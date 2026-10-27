Pflegenotstand - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Pflegenotstand |

Knapp sechs Millionen Menschen waren Ende 2024 in Deutschland pflegebedürftig. Wegen der steigenden Zahl Pflegebedürftiger wächst auch die Nachfrage nach professioneller Pflege und Unterstützung. Durch den demografischen Wandel kommt es in Deutschland jedoch zum Pflegenotstand - es fehlen heute laut Bundesgesundheitsministerium in allen Pflegeberufen Fachkräfte. Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zum Pflegenotstand in Deutschland.