüber gesprochen und es wurde ja gerade eben gesagt, das ist auch nicht Linie der CDU", erklärt er.

Aber es geht am Ende darum, dass das wichtigste Gut, nämlich die Meinungsfreiheit, die wir haben, dass ich die als Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt nicht einer Partei allein überlassen will, die das plakatiert. „ Sven Schulze, CDU-Spitzenkandidat

Sachsen-Anhalt: Viele Wähler in der DDR sozialisiert

Die Wählerschaft in Sachsen-Anhalt ist eine der ältesten in ganz Deutschland. Viele sind in der DDR sozialisiert und haben das Gefühl, wieder nicht mehr alles sagen zu dürfen. Auch wenn das eher die gefühlte als die echte Wahrheit ist: Das Gefühl ist da und wird vor allem von der AfD bedient.

Die Frage ist ja, wenn ich mich mit Dieter Hallervorden nicht mehr auf eine Bühne stellen darf, wo soll denn das enden irgendwann? „ Sven Schulze, CDU-Spitzenkandidat

Deswegen sei es klar, die Unterschiede zu benennen und wichtig, "dass man auch unterschiedlicher Meinung ist".

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Empörung aus der Bundespartei

Empörung kam vor allem aus Reihen der Bundes-CDU. Andere wiederum sehen darin eine wirksame Wahlkampfstrategie, um in die Blase der AfD-Wähler vorzudringen. Im Laufe des gesamten Abends geht es viel um Kunstfreiheit, Wirtschaftserfolge, DDR-Vergangenheit und das, was jetzt auf dem Spiel steht. Als Künstler warnt Hallervorden vor allem vor den kulturpolitischen Vorstellungen der AfD und sagt:

Wenn Kulturschaffende unter massiven wirtschaftlichen Druck geraten, weil Fördermittel ja dann laut AfD nur noch nach Kriterien des politischen Wohlverhaltens vergeben werden, da wird unsere Kulturlandschaft unheimlich eintönig und öde. „ Dieter Hallervorden, Kabarettist

Am letzten Abend in Naumburg entschärft der streitbare Kabarettist sein Programm. Der Disput um das umstrittene Lied "bringe ja nichts für das gemeinsame Ziel", sagt er.

Schulze zollt Hallervorden "Riesenrespekt"

Da Schulze von der Bundespolitik keinen Rückenwind verspürt, versucht er sich im Wahlkampf auf Kosten Berlins zu profilieren und Hallervorden ist dabei die prominenteste Unterstützung, die er zurzeit bekommt.

Schulze zollt dem hochbetagten Hallervorden einen "Riesenrespekt" für sein Engagement und appelliert an die "vielen anderen Menschen in Sachsen-Anhalt: Machen wir doch den Mund auf. Abwarten und gucken, was passiert am 6. September, wird nicht reichen!"

Andreas Postel ist Studioleiter im ZDF-Landesstudio Magdeburg.