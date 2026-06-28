Vor Landtagswahl in Sachsen-Anhalt:Schulleiter: "Mein Parteibuch ist das Grundgesetz"
von Annette Pöschel
Bildung zählt zu den Wahlkampfthemen in Sachsen-Anhalt. Die AfD will die Schulpflicht abschaffen und fordert ein "Neutralitätsgebot". Ein Schulleiter spricht über mögliche Folgen.
Marco Ladewig hat als erster in seiner Familie studiert und promoviert. Er ist stolz auf seinen Weg - auch darum ist er Lehrer geworden. Er möchte seine Schülerinnen und Schüler beim Erwachsenwerden begleiten, dass aus ihnen "selbstwirksame Menschen" werden, wie er sagt, und dafür brauche es Schule, denn "Bildung ist Beziehungsarbeit".
Schule als Ort der Demokratie
"Wir sind letztendlich die Keimzelle von gesellschaftlichem Zusammenhalt", sagt Ladewig, der Schulleiter an einem Gymnasium in Haldensleben in Sachsen-Anhalt ist. Neben Lesen, Schreiben und Rechnen lernen die Kinder und Jugendlichen hier auch soziale Kompetenzen: den anderen wahrzunehmen in seinem Anderssein, gegensätzliche Meinungen zu tolerieren oder auch Konflikte zu lösen. Etwa wenn es darum geht, einen Kuchenbasar zu organisieren oder die nächste Klassenfahrt zu besprechen.
Wenn die AfD in ihrem Wahlprogramm zur Wahl in Sachsen-Anhalt davon spricht, dass eine angebliche "Pseudodemokratie" von Schulen verbannt werden müsse, stattdessen Lehrer wieder Autoritäten sein sollen, die auf Leistung setzen und das bloße Vermitteln von "Kulturtechniken", dann verkenne sie demnach den Kern von Schulbildung, sagt Ladewig.
Bildungspflicht vs. Schulpflicht
Darum lehnt Marco Ladewig auch die Idee einer Bildungspflicht - wie sie die AfD fordert - ab, die faktisch die Schulpflicht aushebeln würde. Wenn Eltern entschieden, ihre Kinder lieber zu Hause zu unterrichten, dann nähmen sie ihnen die Möglichkeit andere Lebenswelten kennen zu lernen, Freundschaften jenseits der eigenen Blase zu schließen.
An seinem Gymnasium in Haldensleben lernen Schüler aus 34 Ortschaften - mit unterschiedlichem sozialen Hintergrund. Zehn Prozent seiner Schüler haben eine Migrationsgeschichte.
Hinzukomme im Zeitalter von KI: "Wie will ich denn sicherstellen, dass der Schüler, die Schülerin wirklich noch selbstständig denkt und lernt und arbeitet?", sagt Ladewig.
Was die AfD mit dem "Neutralitätsgebot" fordert
Die AfD bezichtigt in ihrem Wahlprogramm einige Lehrer der einseitigen politischen Indoktrination und fordert daher ein "strenges Neutralitätsgebot". Dem widerspricht Marco Ladewig, auch wenn er sich von parteipolitischer Einflussnahme abgrenzt.
Er sei dem sogenannten Beutelsbacher Konsens verpflichtet, der eine "Überwältigung" von Schülern untersagt, aber gleichwohl fordert, dass gesellschaftliche Kontroversen abgebildet werden. Darüber hinaus beruft er sich auf die Verfassung: "Mein Parteibuch ist das Grundgesetz", sagt er.
Das bedeute, dass er bei Angriffen auf die Menschenwürde und Verletzung der Grundrechte nicht nur "moderierend" daneben stehen könne, wie von der in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem eingestuften AfD gefordert wird.
Was ist der Beutelsbacher Konsens?
Druck auf Lehrkräfte
Gleichzeitig beschreibt der Schulleiter einen seit Jahren wachsenden Druck auf Schulen und Lehrkräfte. Meldeportale, Social-Media-Kampagnen und Vorwürfe der Indoktrination verunsicherten einige Lehrerinnen und Lehrer. Auch er habe das schon einmal erfahren.
Als er zur Wiederwahl von Donald Trump seinen Schülern ein Diskussionsangebot machte, sei ihm im Internet fälschlicherweise vorgeworfen worden, gegen den US-Präsidenten Stimmung zu machen. Marco Ladewig konnte die Sache klären. Anders war es bei einem Lehrer in der Altmark: Er hat eine Abmahnung erhalten, nachdem die AfD eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen ihn angestrengt hatte. Der Betroffene klagt dagegen.
Ladewig hat mit seinem Kollegium einen Leitfaden ausgearbeitet, der genau festlegt, was sie dürfen, was sie müssen - um sich gemeinsam den Rücken zu stärken.
Am Ende würden all diese Forderungen, was abgeschafft gehöre, weder der Institution Schule noch den Schülern selbst helfen, findet Ladewig. Er wünscht sich, dass die Politik den Lehrerinnen und Lehrern Raum gibt für ihre Ideen und Zeit, sich auf die Kinder und Jugendlichen einzustellen, auf ihre Bedürfnisse.
Annette Pöschel ist Korrespondentin im ZDF-Landesstudio Sachsen-Anhalt.
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