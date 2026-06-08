Rente, Steuern, Gesundheit: So steht es um die Reformen

Der Fahrplan steht, doch der Weg zu den Reformen ist holprig. Die Regierung will deshalb auch mit den Sozialpartnern sprechen. Aber wie ist der aktuelle Stand bei den Reformen?

Der Monat der Entscheidungen: So steht es um die Reformen

Am Mittwoch lädt die Bundesregierung Vertreter von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden ins Kanzleramt ein. Das Ziel: gemeinsame Lösungen bei den Arbeitsmarktreformen. 07.06.2026 | 4:02 min

Das Ringen um die großen Reformen geht weiter. Diese Woche die nächste Etappe: Am Mittwochabend laden die Koalitionsspitzen Arbeitgebervertreter und die Gewerkschaften ins Kanzleramt ein. Es wird um den Streit um den Acht-Stunden-Tag gehen, aber auch um das Reformpaket, das die Regierung noch bis Ende des Monats schnüren will.

Mit den Einsparungen im Gesundheits- und Pflegesystem sind die ersten Vorhaben der Regierung schon bekannt und zum Teil sogar vom Kabinett beschlossen. Die Reformen bei Steuer und Rente sollen dagegen in einem Gesamtpaket verabschiedet werden.

Vor dem Reformgipfel im Kanzleramt signalisiert CSU-Landesgruppenchef Hoffmann Gesprächsbereitschaft - etwa beim Elterngeld. Am Ehegattensplitting wolle die CSU aber festhalten. 07.06.2026 | 5:08 min

Rente: Einstimmige Vorschläge sollen umgesetzt werden

Wie viel Sprengstoff in der Rententhematik steckt, war spätestens klar, nachdem die Bundesregierung Ende vergangenen Jahres darüber heftig gestritten hat. Damals hatte man sich darauf verständigt, dass die Expertenkommission zur Zukunft der Rente schneller als eigentlich geplant ein Ergebnis vorlegen soll. Am 30. Juni - in gut drei Wochen - soll es soweit sein.

Medienberichten zufolge sollen unter anderem die Rente mit 70 und eine geringere Rentenerhöhungen bereits beschlossen sein, Kommissionsmitglieder wiesen das aber zurück. Belastbare Informationen sind wohl erst mit der offiziellen Veröffentlichung des Berichts zu erwarten.

Die zuständige Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", dass sie sich "wünsche", dass die Kommission zu einem einstimmigen Ergebnis kommt.

Dann werden wir das so umsetzen. Anderenfalls müssen wir in der Koalition darüber reden. „ Bärbel Bas (SPD), Bundesarbeitsministerin

Für die SPD könnte das ein Weg sein, der eigenen Basis schmerzhafte, aber notwendige Reformen zu verkaufen. Außerdem könnten so Diskussionen, wie die um das Rentenpaket Ende vergangenen Jahres, vermieden werden.

Die Bundesregierung plant umfassende Reformen. Welche Auswirkungen das auf die kommenden Generationen hat. 04.06.2026 | 0:44 min

Steuern: Die Frage nach der Finanzierung

Union und SPD eint, dass beide für mittlere und geringe Einkommen die Einkommensteuer senken wollen. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) plant, "95 Prozent der Beschäftigten" zu entlasten. "Um die 500 Euro im Jahr" konkretisierte Bärbel Bas in der Talkshow "Caren Miosga" am Sonntagabend.

Einen ersten Vorschlag hatten hier die Unions-Abgeordneten Yannick Bury (CDU) und Florian Dorn (CSU) vorgelegt, hinter den sich auch CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann stellte.

Der Vorschlag sieht vor, den Steuerfreibetrag zu erhöhen, was besonders kleine Einkommen entlasten würde. Außerdem soll der Spitzensteuersatz erst später greifen und der Solidaritätszuschlag wegfallen, der für höhere Einkommen fällig ist. Im Gegenzug sollen der Reichensteuersatz angehoben und Subventionen gekürzt werden. Steuererhöhungen hatte die CDU bisher eigentlich ausgeschlossen.

Junge Abgeordnete der Union haben ein Konzept für Steuersenkungen vorgelegt. Unterstützung kommt von Carsten Linnemann: "Das sind richtig gute Vorschläge", sagt der CDU-Generalsekretär. 25.04.2026 | 2:23 min

Ein Angebot an die SPD also, die besonders höhere Einkommen und Vermögen mehr in die Pflicht nehmen will. Außerdem schwebt der SPD eine Reform der Erbschaftssteuer vor, was die Union ablehnt.

Gesundheit und Pflege: Ideen liegen auf dem Tisch

Den Reform-Aufschlag in diesem Jahr machte Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) mit ihrem Sparprogrammm, das die Krankenkassen und damit auch die Beitragszahler entlasten soll. Ausgearbeitet wurden die Vorschläge auch hier von einer Expertenkommission. Im Kabinett wurde das Gesetz bereits beschlossen, am Freitag berät zum ersten Mal der Bundestag.

Auch für die Pflege hat die Ministerin bereits einen Reform-Entwurf veröffentlicht, der aktuell noch innerhalb der Regierung beraten wird. An beiden Vorhaben gibt es noch immer scharfe Kritik, zum Teil auch aus den Regierungsparteien selbst.

Gipfeln werden die Verhandlungen um die Reformen wohl am 1. Juli im Kanzleramt. An diesem Tag ist ein Koalitionsausschuss geplant, wie CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann im ZDF angekündigt hat.

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