E-Autos sollen für Firmen steuerlich attraktiver werden

"Wir stellen die Wettbewerbsfähigkeit wieder her, wir entlasten aber auch die Bürgerinnen und Bürger", so bekomme die Wirtschaft mehr Planungssicherheit, sagte kürzlich SPD-Fraktionsvorsitzender Matthias Miersch im ZDF-Morgenmagazin.

Kaufanreiz für Firmen-E-Autos: Regelung ab Juli

Der Entwurf wurde an die anderen Ressorts weitergeleitet, die nun dazu Stellung beziehen können. Die Pläne benötigen die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat.

100 Milliarden Euro sollen an die Länder gehen, auch um Investitionen in den Kommunen zu ermöglichen. Am Beispiel Hannover zeigt sich, wo die Herausforderungen liegen.

14.05.2025 | 1:33 min