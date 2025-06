Interview

Neue SPD-Vorsitzende Bärbel Bas : "Wir müssen solidarischer werden"

28.06.2025 | 02:29 |

Zurück an die Küchentische und in die Sportvereine: Bärbel Bas erklärt, wie sie die SPD aus der Krise führen will - und fordert von der Partei mehr gelebte Solidarität.