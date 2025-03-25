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Omid Nouripour - aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Omid Nouripour

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Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen

Der Politiker Omid Nouripour vom Bündnis 90/Die Grünen gehört seit 2006 zum Deutschen Bundestag und ist seit März 2025 dessen Vizepräsident. Von Februar 2022 bis November 2024 war er gemeinsam mit Ricarda Lang Bundesvorsitzender der Grünen. ZDFheute informiert über Omid Nouripour aktuell: Nachrichten, Videos und mehr zum Grünen-Politiker in der Übersicht

Aktuelles zu Omid Nouripour

  1. Auf einer Arbeitsplattform werden ein Bagger und ein eingeklappter Kran auf der Spree von einer Baustelle am Schiffbauerdamm in Richtung Reichstag weggefahren.

    "Luisenblock Ost" kommt nur teilweise:Bundestag stoppt Bauprojekt - und spart Hunderte Millionen

    mit Video0:24
  2. Berlin: 78. Plenarsitzung des Bundestags

    Es geht um hunderte Millionen:Klöckner und Nouripour wollen neue Bundestags-Büros stoppen

    mit Video0:24
  3. Omid Nouripour (Bündnis 90/Die Grünen)
    Interview

    Bundestagsvize übt Kritik:Nouripour: Europa muss in Iran-Krise "schneller werden"

    mit Video5:28
  4. Schaltgespräch mit Omid Nouripour.

    Nachrichten | heute journal:Iran: "Europäer müssen schneller werden"

    Video5:28
  5. Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour (Grüne) bei Maybrit Illner

    Iran-Debatte bei "illner":Nouripour: Kein Frieden mit diesem Regime

    von Torben Schröder
    mit Video58:15
  6. Omid Nouripour sitzt bei "Caren Miosga"
    Interview

    Reaktion auf Iran-Proteste:Nouripour: "Das Tun ist relevant und nicht die Parolen"

    mit Video7:36
  7. Grünen-Politiker Omid Nouripour bei "Lanz"

    Nouripour über USA:"Sind überhaupt nicht da, wo die Amerikaner sind"

    Video1:29
  8. Omid Nouripour zu Gast bei "Markus Lanz".

    Grünen-Politiker bei "Lanz":Nouripour: "Deutschland nicht so gespalten wie die USA"

    von Bernd Bachran
    mit Video75:23
  9. Berlin: Omid Nouripour, ehemaliger Bundesvorsitzender von Bündnis90/Die Grünen, kommt zur Fraktionssitzung im Bundestag.

    "Alle permanent im Wahlkampf":Nouripour will Wahltermine bündeln

    von Leon Müller
  10. Omid Nouripour

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Nouripour will Wahltermine bündeln

    Video0:34
  11. SPD-Politiker Ralf Stegner und Grünen-Politiker Omid Nourpour zu Gast in der Sendung "Markus Lanz"

    SPD-Politiker über "Manifest":Stegner: "Habe an Diktatoren geringere Ansprüche"

    von Bernd Bachran
    mit Video74:21
  12. Manfred Weber zu Gast bei "maybrit illner".

    EVP-Politker bei "illner":Weber fordert europäische Friedenstruppe in Ukraine

    von Florence-Anne Kälble
  13. Nordrhein-Westfalen, Dortmund: Ein Wimpel mit dem Logo der Makkabi-Bewegung steht auf einem Tisch im Deutschen Fußball-Museum

    Gegen Antisemitismus:Bundestagsabgeordnete gründen Makkabi-Fanclub

  14. Hessen, Wiesbaden: Franziska Brantner, neue Bundesvorsitzende von Bündnis90/Die Grünen, freut sich nach ihrer Wahl neben Felix Banaszak, designierter Bundesvorsitzender von Bündnis90/Die Grünen, bei der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen.

    Nachfolge von Lang und Nouripour:Brantner und Banaszak neue Grünen-Vorsitzende

    von Dominik Rzepka
  15. Statement Bündnis 90 / Die Grünen

    "Haben unsere Arbeit gemacht":Grüne offen für zeitnahe Neuwahlen

  16. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer zu Gast in der Sendung von Maybrit Illner.

    Migrationsdebatte bei "illner":Kretschmer: Mehr auf Länderchefs hören

Nouripour über den Iran-Konflikt

  1. Omid Nouripour (Bündnis 90/Die Grünen)
    Interview

    Bundestagsvize übt Kritik:Nouripour: Europa muss in Iran-Krise "schneller werden"

    mit Video5:28
  2. Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour (Grüne) bei Maybrit Illner

    Iran-Debatte bei "illner":Nouripour: Kein Frieden mit diesem Regime

    von Torben Schröder
    mit Video58:15
  3. Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour (Grüne) bei Maybrit Illner

    Ausweitung des Iran-Konflikts :Iran-Krieg: USA könnten Bündnisfall ausrufen

    Video0:44

Lebenslauf von Omid Nouripour

  • Geboren am 18. Juni 1975 in Teheran, Iran.
  • 1988 Umzug mit seiner Familie nach Deutschland
  • 1996 Abitur, im Anschluss Studium Germanistik, Politikwissenschaft und Rechtswissenschaft in Mainz. 1997 begann er parallel ein Studium Soziologie, Philosophie und Volkswirtschaftslehre. Die Studiengänge beendete er ohne Abschluss.
  • 1996 wurde er Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen
  • 1999 bis 2003 hessischer Landesvorsitzender der Grünen Jugend und Landesvorstand der Grünen in Hessen
  • Seit 2006 Mitglied des Deutschen Bundestages.
  • Von Januar 2022 bis November 2024 war Nouripour gemeinsam mit Ricarda Lang Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen.
  • Seit März 2025 ist er Vizepräsident des Deutschen Bundestages.

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