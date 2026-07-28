Ausbeutungsrisiko für Fachkräfte:Wie Pflege-Azubis aus Vietnam ausgebeutet werden
von Stephanie Schmidt
Vietnamesische Azubis kommen mit großer Hoffnung. Deutschland braucht sie, etwa in der Pflege. Doch einige geraten in dubiose Verhältnisse. Es fehlen klare Regeln, sagen Experten.
Die Berliner Polizei hat Mitte Juli das Projekt "Hope" gegen Menschenhandel und Ausbeutung gestartet. Ermittler wollen damit Täter identifizieren und Opfer besser schützen. Anlass sind auch Fälle, in denen Arbeitsmigranten und Auszubildende in problematische Abhängigkeiten geraten.
Azubis aus Vietnam: Überfüllte Unterkünfte, ausbleibender Lohn
Wie das aussehen kann, zeigen die Erfahrungen mehrerer junger Vietnamesen in Thüringen. Sie kamen nach Deutschland, um sich zu Pflegefachkräften ausbilden zu lassen. Statt eines Neustarts berichten sie von überfüllten Unterkünften, ausbleibendem Lohn und einer ungewissen Zukunft. Hung gehört zu ihnen.
Nach seinen Angaben lebten zeitweise bis zu zehn Menschen in einem Zimmer, Küche und Bad mussten sich noch mehr Bewohner teilen. Über ihre Situation würden viele Betroffene nur selten sprechen.
Sozialwissenschaftlerin: Abhängigkeit von Vermittlern und Arbeitgebern
Für die Sozialwissenschaftlerin Dorothea Czarnecki sind solche Fälle nicht überraschend. "Das sind leider keine Einzelfälle", sagt die Expertin, die seit Jahren zur Anwerbung vietnamesischer Fachkräfte forscht.
Viele junge Menschen seien von Beginn an stark abhängig von Vermittlern und Arbeitgebern. Arbeitsplatz, Unterkunft und Aufenthaltsstatus seien häufig eng miteinander verknüpft.
Vietnamesen: Enttäuschung über Ausbildung in Deutschland
Noch schwerer wiegt für viele die Enttäuschung über die Ausbildung. Mehrere Vietnamesen berichten von Problemen beim Deutschunterricht, fehlenden Ausbildungsinhalten und ausstehenden Gehaltszahlungen.
Als er sich über den fehlenden Lohn beschwert, legt sein Arbeitgeber ihm einen Aufhebungsvertrag hin, den Tam ahnungslos unterschreibt, wie er berichtet. Doch ohne Ausbildung ist sein Aufenthalt in Deutschland in Gefahr. Dabei braucht Deutschland dringend Auszubildende.
Bundesagentur für Arbeit: Zehntausende Ausbildungsplätze unbesetzt
Allein Ende September 2025 blieben laut Bundesagentur für Arbeit 54.000 Ausbildungsplätze unbesetzt, besonders in Pflege, Handwerk und Gastronomie. Ein Problem sieht Czarnecki im Vermittlungssystem.
Viele Vietnamesen kommen über private Agenturen nach Deutschland. Familien verschuldeten sich dafür teilweise mit mehreren Tausend Euro, gerieten an dubiose Vermittler:
Anwerbung von ausländischen Fachkräften: Experten fordern klare Regeln
Nötig seien zertifizierte Vermittlungsagenturen und klare Regeln, fordert Czarnecki: "Wer die Arbeitskraft braucht, muss die Vermittlung zahlen - nicht der junge Mensch."
Trotz aller Schwierigkeiten fanden die betroffenen Vietnamesen schließlich neue Ausbildungsplätze. Doch nur einer konnte wie ursprünglich geplant in der Pflege bleiben. Für Experten zeigt das ein grundlegendes Problem: Deutschland wirbt Fachkräfte im Ausland an, verliert sie aber oft wieder an die Schwächen des eigenen Systems.
Stephanie Schmidt berichtet für die ZDF-Hauptredaktion Wirtschaft, Recht, Service, Soziales und Umwelt.
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