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Der Bundesrat - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Der Deutsche Bundesrat

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Bevor ein Gesetz in Deutschland in Kraft tritt, durchläuft es verschiedene Prozesse der Gesetzgebung, welche mit der Entscheidung über das Gesetz im Bundesrat, der Unterschrift des Bundespräsidenten und der Verkündung im Bundesgesetzblatt enden. Der Bundesrat als Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland setzt sich aus Vertretern aller Bundesländer zusammen und entscheidet nicht nur über Gesetze, sondern wirkt auch an der Verwaltung des Bundes und Angelegenheiten der EU mit. ZDFheute informiert zum Bundesrat aktuell: Nachrichten, Videos und mehr.

Aktuelles zum Deutschen Bundesrat

  1. Sachsen, Leipzig: Blick auf die Preistafel einer Tankstelle. Der Weg für einen erneuten Tankrabatt wegen der hohen

    Nachrichten | heute journal:Tankrabatt kommt – Debatte geht weiter

    von Anselm Stern
    Video1:57
  2. Olympische Medaillen

    Bundesrat stimmt Sportfördergesetz zu:Weniger Bürokratie für mehr Medaillen

    von Christoph Schneider
    mit Video0:43
  3. Berlin: Jan Redmann (CDU), Minister des Innern und für Kommunales und stellvertretender Ministerpräsident von Brandenburg, spricht bei einer Sitzung im Bundesrat.

    Widerstand aus dem Bundesrat:Zigaretten und Alkohol teurer? Einige Länder lehnen Pläne ab

    mit Video1:49
  4. Sportfördergesetz, Symbolbild. Frankreich, Paris: Olympia, Paris 2024, Schwimmen, Paris La Defense Arena, 400m Freistil, Männer, Finale, Lukas Märtens aus Deutschland jubelt mit seiner Goldmedaille

    Auch Bundesrat stimmt zu:Grünes Licht auch von Bundesrat für Sportfördergesetz

    von Christoph Schneider
    Video0:43
  5. Berlin: Jan Redmann (CDU), Minister des Innern und für Kommunales und stellvertretender Ministerpräsident von Brandenburg, spricht bei einer Sitzung im Bundesrat.
    FAQ

    Beschlüsse des Bundesrats:Tankrabatt, Polizeiarbeit, Kindergeld: Was sich nun ändert

    mit Video1:31
  6. Schaltgespräch Haller Tankrabatt 25.09.26

    Nachrichten | heute:"Die kritischen Stimmen überwiegen deutlich"

    Video1:09
  7. Symbolbild: Tankstelle am Abend
    FAQ

    Politik bringt Entlastung auf den Weg:Tankrabatt: Wann wird Sprit billiger und wie viel?

    mit Video1:49
  8. Symbolbild: Tankstelle, Stehle mit Anzeige der Spritpreise und ein fahrendes Auto

    Entlastung ab dem 1. Oktober:Tankrabatt: Bundestag und Bundesrat stimmen ab

    Video0:24
  9. Umstrittene Sparpläne: Der Bundestag stimmt für das Krankenkassen-Sparpaket - Symbolbild

    Nachrichten | heute journal:Umstrittenes GKV-Sparpaket verabschiedet

    von Dorthe Ferber
    Video2:04
  10. Die Parlamentarier debattieren im Bundestag in der letzten Sitzung vor der Sommerpause am 10.07.2026.

    GKV-Reform, Heizungsgesetz & Co.:Bundestag und Bundesrat: Wichtige Beschlüsse im Überblick

    mit Video1:51
  11. Bundesratspräsident Andreas Bovenschulte (SPD) leitet die Sitzung des Bundesrates während der letzten Sitzung vor der Sommerpause 2026 am 10.07.2026 in Berlin.

    Beschluss des Bundesrats:Leugnung des Existenzrechts Israels soll strafbar sein

    von Charlotte Greipl
    mit Video0:30
  12. Charlotte Greipl ist mit einem ZDF-Mikrofon zu sehen.

    Beschluss im Bundesrat:Existenzrechtleugnung Israels soll strafbar werden

    Video0:30
  13. Gesundheitsreform stößt auf großen Widerstand

    Nachrichten | heute journal:Gesundheitsreform stößt auf großen Widerstand

    von C. Hübscher / R. Radeke
    Video2:46
  14. Andreas Bovenschulte, Bürgermeister von Bremen, bei der 1066. Sitzung des Bundesrates in Berlin, am 12.06.2026.
    Interview

    Bundesratspräsident zu Gesundheitsreform:Bovenschulte: Warkens Gesetzentwurf "nicht sinnvoll"

    mit Video7:33
  15. Der Ministerpräsident Bayerns, Markus Söder, kommt zu den Beratungen im Koalitionsausschuss am Bundeskanzleramt an.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Wie entlasten?

    von Lars Bohnsack
    Video2:09
  16. Nach der überraschenden Ablehnung der Entlastungsprämie durch den Bundesrat sucht der Koalitionsausschuss nach Alternativen.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:"Es wird Einschnitte geben"

    Video1:50

Bundesrat: Für Kinder erklärt

Im Gebäude des Bunderats werden Entscheidungen getroffen.

Bundesrat

Die Regierung Deutschlands in der Übersicht

  1. Plenarsaal des Deutschen Bundestags

    Nachrichten | Thema:Bundestag

  2. Bundesversammlung

    Nachrichten | Thema:Bundespräsident

  3. Gemeinsame PK von CDU, CSU und SPD in Berlin. Auf der Bühne sind Markus Soeder, Friedrich Merz, Lars Klingbeil und Saskia Esken.

    Nachrichten | Thema:Schwarz-rote Koalition

  4. Friedrich Merz

    Nachrichten | Thema:Friedrich Merz