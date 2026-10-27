Pflegenotstand - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Pflegenotstand
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Knapp sechs Millionen Menschen waren Ende 2024 in Deutschland pflegebedürftig. Wegen der steigenden Zahl Pflegebedürftiger wächst auch die Nachfrage nach professioneller Pflege und Unterstützung. Durch den demografischen Wandel kommt es in Deutschland jedoch zum Pflegenotstand - es fehlen heute laut Bundesgesundheitsministerium in allen Pflegeberufen Fachkräfte. Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zum Pflegenotstand in Deutschland.
Aktuelles zum Pflegenotstand
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Erste Ergebnisse bis Ende Januar:Regierung setzt Kommission für große Pflegereform einmit Video2:29
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Gesellschaft | Volle Kanne:Wenn Pflege zur Belastung wirdVideo5:26
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Kritik an Pflegereform:DGB nennt Beitragserhöhung für Kinderlose diskriminierendvon Dominik Rzepka und Lotta Köhlermit Video1:49
Generationenvertrag wankt:Jung gegen Alt: Wer trägt hier zu viel?von Linda Huber und Rebecca Kirklandmit Video53:39
"Markus Lanz" zur Pflegereform:Thorsten Frei: "Dann fährt man das System an die Wand"von Bernd Bachranmit Video76:41
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Pflege: Kommission eingesetzt
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Kostendeckel, Pflege-Soli und Aktien:So ticken die Mitglieder der Pflegekommissionvon Johannes Liebermit Video1:41
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Pflegereform - die Pläne
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Kabinett beschließt Pflegereform:Kinderlose sollen künftig höhere Beiträge für Pflege zahlenvon Dominik Rzepkamit Video0:58
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Gesundheitsminister:Linnemann: Reform reicht nicht, um Pflege "fit zu machen"mit Video6:20
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Union, SPD und die Pflege:Krise zunächst abgewendet, aber Differenzen werden deutlichvon Diana Zimmermannmit Video2:29
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Experte mit Urteil zur Pflegereform:Ökonom: "Demografische Herausforderung kommt erst"mit Video6:20
Pflegekosten
Steigende Kosten und geplante Reform:Pflegekosten: Wenn die Rente nicht mehr reichtvon Anne-Kirstin Bergermit Video2:40
Vor allem Personalkosten steigen:Ein Platz im Pflegeheim wird immer teurermit Video0:27
Eigenanteil im Pflegeheim:Armutsfalle Pflegekosten: "Das Geld habe ich nicht"von Alexander Schwinningmit Video1:54
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Pflege wird immer teurer:Was Pflegekosten mit einem kaputten Dach zu tun habenvon Britta Spiekermannmit Video4:23
Fachkräftemangel in der Pflege
Fachkräftemangel in Deutschland:Was Prämien in der Pflegebranche bringenvon Laetitia Klein
Ausbeutungsrisiko für Fachkräfte:Wie Pflege-Azubis aus Vietnam ausgebeutet werdenvon Stephanie Schmidtmit Video29:03
Philippinische Fachkräfte:Pflege-Exodus: Von Manila nach Deutschlandvon Elisabeth Schmidtmit Video6:46
Häusliche Pflege
Belastung in der häuslichen Pflege:Psychische Gesundheit von pflegenden Angehörigenvon Silke Uebelstädtmit Video5:26
Pflegereform: Was Angehörige befürchten:"Ich habe mit 40 Grad Fieber gepflegt"von Benedikt Karlmit Video6:04
Verhinderungspflege und Co.:Urlaubs-Optionen für pflegende Angehörigevon Cornelia Petereitmit Video3:41
Hilfe aus dem Ausland für Pflege:Seriöse Anbieter für Pflege zu Hause findenvon Susanne Pohlmann
Alltag einer Pflegekraft
Pflege: Modelle im Ausland
Pflege in Finnland:Pflegefamilien statt Pflegeheimvon Heike KruseVideo2:15
Pflege in den Niederlanden:Buurtzorg-Modell: Von der Idee zum internationalen Konzeptvon Susanne Ladopoulosmit Video16:59