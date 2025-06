Im Duisburger SPD-Ortsverein Rumeln-Kaldenhausen hoffen sie, dass der Parteitag jetzt neue Impulse bringt. Und dass die SPD in der Regierung diesmal endlich liefert.

"Ich hoffe, dass die Partei jetzt nicht in dieser Koalition so untergeht wie andere Parteien, die schon mal mit der CDU koaliert haben", sagt Barbara Karanatsios von der SPD Duisburg. "Dass wir dann noch einstellig werden oder so."