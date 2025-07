Am vergangenen Wochenende fand der mit Spannung erwartete SPD-Parteitag statt, bei dem unter anderem das historisch schlechte Abschneiden der SPD bei der letzten Bundestagswahl aufgearbeitet werden sollte.

Stegner kritisiert Kritik per Stimmzettel

Er kritisierte in diesem Zusammenhang jedoch das seiner Meinung nach feige Abstimmungsverhalten einiger SPD-Mitglieder.

Ich finde ehrlich gesagt die Art und Weise, das per Stimmzettel zu erledigen, statt in der Sache Kritik zu üben, die gefällt mir nicht.

Stegner: Klingbeils Abschneiden bald vergessen

Allerdings war für Stegner der größte Schwachpunkt des vergangenen SPD-Parteitags nicht das vermeintliche Abstrafen von Klingbeil. "Entscheidend ist am Ende nicht die parteiinterne Wahl. Das Ergebnis wird man bald vergessen haben, glaube ich." Dem SPD-Politiker fehlte auf diesem Parteitag die ausgiebige und offene Analyse, warum die Bundestagswahl so klar verloren wurde.

Einer der Gründe, warum die AfD so stark geworden ist, wir so verloren haben, war, dass wir ihnen Themen wie Migration und Friedenspolitik kampflos überlassen haben.

Grundsätzlich wollte sich der Bundestagsvizepräsident und Grünen-Politiker Omid Nouripour nicht zum SPD-Parteitag äußern, weil ihn auf der einen Seite die SPD nichts angehe und er andererseits auch nicht will, dass "ein Sozialdemokrat sagt und erklärt, wie der Grünen-Parteitag war".

Nouripour: Kritik bleibt oft aus Angst aus

Stegner erklärte, wenn man den Rechtsradikalen zum Beispiel die einfache Sprache überlasse, dürfe man sich nicht wundern, wenn man nicht zu den Wählern durchdringe. Wenn man selbst nur in "Plastiksprache" spreche und nicht zu den Menschen gehe.

Nouripour: "Sagt doch mal Vanille oder Stracciatella"

Auch da stimmte Nouripour mit Stegner überein. "Ich sage meinen Ortsverbänden: Liebe Leute, hört bitte auf, so zu reden!"

Wenn euch jemand fragt, 'Was ist eure Lieblings-Eissorte?', ist die Antwort nicht 'biologisch abbaubar, gewaltfrei und freilaufend'. Sagt doch mal Vanille oder Stracciatella.

Markus Lanz sprach in diesem Zusammenhang von dem Satz in dem Manifest, über den er "am meisten" gestolpert ist. "Nicht einseitige Schuldzuweisungen, sondern eine differenzierte Analyse aller Beiträge zur Abkehr von den Prinzipien von Helsinki ist notwendig."