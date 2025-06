Klingbeil verteidigt neue Schulden: Bagger sollen rollen

Finanzminister Klingbeil verteidigt die Rekordneuverschuldung im Zuge der Haushaltsplanung. Künftigen Generationen würde etwa eine marode Infrastruktur mehr schaden, so Klingbeil.

Sehen Sie oben das Gespräch in voller Länge oder lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagt Klingbeil zu ….

… den Schulden und der Verantwortung gegenüber der jungen Generation

"Wir holen jetzt das auf, was in den letzten Jahren versäumt wurde", sagt Klingbeil. Zwar müsse sorgfältig mit dem Geld umgegangen und genau abgewägt werden, wofür jeder Euro ausgegeben werde, doch ebenso wichtig sei es, kommenden Generationen funktionierende Infrastrukturen zu hinterlassen.

Deswegen achte er darauf, jeden Euro in die Zukunft und in die Stärke des Landes zu investieren. Der eingeleitete investitionspolitische Paradigmenwechsel sei richtig.

Das Bundeskabinett hat den Haushaltsentwurf von Finanzminister Klingbeil beschlossen. Geplant sind unter anderem massive Investitionen in die Verteidigung - und hohe Schulden.

… möglichen Sparmaßnahmen neben hoher Neuverschuldung

Deshalb gebe es Kürzungen beim Personal, bei Förderprogrammen, bei den Verwaltungsausgaben in den Ministerien sowie in der Entwicklungszusammenarbeit. Man wolle mit dem Haushalt, mit dem Sondervermögen und dem Wachstumsbooster aber vor allem ein klares Signal setzen:

"Wir wollen die wirtschaftliche Stärke dieses Landes nach vorne stellen. Wir wollen Wachstum." Das werde, so Klingbeil, auch für eine verbesserte Haushaltssituation sorgen.

… Rückzahlung der neuen Schulden

Jede Investition, die wir jetzt in die Zukunft machen, stärkt unser Land, stärkt die kommenden Generationen.

… zu den konkreten Veränderungen durch Investitionen in den nächsten zehn Jahren

"Mein Anspruch ist, dass die Bagger rollen, dass gebaut wird, dass beispielsweise endlich die Bahn modernisiert, dass die Züge wieder pünktlich kommen." Weiter sei sein Anspruch, dass bezahlbarer Wohnraum gefunden werde und Kitas sowie Schulen besser ausgestattet seien. Außerdem müsse die Bundeswehr in die Lage versetzt werden, das Land zu schützen.

"Dafür nehmen wir jetzt Geld in die Hand", so Klingbeil. Diese Investitionen stärkten die Bürgerinnen und Bürger und verbesserten ihren Alltag. Das Ziel sei, dass die Menschen "auch schnell merken, dass sich etwas in unserem Land verändert."