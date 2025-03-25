Omid Nouripour - aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Omid Nouripour
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Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen
Der Politiker Omid Nouripour vom Bündnis 90/Die Grünen gehört seit 2006 zum Deutschen Bundestag und ist seit März 2025 dessen Vizepräsident. Von Februar 2022 bis November 2024 war er gemeinsam mit Ricarda Lang Bundesvorsitzender der Grünen. ZDFheute informiert über Omid Nouripour aktuell: Nachrichten, Videos und mehr zum Grünen-Politiker in der Übersicht
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Lebenslauf von Omid Nouripour
- Geboren am 18. Juni 1975 in Teheran, Iran.
- 1988 Umzug mit seiner Familie nach Deutschland
- 1996 Abitur, im Anschluss Studium Germanistik, Politikwissenschaft und Rechtswissenschaft in Mainz. 1997 begann er parallel ein Studium Soziologie, Philosophie und Volkswirtschaftslehre. Die Studiengänge beendete er ohne Abschluss.
- 1996 wurde er Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen
- 1999 bis 2003 hessischer Landesvorsitzender der Grünen Jugend und Landesvorstand der Grünen in Hessen
- Seit 2006 Mitglied des Deutschen Bundestages.
- Von Januar 2022 bis November 2024 war Nouripour gemeinsam mit Ricarda Lang Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen.
- Seit März 2025 ist er Vizepräsident des Deutschen Bundestages.