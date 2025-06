Millarden-"Booster" soll Wirtschaft ankurbeln - das steckt drin

Steuerentlastung, E-Auto-Bonus, Forschungsförderung: Die Regierung will Unternehmen unter die Arme greifen.

Mit milliardenschweren Steuerentlastungen will die Regierung der Wirtschaft aus der Krise helfen. Der Bundestag hat am Donnerstag einen sogenannten Wachstumsbooster beschlossen. Der soll dafür sorgen, dass Firmen wieder mehr investieren. Die Steuerentlastungen werden allerdings teuer. Im Kern geht es um vier Maßnahmen:

Erweiterte Abschreibungsmöglichkeiten

Vorgesehen ist die Möglichkeit einer degressiven Absetzung für Abnutzung (AfA) von jährlich bis zu 30 Prozent. Dadurch sinkt direkt nach einer Anschaffung der buchhalterische Gewinn und damit die Steuerlast. Unternehmen könnten die Anschaffung so schon binnen drei Jahren steuerlich weitgehend abschreiben.

Finanzminister Klingbeil verteidigt die Rekordneuverschuldung im Zuge der Haushaltsplanung. Künftigen Generationen würde etwa eine marode Infrastruktur mehr schaden, so Klingbeil.

Senkung der Körperschaftsteuer

Wenn der sogenannte Booster ausgelaufen ist, soll ab 2028 die Körperschaftsteuer sinken, also die Steuer auf Einkommen juristischer Personen wie Kapitalgesellschaften und Genossenschaften. Derzeit liegt sie bei 15 Prozent, bis 2032 soll sie schrittweise auf zehn Prozent sinken.

E-Auto-Förderung für Unternehmen

Außerdem soll der Kauf eines reinen Elektroautos für Unternehmen steuerlich attraktiver werden. Wer sich ein neues betrieblich genutztes E-Auto anschafft, soll im Kaufjahr 75 Prozent der Kosten steuerlich abschreiben können. So sollen sich auch kleine Betriebe E-Autos leisten können und der deutschen Autoindustrie einen Schub geben.

BDI-Präsident Leidinger sorgt sich angesichts der Eskalation in Nahost um die Weltwirtschaft. Umso wichtiger sei in Zeiten von hohen Energiepreisen und Handelskriegen der Bürokratieabbau.

Ausweitung der steuerlichen Forschungszulage

Um Investitionen in Forschung und Entwicklung anzukurbeln, soll die Forschungszulage ausgebaut werden. Vorgesehen ist, die Obergrenze zur Bemessung der Zulage von derzeit zehn auf zwölf Millionen Euro anzuheben. Das gilt für den Zeitraum von 2026 bis 2030.

Welchen Effekt haben die Maßnahmen?

Nach Ansicht von Experten investieren deutsche Unternehmen zu wenig in ihre Zukunft - dabei könnten modernere Maschinen helfen, mehr und besser zu produzieren.

Die degressive Abschreibung entlastet vor allem in der unmittelbaren Phase nach einer Investition - Firmen hätten dadurch sehr schnell wieder Geld zur Verfügung und könnten neu investieren, erläuterte Unionsfraktionsvize Mathias Middelberg. Das Gesetz sei deshalb "genau der richtige Schritt, die deutsche Wirtschaft endlich wieder im dritten Jahr der Rezession in Fahrt zu bringen".

Der private Konsum springe an, "die Löhne steigen ja schon länger ganz gut", so ifo-Präsident Prof. Clemens Fuest. Und die neue Regierung pumpe Geld in die Wirtschaft.

