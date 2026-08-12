Sahra Wagenknecht - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Sahra Wagenknecht
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Sahra Wagenknecht ist Gründerin der Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Sie hat deren Vorsitz jedoch im Dezember 2025 abgegeben und ist seitdem Vorsitzende der Grundwertekommission der Partei. Das BSW ging aus dem Verein "Bündnis Sahra Wagenknecht - Für Vernunft und Gerechtigkeit" hervor, welchen sie 2023 mitbegründete. Bis Oktober 2023 war Sahra Wagenknecht Mitglied der Partei Die Linke und Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag. ZDFheute informiert zu Sahra Wagenknecht aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.
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