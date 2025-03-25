Omid Nouripour - aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Omid Nouripour |

Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen

Der Politiker Omid Nouripour vom Bündnis 90/Die Grünen gehört seit 2006 zum Deutschen Bundestag und ist seit März 2025 dessen Vizepräsident. Von Februar 2022 bis November 2024 war er gemeinsam mit Ricarda Lang Bundesvorsitzender der Grünen. ZDFheute informiert über Omid Nouripour aktuell: Nachrichten, Videos und mehr zum Grünen-Politiker in der Übersicht