Politik pusht E-Autos in Firmen: Raus aus der Wirtschaftsflaute?

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) bringt damit ein Paket auf den Weg, das unter anderem den Umstieg auf E-Autos in Unternehmen beschleunigen soll. Maximilian Kall, Sprecher des Bundesfinanzministeriums, betont:

Steuervorteile für elektrische Dienstwagen

Unternehmen als Booster für E-Mobilität

Mit dem neuen Gesetz will die Regierung also zum einen Unternehmen beim Kauf von E-Autos steuerlich entlasten. Zum anderen soll es helfen, die Mobilitätswende in Deutschland voran zu bringen. Autoexperte Prof. Stefan Bratzel erklärt, Autobauer und Zulieferer hätten mit einem schnelleren Wachstum bei E-Autos gerechnet.