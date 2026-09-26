Der Bundesrat - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Der Deutsche Bundesrat
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Bevor ein Gesetz in Deutschland in Kraft tritt, durchläuft es verschiedene Prozesse der Gesetzgebung, welche mit der Entscheidung über das Gesetz im Bundesrat, der Unterschrift des Bundespräsidenten und der Verkündung im Bundesgesetzblatt enden. Der Bundesrat als Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland setzt sich aus Vertretern aller Bundesländer zusammen und entscheidet nicht nur über Gesetze, sondern wirkt auch an der Verwaltung des Bundes und Angelegenheiten der EU mit. ZDFheute informiert zum Bundesrat aktuell: Nachrichten, Videos und mehr.
Aktuelles zum Deutschen Bundesrat
Nachrichten | heute journal:Tankrabatt kommt – Debatte geht weitervon Anselm SternVideo1:57
Bundesrat stimmt Sportfördergesetz zu:Weniger Bürokratie für mehr Medaillenvon Christoph Schneidermit Video0:43
Widerstand aus dem Bundesrat:Zigaretten und Alkohol teurer? Einige Länder lehnen Pläne abmit Video1:49
Auch Bundesrat stimmt zu:Grünes Licht auch von Bundesrat für Sportfördergesetzvon Christoph SchneiderVideo0:43
- FAQ
Beschlüsse des Bundesrats:Tankrabatt, Polizeiarbeit, Kindergeld: Was sich nun ändertmit Video1:31
Nachrichten | heute:"Die kritischen Stimmen überwiegen deutlich"Video1:09
- FAQ
Politik bringt Entlastung auf den Weg:Tankrabatt: Wann wird Sprit billiger und wie viel?mit Video1:49
Entlastung ab dem 1. Oktober:Tankrabatt: Bundestag und Bundesrat stimmen abVideo0:24
Nachrichten | heute journal:Umstrittenes GKV-Sparpaket verabschiedetvon Dorthe FerberVideo2:04
GKV-Reform, Heizungsgesetz & Co.:Bundestag und Bundesrat: Wichtige Beschlüsse im Überblickmit Video1:51
Beschluss des Bundesrats:Leugnung des Existenzrechts Israels soll strafbar seinvon Charlotte Greiplmit Video0:30
Beschluss im Bundesrat:Existenzrechtleugnung Israels soll strafbar werdenVideo0:30
Nachrichten | heute journal:Gesundheitsreform stößt auf großen Widerstandvon C. Hübscher / R. RadekeVideo2:46
- Interview
Bundesratspräsident zu Gesundheitsreform:Bovenschulte: Warkens Gesetzentwurf "nicht sinnvoll"mit Video7:33
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Wie entlasten?von Lars BohnsackVideo2:09
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:"Es wird Einschnitte geben"Video1:50
Bundesrat: Für Kinder erklärt
Die Regierung Deutschlands in der Übersicht
Nachrichten | Thema:Bundestag
Nachrichten | Thema:Bundespräsident
Nachrichten | Thema:Schwarz-rote Koalition
Nachrichten | Thema:Friedrich Merz