SPD-Chef Klingbeil: Ich habe "einen auf den Deckel gekriegt"

Sehen Sie oben das ganze Interview und lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagt Lars Klingbeil im Gespräch mit ZDF-Standpunkte ...

... zu seiner persönlichen Fehleranalyse

Er habe schwierige Entscheidungen treffen müssen nach dem Wahlabend, nach einem katastrophalen Ergebnis für die SPD. "Immer mit dem Ziel, die SPD wieder stärker zu machen, sie neu aufzustellen", sagt Klingbeil. Das habe nicht allen gefallen. Ebenso, dass die SPD mit der Union in eine Regierung gegangen sei.

Auch dass er als Finanzminister unmittelbar vor dem Parteitag einen Haushalt vorgestellt habe, der deutlich höhere Ausgaben für Sicherheit und Verteidigung vorsehe, passe manchen nicht. "Aber in einer über zweistündigen Debatte ist kein einziges kritisches Wort an mich adressiert worden."

… dazu, wie mit so wenig Zustimmung die Stabilisierung der Partei gelingen soll

Die Frage sei, ob sie es als Team an der Spitze der Partei, an der Spitze der Fraktion, in der Regierung, mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten es gemeinsam schafften, die SPD wieder stark zu machen. Dafür hätten sie die Weichen gestellt.