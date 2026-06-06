Sachsen-Anhalt vor der Wahl: AfD setzt CDU unter Druck

Drei Monate vor der Landtagswahl 2026 :Sachsen-Anhalt: Wie die AfD die CDU unter Druck setzt
von Andreas Postel
Vor der Landtagswahl im September prägen AfD-Umfragehoch, Wirtschaftssorgen und schwierige Koalitionsfragen die politische Lage in Sachsen-Anhalt. Ein Überblick.
Als Ministerpräsident Sven Schulze in Bernburg den "Sachsen-Anhalt-Tag" eröffnet, macht er deutlich, dass er seinen Kurs nach der Wahl im September fortsetzen möchte. Auch wenn die CDU in den Umfragen momentan deutlich hinter der AfD liegt.
"Die Menschen sagen, sie wollen mich als ihren Ministerpräsidenten haben, auch wenn es bei den Parteien im Moment etwas anderes aussieht", sagt Schulze, der auch CDU-Spitzenkandidat ist. Er meint weiter:
In den jüngsten Umfragen liegt die CDU bei 26 Prozent. Der Abstand zur AfD ist groß, die Unzufriedenheit mit dem Kanzler aus Berlin auch.
Deutschlands jüngster Ministerpräsident steht für eine neue Generation ostdeutscher Politiker, die ihr politisches Handwerk im geeinten Deutschland gelernt haben und die Interessen ihres Bundeslandes auch Richtung Berlin durchaus selbstbewusst vertreten.
CDU und AfD prägen den Wahlkampf
AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund sieht dagegen sein Heimatland am Abgrund. Nur eine von ihm geführte AfD-Regierung könne das Ruder noch rumreißen, sagt er bei der Vorstellung der Wahlkampagne in Magdeburg.
"Die Rettung unseres Landes ist möglich, dass wir unsere alte wunderschöne Heimat zurückbekommen", sagt Siegmund. Und weiter:
In den jüngsten Umfragen liegt der vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD-Landesverband bei rund 41 Prozent. Sollte die AfD tatsächlich die absolute Mehrheit erreichen, würde sie zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik die Regierungsverantwortung in einem Bundesland übernehmen.
Wirtschaft, Migration und ländlicher Raum im Fokus
Ein zentrales Thema des Wahlkampfs dürfte die wirtschaftliche Transformation sein. Vor allem die chemische Industrie, die Autozulieferbranche und der starke Agrarsektor bekommen allerhöchste Aufmerksamkeit.
Zugleich stellen sich Fragen nach Fachkräftemangel, Infrastruktur und der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit des Landes. Nach wie vor spielt außerdem das Thema Migrationspolitik eine wichtige Rolle.
Für die CDU besteht die Herausforderung darin, ihre Rolle als Regierungspartei mit einem konservativen Profil zu verbinden und gleichzeitig genug Platz für die Koalitionspartner zu lassen.
FDP hofft auf Unterstützung durch Kubicki
SPD und FDP profitieren bislang nur begrenzt von ihrer Beteiligung an der Landesregierung. Jüngste Umfragen sehen die SPD mit Spitzenkandidat Armin Willingmann um 7 Prozent. Der promovierte Jurist setzt auf Glaubwürdigkeit und Kompetenz. Willingmann sagt:
Er wolle das geräuschlose, sehr erfolgreiche Zusammenarbeiten der Koalition gerne fortsetzen.
Das will auch die FDP. Spitzenkandidatin Lydia Hüskens setzt auf die Unterstützung des neuen Bundesvorsitzenden Wolfgang Kubicki, der sich mit ihr gegen die politische Bedeutungslosigkeit stemmt.
Grüne kämpfen um Wiedereinzug
Auch die Grünen kämpfen um den Wiedereinzug in den Landtag. Aktuell liegen sie um die vier Prozent. Spitzenkandidatin Susan Shiborra-Seidlitz hat es im überwiegend ländlich geprägten Sachsen-Anhalt nicht leicht. Ihr gehe es im Wahlkampf darum, das Klischee über Grüne durch echte Erfahrungen mit Grünen zu ersetzen, so die Spitzenkandidatin. Sie sagt:
Die Linke in Sachsen-Anhalt möchte ihre Bedeutung als starke ostdeutsche Volkspartei zurückgewinnen. Spitzenkandidatin Eva von Angern gibt sich selbstbewusst. "Wir stehen für Menschlichkeit, für Grund- und Freiheitsrechte", so von Angern. "Und wir sagen immer auch ganz klar, die Interessen der Menschen in Sachsen-Anhalt im bundesweiten Vergleich, die sind für uns maßgeblich.“
Wer könnte mit wem regieren?
In den jüngsten Umfragen liegt ihre Partei bei zwölf Prozent. Um die AfD zu verhindern, würde sie eine CDU-geführte Regierung unterstützen. Es werde auf die Stärke der Linken ankommen, wie es in Sachsen-Anhalt weitergehe, sagt Eva von Angern, denn die Linke sei die Gegenspielerin zur AfD.
Je stärker sich der Wahlkampf zuspitzt zwischen Sven Schulze und Ulrich Siegmund, desto größer ist die Gefahr für alle anderen Parteien, dazwischen zerrieben zu werden.
BSW will erstmals in den Landtag
In dieser Konstellation müssten sowohl FDP, Bündnis 90/Grüne aber auch die SPD um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Das BSW dagegen will erstmals rein, es liegt bei um die vier bis fünf Prozent. Sahra Wagenknecht ringt um Aufmerksamkeit und spielt offen mit der Möglichkeit, sich gegenüber der AfD zu öffnen.
Bei der momentanen Ausgangslage zur Landtagswahl könnte die Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt ausgesprochen kompliziert werden. Wer sich auf dem Sachsen-Anhalt-Tag im nächsten Jahr wie und in welcher politischen Konstellation präsentieren wird, haben die Wähler am 6. September selbst in der Hand.
Andreas Postel ist Studioleiter im ZDF-Landesstudio Magdeburg.
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