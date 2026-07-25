Am 6. September wählt Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag. 20 Parteien stellen sich zur Wahl. Die AfD liegt in Umfragen vorn. Was bewegt die gut zwei Millionen Menschen im Land?

Am 6. September wählt Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag. In Umfragen liegt die AfD weit vorne. Welche Themen die Menschen im Land bewegen. 24.07.2026 | 13:54 min

Am ersten Montagabend im Juli ist der Marktplatz in Bitterfeld zweigeteilt. Knapp 800 Menschen sind zur allmonatlichen Kundgebung der AfD gekommen - unter den Rednern ist der AfD-Spitzenkandidat zur Landtagswahl Ulrich Siegmund. In Bitterfelds Stadtrat und im Kreistag ist die AfD stärkste Fraktion.

DDR-Kult trifft Wahlkampf - AfD-Spitzenkandidat Siegmund wirbt mit Simson-Mopeds um Stimmen. frontal will wissen: Was plant die Partei etwa bei Inklusion, Verfassungsschutz und Rechtsextremismus? 22.07.2026 | 25:03 min

AfD-Demo: Enttäuschung und Zukunftssorgen

Die Menschen auf der AfD-Demo äußern Enttäuschung, Sorgen um die Zukunft und setzen Hoffnung in die AfD. Ein Demonstrant erklärt: "Das fängt mit Corona an und hört jetzt mit dieser Regierung auf, die wir haben. Und deshalb gehe ich heute hierher." Er hoffe, dass Ulrich Siegmund Ministerpräsident werde.

Ein anderer sagt: "Wenn man sich unser Chemiewerk anschaut, wo jetzt wieder 12.000, 13.000, 14.000 Leute arbeiten, die haben auch Angst durch die Energiepreise, die es bei uns hier in Deutschland gibt. Und da müsste man etwas dagegen tun."

CDU oder AfD? Sieben Wochen vor der Landtagswahl nimmt der politische Kampf um die Magdeburger Staatskanzlei Fahrt auf. Wie werben die Spitzenkandidaten um die Wähler? 18.07.2026 | 4:43 min

"Bunt statt braun": Falsche Tatsachen und falsche Feindbilder

Auf der anderen Seite des Marktes sind zeitgleich etwa 200 Menschen versammelt. Unter dem Motto "Bunt statt braun" demonstriert ein Bündnis aus Kultureinrichtungen, Vereinen, Gewerkschaften und Parteien von Die Linke bis CDU. Die Menschen hier bewegt die große Zustimmung für die AfD, jüngste Umfragen zur Landtagswahl sehen die Partei bei mehr als 40 Prozent.

Tonie Klein beunruhigen diese Zahlen: "Es macht mir Sorgen, dass so viele Menschen in Sachsen-Anhalt glauben, dass die AfD für sie wirklich eine Alternative ist, dass sie ihnen helfen wird, ein besseres Leben zu führen, dass sie dieses Land und auch diesen Ort und diese Region in die Zukunft führen kann."

Rund zwei Monate vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt verunsichern die hohen Umfragewerte der AfD viele Migranten. Sie fragen sich, welche Folgen ein AfD-Wahlsieg für sie hätte. 11.07.2026 | 2:58 min

Gina Rolle teilt die Zweifel an der AfD: "Ich finde die Leute werden teilweise belogen und sie sollen Dinge glauben, die nicht der Tatsache entsprechen. Den Menschen wird eingeredet, dass es ihnen schlecht geht, dass es ihnen besser gehen könnte. Es werden die falschen Feindbilder gezeichnet."

Lena Okon versucht Erklärungen für die Enttäuschung der AfD-Sympathisanten zu finden: "Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die auch die Wende erlebt haben, sich einfach so überholt fühlen. Also ich meine, das ist ja ein System, was sich hätte langsam aufbauen müssen und es wurde ja den Leuten irgendwie auferlegt. Ich meine, so viele Unternehmen sind an Menschen aus dem Westen gegangen und ich glaube, viele Leute fühlen sich nicht gehört."

Sachsen-Anhalt Monitor: Wirtschaft als drängendstes Problem

Was die Sachsen-Anhalter politisch bewegt, erhebt seit fast zwei Jahrzehnten die Langzeitstudie "Sachsen-Anhalt Monitor", zuletzt im Sommer 2025. Für fast 40 Prozent der Befragten - und damit an erster Stelle - stehen demnach die Wirtschaftslage sowie die Sorgen um den Arbeitsplatz und vor sinkenden Löhnen.

Zweitwichtigstes Thema (30 Prozent) im ländlich geprägten Flächenland sind für die Menschen die digitale Versorgung, Verkehrsinfrastruktur und ÖPNV.

An dritter Stelle nennen die Befragten Themen wie Migration, Asylpolitik und Zuwanderung - rund 23 Prozent der Befragten sehen hier ein Problem.

50 Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt liegt die AfD in Umfragen mit großem Abstand vorn. Sie könnte die absolute Mehrheit erreichen und erstmals in Regierungsverantwortung kommen. 18.07.2026 | 2:14 min

Automobilzulieferer Bohai: Insolvenz als Negativ-Beispiel

Kleine Unternehmen und Mittelständler prägen die Wirtschaft Sachsen-Anhalts. In der Chemie-Branche kriselt es, auch aufgrund hoher Energiepreise. Zugleich setzt der Fachkräftemangel Industrie und Handwerk zunehmend unter Druck.

Die Sorge um die wirtschaftliche Zukunft ist derzeit auch im 7.000-Einwohner-Ort Harzgerode im Ostharz groß. Denn der größte Arbeitgeber, der Automobilzulieferer Bohai, ist insolvent. Im Mai traf Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) den Hauptauftraggeber Volkswagen zum Krisengespräch - der VW-Konzern sicherte daraufhin noch bis Jahresende Aufträge zu. Findet sich kein neuer Investor, wären rund 600 Beschäftigte direkt von der Schließung betroffen und hunderte weitere bei verbundenen Unternehmen:

Die Leute sind motiviert an der Arbeit und haben immer noch den Druck im Hintergrund: Es geht um meinen Arbeitsplatz, es geht um meine persönliche Existenz. „ Annika Jablonski, Betriebsratsmitglied bei Bohai

Auch für die Gemeinde Harzgerode hätte eine Schließung weitreichende Folgen, warnt Bürgermeister Marcus Weise (CDU): "Die 1.000 Jobs sind rund ein Drittel aller Jobs, die es in dieser Stadt gibt. Also das hätte erhebliche Einschnitte für die Stadt und für die Region."

Auf dem Zukunftsfestival "Streit und Zuversicht" geht es in Halle an der Saale um die Demokratie, um die Landtagswahl und das, was sie für die Menschen bedeutet. 13.06.2026 | 1:41 min

Landtagswahl: Heiße Wahlkampfphase beginnt

Im Wahlkampf ist die Wirtschaft ebenfalls wichtiges Thema. Ministerpräsident Schulze, zuvor über vier Jahre Wirtschaftsminister im Land, verweist auf Erfolge und wirbt um Vertrauen: Er lasse sich das Land "nicht madig reden" und wolle "mit den Menschen in Sachsen-Anhalt unsere Heimat weiterentwickeln". Das gehe nur, so Schulze, "wenn die Unternehmen sehen, da ist ein Ministerpräsident, für den das wichtig ist."

AfD-Spitzenkandidat Siegmund gibt sich im Wahlkampf wirtschaftsnah. In kurzen Social-Media-Clips präsentiert er sich bei Unternehmen im Land. Als Lösung des Fachkräftemangels plant die AfD, abgewanderte Fachkräfte nach Sachsen-Anhalt zurückzuholen - sogenannte "kulturfremde Fachkräfte" lehnt sie hingegen ab.

Zugleich dämpft Siegmund Erwartungen an schnelle Erfolge: "Weil, wenn ich jetzt familienpolitisch gegensteuere, auch im Bereich der Fachkräfterückgewinnung, das dauert Jahre. Das wissen wir, aber wir müssen endlich anfangen".

Der Wahlkampf in Sachsen-Anhalt kommt in die heiße Phase - bis zur Wahl bleiben noch rund sieben Wochen.

Hagen Mikulas berichtet aus dem ZDF-Studio in Sachsen-Anhalt.

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