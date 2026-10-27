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Pflegenotstand - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Pflegenotstand

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Knapp sechs Millionen Menschen waren Ende 2024 in Deutschland pflegebedürftig. Wegen der steigenden Zahl Pflegebedürftiger wächst auch die Nachfrage nach professioneller Pflege und Unterstützung. Durch den demografischen Wandel kommt es in Deutschland jedoch zum Pflegenotstand - es fehlen heute laut Bundesgesundheitsministerium in allen Pflegeberufen Fachkräfte. Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zum Pflegenotstand in Deutschland.

Aktuelles zum Pflegenotstand

  1. Gruppenbild der Pflegestrukturkommission unter anderem mit dem Bundesminister fuer Gesundheit Carsten Linnemann (CDU) in der Mitte.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Kommission will die Pflege reformieren

    von Britta Spiekermann
    Video1:41
  2. Konstituierende Sitzung der Pflegestrukturkommission
    Analyse

    Kostendeckel, Pflege-Soli und Aktien:So ticken die Mitglieder der Pflegekommission

    von Johannes Lieber
    mit Video1:41
  3. Konstituierende Sitzung der Pflegestrukturkommission: Gruppenbild der Pflegestrukturkommission unter anderem mit dem Bundesminister fuer Gesundheit Carsten Linnemann (CDU) in der Mitte.

    Nachrichten | heute:Wie kann die Pflege reformiert werden?

    von Britta Spiekermann
    Video1:41
  4. Wegweiser mit Aufschrift Pflegereform vor Euroscheinen, Fotomontage

    Ergebnisse 2027 erwartet:Pflegekommission startet Arbeit an Reform

    Video0:28
  5. Eine Seniorin mit Rollator wird von einer Pflegedienstmitarbeiterin auf dem Weg zu ihrer Wohnung gestützt.

    Politik | frontal:Wer zahlt künftig die Pflege?

    von Sue Odenthal und Patrick Sadi
    Video9:29
  6. Ein Pflegebett mit Triangelgriff

    Erste Ergebnisse bis Ende Januar:Regierung setzt Kommission für große Pflegereform ein

    mit Video2:29
  7. Archiv: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, r) und Lars Klingbeil (SPD, l), Bundesminister der Finanzen, Vizekanzler und SPD-Bundesvorsitzender, nehmen an einer Sitzung des Bundestags zur Steuerpolitik teil.

    Reformen, Führung, Landesregierungen:Sieben Probleme, vor denen die Koalition jetzt steht

    mit Video12:47
  8. Statement zur Neuordnung der Pflegeversicherung
    Analyse

    Wieder Diskussionen in der Regierung:Pflegekommission verschoben: Das steckt dahinter

    von Johannes Lieber
    mit Video2:29
  9. Ältere Frau mit grauen Haaren hält eine Schüssel mit Cerealien und Obst in der einen Hand und einen Löffel in der anderen, um damit ihren kranken Ehemann zu füttern, der von ihr weggedreht im Bett liegt

    Belastung in der häuslichen Pflege:Psychische Gesundheit von pflegenden Angehörigen

    von Silke Uebelstädt
    mit Video5:26
  10. Mehrere Menschen stehen im Kreis und halten Hand an Brust

    Gesellschaft | Volle Kanne:Wenn Pflege zur Belastung wird

    Video5:26
  11. Verena Querling bei Volle Kanne

    Gesellschaft | Volle Kanne:Pflegende Angehörige: Wo gibt es Hilfe?

    Video4:54
  12. Matthias Miersch, SPD-Fraktionschef im Bundestag, im Berlin-direkt-Interview

    Koalition in schwerem Fahrwasser:Miersch: SPD lässt sich "nicht drohen"

    von Stefanie Reulmann
    mit Video5:18
  13. Das Bundeskanzleramt unterstützt den Kanzler bei seinen Aufgaben. Die neue Chefin dort heißt Nina Warken (CDU). Sie achtet mit den anderen Ministern darauf, dass sich alle an die gemeinsamen Pläne halten.
    Interview

    Pflege, Rente, Steuern:Warken: Reformen "schneller, zügiger, geräuschloser" umsetzen

    mit Video1:50
  14. Pflegekraft und Seniorin halten sich an den Händen

    Kritik an Pflegereform:DGB nennt Beitragserhöhung für Kinderlose diskriminierend

    von Dominik Rzepka und Lotta Köhler
    mit Video1:49
  15. Eine Familie sitzt auf einer Holzbank an einem Spielplatz im Park. (Symbolbild)

    Generationenvertrag wankt:Jung gegen Alt: Wer trägt hier zu viel?

    von Linda Huber und Rebecca Kirkland
    mit Video53:39
  16. Thorsten Frei, Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU im Bundestag, diskutiert in der Sendung "Markus Lanz" vom 30.09.2026.

    "Markus Lanz" zur Pflegereform:Thorsten Frei: "Dann fährt man das System an die Wand"

    von Bernd Bachran
    mit Video76:41

Finanzlücken in Pflegekasse

Eine alte Person im Rollstuhl von hinten, vor einem angedeuteten Balkendiagramm
Grafiken

Das Milliardenloch der Pflege - und für wen es teurer wird

Pflege: Kommission eingesetzt

  1. Konstituierende Sitzung der Pflegestrukturkommission
    Analyse

    Kostendeckel, Pflege-Soli und Aktien:So ticken die Mitglieder der Pflegekommission

    von Johannes Lieber
    mit Video1:41
  2. Konstituierende Sitzung der Pflegestrukturkommission: Gruppenbild der Pflegestrukturkommission unter anderem mit dem Bundesminister fuer Gesundheit Carsten Linnemann (CDU) in der Mitte.

    Fachleute bereiten Reformen vor :Wie kann die Pflege reformiert werden?

    von Britta Spiekermann
    Video1:41
  3. Eine Seniorin mit Rollator wird von einer Pflegedienstmitarbeiterin auf dem Weg zu ihrer Wohnung gestützt.

    Weniger Hilfe, höhere Beiträge:Wer zahlt künftig die Pflege?

    von Sue Odenthal und Patrick Sadi
    Video9:29

Pflegereform - die Pläne

  1. Carsten Linnemann, aufgenommen am 30.09.2026 in Berlin
    FAQ

    Kabinett beschließt Pflegereform:Kinderlose sollen künftig höhere Beiträge für Pflege zahlen

    von Dominik Rzepka
    mit Video0:58
  2. Berlin: Carsten Linnemann (CDU), Bundesminister für Gesundheit, spricht bei der Sitzung des Bundestags mit der Regierungsbefragung.
    Interview

    Gesundheitsminister:Linnemann: Reform reicht nicht, um Pflege "fit zu machen"

    mit Video6:20
  3. SPD-Chef Lars Klingbeil und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sitzen im Bundestag nebeneinander und sprechen miteinander.
    Analyse

    Union, SPD und die Pflege:Krise zunächst abgewendet, aber Differenzen werden deutlich

    von Diana Zimmermann
    mit Video2:29
  4. Ein Bewohner sitzt mit seinem Rollator auf einem Flur in einem Pflegeheim.
    Interview

    Experte mit Urteil zur Pflegereform:Ökonom: "Demografische Herausforderung kommt erst"

    mit Video6:20

Pflegekosten

  1. Pflege

    Steigende Kosten und geplante Reform:Pflegekosten: Wenn die Rente nicht mehr reicht

    von Anne-Kirstin Berger
    mit Video2:40
  2. Eine Bewohnerin eines Pflegeheims wird von einer Pflegerin einen Gang entlang geschoben

    Vor allem Personalkosten steigen:Ein Platz im Pflegeheim wird immer teurer

    mit Video0:27
  3. Ein Bewohner eines Pflegezentrums geht mit dem Rollator durchs Haus (Archivbild)

    Eigenanteil im Pflegeheim:Armutsfalle Pflegekosten: "Das Geld habe ich nicht"

    von Alexander Schwinning
    mit Video1:54
  4. pflegerin fuehrt seniorin mit rollator durch einen flur
    Analyse

    Pflege wird immer teurer:Was Pflegekosten mit einem kaputten Dach zu tun haben

    von Britta Spiekermann
    mit Video4:23

Fachkräftemangel in der Pflege

  1. Pflegekraft nimmt Bewohnerin an der Hand.

    Fachkräftemangel in Deutschland:Was Prämien in der Pflegebranche bringen

    von Laetitia Klein
  2. Ausländische Fachkraft steht einsam in einem Flur eines Pflegeheims

    Ausbeutungsrisiko für Fachkräfte:Wie Pflege-Azubis aus Vietnam ausgebeutet werden

    von Stephanie Schmidt
    mit Video29:03
  3. Eine ausländische Pflegerin neben einem Pflegebett.

    Philippinische Fachkräfte:Pflege-Exodus: Von Manila nach Deutschland

    von Elisabeth Schmidt
    mit Video6:46

Häusliche Pflege

  1. Ältere Frau mit grauen Haaren hält eine Schüssel mit Cerealien und Obst in der einen Hand und einen Löffel in der anderen, um damit ihren kranken Ehemann zu füttern, der von ihr weggedreht im Bett liegt

    Belastung in der häuslichen Pflege:Psychische Gesundheit von pflegenden Angehörigen

    von Silke Uebelstädt
    mit Video5:26
  2. Die Hände einer jungen Person halten die Hände einer alten Person auf einem Tisch fest.

    Pflegereform: Was Angehörige befürchten:"Ich habe mit 40 Grad Fieber gepflegt"

    von Benedikt Karl
    mit Video6:04
  3. Eine junge Frau sitzt auf der Bettkante eines Bettes und hält die Hand einer Seniorin.

    Verhinderungspflege und Co.:Urlaubs-Optionen für pflegende Angehörige

    von Cornelia Petereit
    mit Video3:41
  4. Eine Pflegekraft wäscht die Hand einer Patientin mit dem Waschlappen.

    Hilfe aus dem Ausland für Pflege:Seriöse Anbieter für Pflege zu Hause finden

    von Susanne Pohlmann

Alltag einer Pflegekraft

Pfleger schiebt einen Rollstuhl in einem Pflegeheim.

Pflegenotstand: Atemlos durch jede Schicht

Herz & Viren
Wenn die Pflegekräfte ausfallen

Pflege: Modelle im Ausland

  1. Symbolbild: Eine Pflegekraft geht in einem Pflegeheim mit einer älteren Dame über einen Korridor.

    Pflege in Finnland:Pflegefamilien statt Pflegeheim

    von Heike Kruse
    Video2:15
  2. Eine junge Frau hält die Hände eines alten Mannes

    Pflege in den Niederlanden:Buurtzorg-Modell: Von der Idee zum internationalen Konzept

    von Susanne Ladopoulos
    mit Video16:59

Pflege: Nicht nur eine Altersfrage

Eine alte weißhaarige Frau sitzt in einem roten Lehnsessel. Ein Pflegerin mit grünem Poloshirt hält ihre Hand.

Problemfall Demenz - Neue Wege in der Pflege

Zu jung fürs Pflegeheim
Was, wenn Junge pflegebedürftig werden?