Vietnamesische Azubis kommen mit großer Hoffnung. Deutschland braucht sie, etwa in der Pflege. Doch einige geraten in dubiose Verhältnisse. Es fehlen klare Regeln, sagen Experten.

Vietnamesische Azubis berichten von schlechten Unterkünften, fehlendem Lohn und fragwürdigen Arbeitsvermittlern. Ein Fall, der systemische Probleme bei der Fachkräfteanwerbung offenlegt. 24.07.2026 | 29:03 min

Die Berliner Polizei hat Mitte Juli das Projekt "Hope" gegen Menschenhandel und Ausbeutung gestartet. Ermittler wollen damit Täter identifizieren und Opfer besser schützen. Anlass sind auch Fälle, in denen Arbeitsmigranten und Auszubildende in problematische Abhängigkeiten geraten.

Azubis aus Vietnam: Überfüllte Unterkünfte, ausbleibender Lohn

Wie das aussehen kann, zeigen die Erfahrungen mehrerer junger Vietnamesen in Thüringen. Sie kamen nach Deutschland, um sich zu Pflegefachkräften ausbilden zu lassen. Statt eines Neustarts berichten sie von überfüllten Unterkünften, ausbleibendem Lohn und einer ungewissen Zukunft. Hung gehört zu ihnen.

Nach seinen Angaben lebten zeitweise bis zu zehn Menschen in einem Zimmer, Küche und Bad mussten sich noch mehr Bewohner teilen. Über ihre Situation würden viele Betroffene nur selten sprechen.

Viele meiner Landsleute schämen sich. Sie sind in einem fremden Land und kennen hier niemanden. Deshalb trauen sie sich oft nicht, ihre Wünsche oder Probleme anzusprechen. „ Hung

Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, suchen Unternehmen vermehrt Mitarbeiter im Ausland. Wie sie dabei vorgehen und davon profitieren, zeigt ein Beispiel aus Rheinland-Pfalz. 05.08.2025 | 1:27 min

Sozialwissenschaftlerin: Abhängigkeit von Vermittlern und Arbeitgebern

Für die Sozialwissenschaftlerin Dorothea Czarnecki sind solche Fälle nicht überraschend. "Das sind leider keine Einzelfälle", sagt die Expertin, die seit Jahren zur Anwerbung vietnamesischer Fachkräfte forscht.

Viele junge Menschen seien von Beginn an stark abhängig von Vermittlern und Arbeitgebern. Arbeitsplatz, Unterkunft und Aufenthaltsstatus seien häufig eng miteinander verknüpft.

Wenn dann der Lohn nicht richtig gezahlt wird oder Druck gemacht wird, ist es für die Betroffenen extrem schwer, sich zu wehren. „ Dorothea Czarnecki, Sozialwissenschaftlerin

Deutschland braucht Fachkräfte aus dem Ausland. Doch Vermittlungsagenturen stehen in der Kritik, hohe Gebühren zu verlangen und Zusagen nicht einzuhalten. Leidtragende sind oft die Fachkräfte. 27.07.2026 | 6:58 min

Vietnamesen: Enttäuschung über Ausbildung in Deutschland

Noch schwerer wiegt für viele die Enttäuschung über die Ausbildung. Mehrere Vietnamesen berichten von Problemen beim Deutschunterricht, fehlenden Ausbildungsinhalten und ausstehenden Gehaltszahlungen.

Ich habe mich gefreut, als ich nach Deutschland gekommen bin. Ich wollte arbeiten und eine Zukunft aufbauen. Aber irgendwann konnte ich in diesem Heim nicht mehr lächeln. „ Tam

Als er sich über den fehlenden Lohn beschwert, legt sein Arbeitgeber ihm einen Aufhebungsvertrag hin, den Tam ahnungslos unterschreibt, wie er berichtet. Doch ohne Ausbildung ist sein Aufenthalt in Deutschland in Gefahr. Dabei braucht Deutschland dringend Auszubildende.

Prof. Dr. Yuliya Kosyakova, Dr. Theresa Koch und Laura Goßner vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung stellen ihren Bericht zu "Wer bleibt, wer geht - und warum Eingewanderte Deutschland wieder verlassen" vor. 02.07.2026 | 44:50 min

Bundesagentur für Arbeit: Zehntausende Ausbildungsplätze unbesetzt

Allein Ende September 2025 blieben laut Bundesagentur für Arbeit 54.000 Ausbildungsplätze unbesetzt, besonders in Pflege, Handwerk und Gastronomie. Ein Problem sieht Czarnecki im Vermittlungssystem.

Viele Vietnamesen kommen über private Agenturen nach Deutschland. Familien verschuldeten sich dafür teilweise mit mehreren Tausend Euro, gerieten an dubiose Vermittler:

Ich spreche ungern von schwarzen Schafen, weil es klingt, als gäbe es ein gutes System mit ein paar Ausreißern. In Wahrheit gibt es gar kein geordnetes System. „ Dorothea Czarnecki, Sozialwissenschaftlerin

Jedes vierte Unternehmen in Deutschland sucht Personal. Experten erwarten durch den demografischen Wandel wieder mehr Engpässe - besonders in ländlichen Regionen, etwa im Gesundheitssektor. 12.03.2026 | 1:45 min

Anwerbung von ausländischen Fachkräften: Experten fordern klare Regeln

Nötig seien zertifizierte Vermittlungsagenturen und klare Regeln, fordert Czarnecki: "Wer die Arbeitskraft braucht, muss die Vermittlung zahlen - nicht der junge Mensch."

Trotz aller Schwierigkeiten fanden die betroffenen Vietnamesen schließlich neue Ausbildungsplätze. Doch nur einer konnte wie ursprünglich geplant in der Pflege bleiben. Für Experten zeigt das ein grundlegendes Problem: Deutschland wirbt Fachkräfte im Ausland an, verliert sie aber oft wieder an die Schwächen des eigenen Systems.

In Berufen, in denen es an Arbeitskräften fehlt, arbeiten häufig Menschen, die eine Einwanderungsgeschichte haben. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. 22.10.2025 | 2:33 min

Stephanie Schmidt berichtet für die ZDF-Hauptredaktion Wirtschaft, Recht, Service, Soziales und Umwelt.

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