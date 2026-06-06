Sachsen-Anhalt vor der Wahl: AfD setzt CDU unter Druck

Vor der Landtagswahl im September prägen AfD-Umfragehoch, Wirtschaftssorgen und schwierige Koalitionsfragen die politische Lage in Sachsen-Anhalt. Ein Überblick.

Sachsen-Anhalt: Wie die AfD die CDU unter Druck setzt

Richten sich auf einen erbitterten und knappen Wahlkampf ein: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Schulze (r.) und AfD-Spitzenkandidat Siegmund. Quelle: dpa

Als Ministerpräsident Sven Schulze in Bernburg den "Sachsen-Anhalt-Tag" eröffnet, macht er deutlich, dass er seinen Kurs nach der Wahl im September fortsetzen möchte. Auch wenn die CDU in den Umfragen momentan deutlich hinter der AfD liegt.

"Die Menschen sagen, sie wollen mich als ihren Ministerpräsidenten haben, auch wenn es bei den Parteien im Moment etwas anderes aussieht", sagt Schulze, der auch CDU-Spitzenkandidat ist. Er meint weiter:

Das heißt, dass das, was ich hier mache, meine Arbeit für Sachsen-Anhalt, für mein Heimatland, das werde ich auch in den nächsten Wochen und Monaten machen und dann bin ich überzeugt, dass die Menschen das auch honorieren werden bei der Wahl am 6. September. „ Sven Schulze, Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat

In den jüngsten Umfragen liegt die CDU bei 26 Prozent. Der Abstand zur AfD ist groß, die Unzufriedenheit mit dem Kanzler aus Berlin auch.

Deutschlands jüngster Ministerpräsident steht für eine neue Generation ostdeutscher Politiker, die ihr politisches Handwerk im geeinten Deutschland gelernt haben und die Interessen ihres Bundeslandes auch Richtung Berlin durchaus selbstbewusst vertreten.

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CDU und AfD prägen den Wahlkampf

AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund sieht dagegen sein Heimatland am Abgrund. Nur eine von ihm geführte AfD-Regierung könne das Ruder noch rumreißen, sagt er bei der Vorstellung der Wahlkampagne in Magdeburg.

"Die Rettung unseres Landes ist möglich, dass wir unsere alte wunderschöne Heimat zurückbekommen", sagt Siegmund. Und weiter:

Alles ist möglich. Das ist Grundlage unserer einzigartigen Kampagne mit einer klaren Position, mit einer klaren Perspektive, nämlich nach vorne, positiv, selbstsicher und überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist. „ Ulrich Siegmund, AfD-Spitzenkandidat

In den jüngsten Umfragen liegt der vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD-Landesverband bei rund 41 Prozent. Sollte die AfD tatsächlich die absolute Mehrheit erreichen, würde sie zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik die Regierungsverantwortung in einem Bundesland übernehmen.

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Wirtschaft, Migration und ländlicher Raum im Fokus

Ein zentrales Thema des Wahlkampfs dürfte die wirtschaftliche Transformation sein. Vor allem die chemische Industrie, die Autozulieferbranche und der starke Agrarsektor bekommen allerhöchste Aufmerksamkeit.

Zugleich stellen sich Fragen nach Fachkräftemangel, Infrastruktur und der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit des Landes. Nach wie vor spielt außerdem das Thema Migrationspolitik eine wichtige Rolle.

Für die CDU besteht die Herausforderung darin, ihre Rolle als Regierungspartei mit einem konservativen Profil zu verbinden und gleichzeitig genug Platz für die Koalitionspartner zu lassen.

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FDP hofft auf Unterstützung durch Kubicki

SPD und FDP profitieren bislang nur begrenzt von ihrer Beteiligung an der Landesregierung. Jüngste Umfragen sehen die SPD mit Spitzenkandidat Armin Willingmann um 7 Prozent. Der promovierte Jurist setzt auf Glaubwürdigkeit und Kompetenz. Willingmann sagt:

Wir zeigen in der jetzigen Regierung, dass das ein geräuschloses sehr erfolgreiches Zusammenarbeiten ist und diese Zusammenarbeit möchte ich gerne fortsetzen. „ Armin Willingmann, SPD-Spitzenkandidat

Er wolle das geräuschlose, sehr erfolgreiche Zusammenarbeiten der Koalition gerne fortsetzen.

Das will auch die FDP. Spitzenkandidatin Lydia Hüskens setzt auf die Unterstützung des neuen Bundesvorsitzenden Wolfgang Kubicki, der sich mit ihr gegen die politische Bedeutungslosigkeit stemmt.

Ich bin überzeugt, dass wir in den vergangenen Jahren eine sehr gute Arbeit geleistet haben. „ Lydia Hüskens, FDP-Spitzenkandidatin

Nach überraschender Gegenkandidatur von Marie-Agnes Strack-Zimmermann wurde Wolfgang Kubicki zum neuen FDP-Parteivorsitzenden gewählt. Er erhielt knapp 60 Prozent der Stimmen. 30.05.2026 | 2:47 min

Grüne kämpfen um Wiedereinzug

Auch die Grünen kämpfen um den Wiedereinzug in den Landtag. Aktuell liegen sie um die vier Prozent. Spitzenkandidatin Susan Shiborra-Seidlitz hat es im überwiegend ländlich geprägten Sachsen-Anhalt nicht leicht. Ihr gehe es im Wahlkampf darum, das Klischee über Grüne durch echte Erfahrungen mit Grünen zu ersetzen, so die Spitzenkandidatin. Sie sagt:

Überall dort, wo wir kommunalpolitisch stark sind, wo die Menschen vor Ort von den Grünen nicht nur das Abziehbild oder das Klischee kennen, sind unsere Wahlergebnisse sehr viel besser.“ „ Susan Sziborra-Seidlitz, Spitzenkandidatin Grüne

Die Linke in Sachsen-Anhalt möchte ihre Bedeutung als starke ostdeutsche Volkspartei zurückgewinnen. Spitzenkandidatin Eva von Angern gibt sich selbstbewusst. "Wir stehen für Menschlichkeit, für Grund- und Freiheitsrechte", so von Angern. "Und wir sagen immer auch ganz klar, die Interessen der Menschen in Sachsen-Anhalt im bundesweiten Vergleich, die sind für uns maßgeblich.“

Welche Perspektiven ein solches Bündnis im Osten hätte, hat ZDF-Korrespondentin Andrea Maurer recherchiert. Aus ihrer Sicht sucht Wagenknecht nur Aufmerksamkeit im Wahlkampf. 02.06.2026 | 4:46 min

Wer könnte mit wem regieren?

In den jüngsten Umfragen liegt ihre Partei bei zwölf Prozent. Um die AfD zu verhindern, würde sie eine CDU-geführte Regierung unterstützen. Es werde auf die Stärke der Linken ankommen, wie es in Sachsen-Anhalt weitergehe, sagt Eva von Angern, denn die Linke sei die Gegenspielerin zur AfD.

Je stärker sich der Wahlkampf zuspitzt zwischen Sven Schulze und Ulrich Siegmund, desto größer ist die Gefahr für alle anderen Parteien, dazwischen zerrieben zu werden.

Karl-Josef Laumann (CDU) warnt bei "Markus Lanz" eindringlich vor einer Zusammenarbeit mit der AfD. FAZ-Journalistin Löhr sieht derweil bei Kanzler Merz Zeichen der Verzweiflung. 06.05.2026 | 75:55 min

BSW will erstmals in den Landtag

In dieser Konstellation müssten sowohl FDP, Bündnis 90/Grüne aber auch die SPD um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Das BSW dagegen will erstmals rein, es liegt bei um die vier bis fünf Prozent. Sahra Wagenknecht ringt um Aufmerksamkeit und spielt offen mit der Möglichkeit, sich gegenüber der AfD zu öffnen.

Bei der momentanen Ausgangslage zur Landtagswahl könnte die Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt ausgesprochen kompliziert werden. Wer sich auf dem Sachsen-Anhalt-Tag im nächsten Jahr wie und in welcher politischen Konstellation präsentieren wird, haben die Wähler am 6. September selbst in der Hand.

Andreas Postel ist Studioleiter im ZDF-Landesstudio Magdeburg.

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