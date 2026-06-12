Bovenschulte zu Gesundheitsreform: Warkens Pläne "nicht sinnvoll"

Bundesratspräsident zu Gesundheitsreform:Bovenschulte: Warkens Gesetzentwurf "nicht sinnvoll"
Andreas Bovenschulte warnt vor Klinikinsolvenzen infolge der geplanten Gesundheitsreform. Der Bürgermeister von Bremen rechnet mit Widerstand aus den Bundesländern.
Bundesratspräsident Andreas Bovenschulte (SPD) rechnet damit, dass die Länder die geplante Gesundheitsreform von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) ausbremsen und in den Vermittlungsausschuss geben.
Die Länder hätten das Recht, den Vermittlungsausschuss anzurufen, sobald die Reform nach dem ersten Durchgang aus dem Bundestag zurückkomme, betonte der Bürgermeister von Bremen im ZDF-Morgenmagazin.
Der Vermittlungsausschuss ist ein gemeinsames Gremium von Bundestag und Bundesrat, das bei Streit über ein Gesetz einen Kompromiss finden soll. Warken bringt ihren Gesetzentwurf zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) heute in den Bundestag ein.
Das Vorhaben ist nicht zustimmungsbedürftig - der Bundesrat kann es also nicht verhindern, über den Vermittlungsausschuss aber verzögern. Die nächste Sitzung der Länderkammer steht am 10. Juli an.
Bovenschulte warnt vor Klinikinsolvenzen
Eine Reform im Gesundheitswesen sei nötig, sagte Bovenschulte. Es sei "völlig unstreitig", dass Einnahmen und Ausgaben in Einklang gebracht werden müssten.
Mit dem Gesetzentwurf in seiner aktuellen Form würden die Defizite der Krankenhäuser deutlich steigen. "Ja, wir brauchen eine Reform im Gesundheitswesen. Aber wenn die dazu führt, dass die Krankenhausversorgung vor Ort nicht mehr gewährleistet ist, dann ist das nicht sinnvoll", sagte der SPD-Politiker.
Reform soll Krankenkassen um 16,3 Milliarden Euro entlasten
Mit dem Beitragssatzstabilisierungsgesetz will Ministerin Warken die Finanzlücken in der gesetzlichen Krankenversicherung schließen. Gegen die Sparpläne formiert sich gemeinsamer Widerstand der Länder. Der Gesundheitsausschuss des Bundesrates warnte vor einem Kliniksterben und einer "hohen Insolvenzgefahr".
Das Paket soll die Kassen um 16,3 Milliarden Euro entlasten - etwa durch höhere Zuzahlungen für Medikamente und Einschränkungen bei der Mitversicherung von Ehepartnern.
Bovenschulte warnt vor zu vielen Reformen
Alle Reformen, die jetzt angegangen würden, müssten sich an dem Ziel messen lassen, ob sie Wachstum und Beschäftigung steigern, sagte Bovenschulte und bekräftigte seine Warnung vor einem Übermaß an Reformen.
Entscheidend sei, dass eine Steuerreform kommt, führte er aus. "Die ist das entscheidende Instrument jetzt, um die schwächelnde Wirtschaft in Gang zu bringen."
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