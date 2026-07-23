Abmahnung wegen AfD-Aussage: Wie politisch darf Unterricht sein?

Ein Lehrer kritisiert im Unterricht die AfD und wird abgemahnt. Recherchen von ZDF frontal werfen nun Fragen zur Rolle der Frau des AfD-Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund auf.

DDR-Kult trifft Wahlkampf – AfD-Spitzenkandidat Siegmund wirbt mit Simson-Mopeds um Stimmen. frontal will wissen: Was plant die Partei etwa bei Inklusion, Verfassungsschutz und Rechtsextremismus? 22.07.2026 | 25:03 min

Die pädagogische Mitarbeiterin Julia Siegmund sitzt am vergangenen Samstag in der ersten Reihe und hält ein Herz aus Plastik in den Händen. "Deutschland zuerst" steht vorne drauf, auf der Rückseite ein Konterfei ihres Mannes. Als Ulrich Siegmund, Spitzenkandidat der AfD Sachsen-Anhalt, seiner Frau nach mehr als zweieinhalb Stunden Wahlkampfprogramm von der Bühne zuruft: "Das ist die Person, die mir den Rücken freihält, das ist die Person, die all das möglich macht, warum ich so motiviert bin und weiß, warum ich es mache", steht Julia Siegmund auf und reckt das Herz aus Plastik in die Luft.

Der Saal jubelt. Zwei Stühle weiter lächelt Alice Weidel (AfD) wohlwollend. Julia Siegmund arbeitet an der Comenius-Sekundarschule in Stendal als pädagogische Mitarbeiterin. "Sie unterstützt dort den Unterricht und hilft bei der Betreuung am Nachmittag sowie bei schulischen Aktivitäten." So steht es auf der Internetseite der Schule.

An derselben Schule hat ein Lehrer eine Abmahnung kassiert, weil er seinen Schülern erklärt hat, warum er die AfD nicht wählen könne. "Verletzung der Neutralitätspflicht" steht über dem neunseitigen Papier des Schulamts, das ZDF frontal vorliegt. Nun stellt sich die Frage - war die Frau des Spitzenkandidaten in den Fall involviert?

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Lehrer sieht Pflicht zur Warnung

Ausgangspunkt ist das Ende einer Schulstunde an der Comenius-Schule im vergangenen Jahr. Am 4. März 2025 fragt ein Schüler den Techniklehrer Max Heckel, ob er die AfD gewählt habe. "Die Frage des Schülers habe ich verneint, und dann wollte er wissen, warum", sagt Heckel im Gespräch mit ZDF frontal. Der Lehrer erklärt den Schülern, warum er die AfD nicht wählt: weil sie beispielsweise behinderte Kinder vom Regelunterricht ausschließen wolle und Remigration nicht den Geboten des demokratischen Miteinanders entspreche.

Eltern von zwei Schülern beschweren sich darüber. Und Heckel kassiert eine Abmahnung vom Schulamt. Darin heißt es, er habe gegenüber den Schülerinnen und Schülern einseitig gegen die AfD argumentiert. Zwar habe Heckel ausdrücklich darauf hingewiesen, dass jeder die AfD wählen könne, wenn er zu einem anderen Schluss komme. In der Gesamtschau habe er dennoch gegen seine Neutralitätspflicht verstoßen. Heckel hat Klage gegen seine Abmahnung eingereicht.

Das Gebot der Verfassungstreue besagt, dass Lehrpersonal wie ich verpflichtet ist, vor Extremismus zu warnen. „ Max Heckel, Lehrer

Ein Gericht soll das nun klären, wahrscheinlich schon im November. Heckel glaubt, dass er gewinnt.

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AfD-Spitzenkandidat Siegmund macht politisch Druck

Die Abmahnung ist auf den 20. August 2025 datiert. Sie liegt Frontal vor. Aus ihr und weiteren Unterlagen wird klar: Noch bevor das Schulamt Lehrer Heckel anhört, Monate bevor die Abmahnung ausgesprochen ist, macht die AfD Sachsen-Anhalt Druck.

Ihr Spitzenkandidat Ulrich Siegmund nimmt sich der Sache persönlich an, spricht im Landtag im Herbst 2025 auf großer Bühne über "einen extrem linken Lehrer" aus Stendal. Mehrere Eltern hätten die AfD kontaktiert: "Wir haben eine Dienstaufsichtsbeschwerde auf den Weg gebracht im März. Ende April hatte ich noch keinerlei Reaktion." Dass seine Frau an der Schule arbeitet, erwähnt er im Landtag nicht.

Im Wahlkampf ihres Mannes ist die pädagogische Mitarbeiterin Siegmund nicht erst seit vergangenem Wochenende mit vorn dabei. Auf der Kampagnenseite der Partei "Vision 2026" ist sie prominent abgebildet. Bei einer AfD-Moped-Wahlkampfshow in Tangermünde im Juni präsentiert sich Julia Siegmund an der Seite ihres Mannes.

Als der im Juli wieder eine Simson-Ausfahrt anführt, konfrontieren wir ihn: "Hat Ihre Frau mitgewirkt bei der Affäre Heckel? Bei dem Lehrer?" Die erste Antwort: "Ich glaube nein." Wir fragen nach: "Sind Sie sich sicher?" Ulrich Siegmund: "Ja, null Komma, null." Er ergänzt:

Sie hat gar nicht mitgewirkt. Eltern haben sich an mich gewendet. „ Ulrich Siegmund, Spitzenkandidat der AfD Sachsen-Anhalt

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Julia Siegmund reagiert nicht auf Fragen

ZDF frontal konnte zwei Eltern kontaktieren, die sich bei der Schule über Heckel beschwert hatten. Haben Sie die AfD kontaktiert? Eine Mutter will dazu nichts sagen. Mit der Zweiten können wir sprechen und auch mit ihrem Sohn.

Wir haben in unserer Klasse die Frau von Ulrich Siegmund. „ Schüler

"Die hat das bestimmt Herrn Siegmund gesagt," vermutet er. Die seien doch "ein Pärchen", weiß der Junge zu berichten. "Nee, nee", sagt die Mutter auf unsere Nachfrage, ob sie Informationen aus der Schule an die AfD weitergereicht habe. Die Schule will sich wegen des laufenden Verfahrens nicht äußern.

Bleibt nur, Julia Siegmund zu fragen. Doch auf schriftliche Nachfragen antwortet sie nicht. Dabei hat die Frau des AfD-Spitzenkandidaten zum Fall Heckel eine klare Meinung. Als die Abmahnung öffentlich bekannt wird, schreibt Julia Siegmund an einen Freund von Max Heckel.

Unseren Schülern geht das auf die Nerven. Sie wollen Unterricht machen und nicht jedes Mal hören, wie kacke die AfD ist. „ Julia Siegmund

Sie ergänzt: "Ich gehe auch nicht durch die Klasse und gebe meine politische Meinung kund oder degradiere die Linken oder Grünen ..." Auch dazu will sich Julia Siegmund nicht äußern.

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