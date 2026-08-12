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Sahra Wagenknecht - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Sahra Wagenknecht

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Sahra Wagenknecht ist Gründerin der Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Sie hat deren Vorsitz jedoch im Dezember 2025 abgegeben und ist seitdem Vorsitzende der Grundwertekommission der Partei. Das BSW ging aus dem Verein "Bündnis Sahra Wagenknecht - Für Vernunft und Gerechtigkeit" hervor, welchen sie 2023 mitbegründete. Bis Oktober 2023 war Sahra Wagenknecht Mitglied der Partei Die Linke und Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag. ZDFheute informiert zu Sahra Wagenknecht aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu Sahra Wagenknecht

  1. Sahra Wagenknecht spricht zu Teilnehmern einer Kundgebung des BSW in Sachsen-Anhalt

    Vor Landtagswahl in Sachsen-Anhalt:Wagenknecht: BSW könnte AfD-Ministerpräsidenten ermöglichen

    mit Video3:00
  2. Fabio de Masi zu Gast bei "Markus Lanz".

    BSW-Chef bei "Markus Lanz":Duell statt Duett: BSW fordert Weidel heraus

    von Bernd Bachran
    mit Video59:44
  3. Eine Zapfsäule bei einer Tankstelle in Berlin.
    Faktencheck

    Mehr Steuereinnahmen wegen Iran-Krieg:Bereichert sich der Staat an hohen Kraftstoffpreisen?

    von Nils Metzger
    mit Video5:54
  4. Andrea Maurer

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Maurer: "Politischer Alptraum für Merz?"

    Video0:42
  5. Sahra Wagenknecht am 07.12.2025 bei dem BSW-Bundesparteitag auf der Bühne in Magdeburg.

    Forderung nach Neuauszählung:Beschwerde gegen Bundestagswahl: BSW hofft auf Karlsruhe

    mit Video0:25
  6. Dietmar Woidke (SPD) Ministerpräsident in Brandenburg, und Britta Müller (BSW), Ministerin für Gesundheit und Soziales des Landes Brandenburg. (Archiv)

    Brandenburg :Koalitionsstreit von SPD und BSW spitzt sich zu

    mit Video0:24
  7. BSW-Bundesparteitag

    Nachrichten | heute journal:BSW: neue Parteispitze gewählt

    von Dorthe Ferber
    Video2:36
  8. Die Parteigründerin Sahra Wagenknecht hält ihre letzte Rede als Parteivorsitzende vor dem Bundesparteitag am 06.12.2025. in Magdeburg.

    Eindruck eines "abgeschotteten Vereins":Wagenknecht räumt Fehler bei Aufbau des BSW ein

    mit Video6:36
  9. Sahra Wagenknecht, Spitzenkandidatin BSW

    BSW stellt sich neu auf:Sahra Wagenknecht gibt Parteivorsitz ab

    mit Video35:43
  10. Sahra Wagenknecht

    Bündnis Sahra Wagenknecht:Neuer Name für BSW? Parteispitze offenbar einig

    mit Video1:57
  11. Sahra Wagenknecht diskutiert in den Sendung "Markus Lanz" am 30. Oktober 2025.

    Sahra Wagenknecht bei "Lanz":"Ich verurteile diesen Krieg, aber …"

    von Bernd Bachran
    mit Video74:13
  12. Sahra Wagenknecht und Amira Mohamed Ali vom BSW

    BSW-Co-Vorsitzende:Mohamed Ali: Keine Zusammenarbeit mit AfD

  13. Sahra Wagenknecht und Alice Weidel, Chefinnen der BSW und AfD, am 09.10.2024 eines TV-Duells in Berlin vor der Kamera.
    Analyse

    "Mehrheiten verändern":Was planen AfD und BSW?

    von Nicole Diekmann und Andrea Maurer
  14. Sahra Wagenknecht von der Partei Bündnis Sahra Wagenknecht. (Archiv)

    Parteichefin des BSW:Wagenknecht offen für Gespräche mit AfD

  15. Sahra Wagenknecht

    "Möchte, dass Projekt überlebt":Sahra Wagenknecht will BSW-Chefin bleiben

  16. Friedrich Merz wirft seine Abstimmkarte in die Wahlurne ein. Im Bundestag wird über ein Sondervermögen abgestimmt.
    Liveblog

    Abstimmung im Bundestag:Bundestag: Zweidrittelmehrheit für Schuldenbremse

Sahra Wagenknecht gibt BSW-Parteivorsitz ab

Sahra Wagenknecht, Spitzenkandidatin BSW

Sahra Wagenknecht gibt Parteivorsitz ab

Partei stellt sich anders auf
BSW wählt neue Parteispitze
Eindruck eines "abgeschotteten Vereins"
Wagenknecht räumt Fehler bei Aufbau des BSW ein

Sahra Wagenknecht und die AfD

  1. Sahra Wagenknecht spricht zu Teilnehmern einer Kundgebung des BSW in Sachsen-Anhalt

    Vor Landtagswahl in Sachsen-Anhalt:Wagenknecht: BSW könnte AfD-Ministerpräsidenten ermöglichen

    mit Video3:00
  2. Fabio de Masi zu Gast bei "Markus Lanz".

    BSW-Chef bei "Markus Lanz":Duell statt Duett: BSW fordert Weidel heraus

    von Bernd Bachran
    mit Video59:44
  3. Thüringen, Eisenach: Sahra Wagenknecht, Bundesvorsitzende des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), spricht auf einer Wahlkampfveranstaltung.
    Interview

    Sahra Wagenknecht vor Wahlen:"Hysterie aus Umgang mit der AfD rausnehmen"

  4. Der AfD Politiker Hans Kappelt im Interview
    Exklusiv

    Einblick in Wagenknecht-Partei:Wie ein AfD-Mann zum BSW wollte

    von Christiane Hübscher
    mit Video38:12

Inside Bündnis Wagenknecht

  1. Eine Frau geht mit einem Rollkoffer auf dem Rollfeld entlang

    Doku | Inside Bündnis Wagenknecht:Der Bruch

    von Christiane Hübscher und Andrea Maurer
    Video35:29
  2. Eine Frau steht vor einem Spiegel und flechtet sicht ihre Haare

    Doku | Inside Bündnis Wagenknecht:Aufbruch

    von Christiane Hübscher und Andrea Maurer
    Video38:12
  3. Eine Frau macht ein Selfi mit einer Person in einer Menschenmenge

    Doku | Inside Bündnis Wagenknecht:Wachstumsschmerzen

    von Christiane Hübscher und Andrea Maurer
    Video33:21
  4. zwei Herren und eine Dame sitzen im Font einer Limousine

    Doku | Inside Bündnis Wagenknecht:Härtetest

    von Christiane Hübscher und Andrea Maurer
    Video34:18
  5. ein beschmiertes Wahlplakat

    Doku | Inside Bündnis Wagenknecht:Wut und Wahlen

    von Christiane Hübscher und Andrea Maurer
    Video36:28

Das Bündnis Sahra Wagenknecht in der Übersicht

Archiv: Die Politikerin Sahra Wagenknecht (2.v.r) spricht während der Pressekonferenz zur Gründung des Vereins "Bündnis Sahra Wagenknecht - Für Vernunft und Gerechtigkeit" (BSW).

Bündnis Sahra Wagenknecht

Mehr zum Bündnis Sahra Wagenknecht

  1. Sahra Wagenknecht die ehemalige BSW-Co-Vorsitzende nach einer Pressekonferenz zur Bildung des Parteivorstands in Berlin, 10. November 2025.
    Analyse

    AfD-Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt?:Wagenknecht "will damit die Schlagzeilen bestimmen"

    von Dominik Rzepka
    mit Video3:00
  2. Sahra Wagenknecht spricht zu Teilnehmern einer Kundgebung des BSW in Sachsen-Anhalt

    Vor Landtagswahl in Sachsen-Anhalt:Wagenknecht: BSW könnte AfD-Ministerpräsidenten ermöglichen

    mit Video3:00
  3. Wahl-O-Mat 2026 Sachsen-Anhalt

    Wahl-O-Mat zur Landtagswahl:Wahl in Sachsen-Anhalt: Welche Partei passt zu mir?

    von Katrin Meyer
    mit Video1:45
  4. Steffen Bilger, Frank-Walter Steinmeier und Friedrich Merz bei der Aushändigung von Entlassungs- und Ernennungsurkunden durch den Bundespräsidenten im Amtssitz am Spreebogen. Berlin
    Exklusiv

    ZDF-Politbarometer:Regierungsumbildung: Keine Verbesserung der Arbeit erwartet

  5. Die Koalitionsspitzen um Bundeskanzler Merz geben nach der Sitzung des Koalitionsausschusses eine Pressekonferenz.
    Exklusiv

    ZDF-Politbarometer:Klare Mehrheit sieht Reformen der Bundesregierung kritisch

    mit Video6:02
  6. Fabio de Masi zu Gast bei "Markus Lanz".

    BSW-Chef bei "Markus Lanz":Duell statt Duett: BSW fordert Weidel heraus

    von Bernd Bachran
    mit Video59:44
  7. Archiv: tatement vor dem Abflug zum G7-Gipfel nach Evian-les-Bains: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)
    Exklusiv

    ZDF-Politbarometer:Mehrheit: Reformpaket kommt nicht bis zum Sommer

    mit Video0:28
  8. Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, Bärbel Bas, Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Bundeskanzler Friedrich Merz und Lars Klingbeil, Bundesminister der Finanzen.
    Exklusiv

    ZDF-Politbarometer:Große Zweifel an Reformplänen der Bundesregierung

    mit Video5:02

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