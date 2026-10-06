Millionen Menschen in Deutschland pflegen Familienmitglieder. Ohne sie würde das System kollabieren. Doch auch pflegende Angehörige kommen an ihre Grenzen, nicht nur körperlich.

Die Pflege eines Angehörigen kann nicht nur körperlich, sondern auch seelisch sehr belastend sein. Quelle: Colourbox

In Europa leisten Angehörige 80 Prozent der Langzeitpflege. Allein in Deutschland kümmern sich geschätzt sieben Millionen Menschen um Pflegebedürftige in ihrer Familie. Oft übernehmen sie damit einen Vollzeitjob - ohne Wochenende, Bezahlung oder gesellschaftliche Anerkennung.

Studien belegen, dass pflegende Angehörige psychisch erheblich stärker belastet sind als die Allgemeinbevölkerung. Sie sorgen und pflegen mit Aufopferung und Hingabe. Abschalten können sie so gut wie nie.

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Gefährlicher Dauerstress in der Pflege

Häusliche Pflege erhöht stetig den Druck auf diejenigen, die sich kümmern. Oft schultern pflegende Angehörige über Jahre hinweg immer mehr Aufgaben und Verantwortung. Doch das Gehirn gewöhne sich an die chronische Überlastung. Betroffene gingen deshalb immer mehr an ihr Limit, sagt die Berliner Psychologin Jana Toppe. Der Pflegebedürftige stünde für viele immer an erster Stelle.

Man pflegt einen Menschen, den man lieb hat. Das heißt, man tut auch sehr viel, teilweise zu viel. „ Dr. Jana Toppe, Psychologin und Systemische Therapeutin

Wer stets das Beste für den Pflegebedürftigen rausholen möchte, würde seine eigenen Bedürfnisse zurückstellen und ignoriere Unwohlsein und erste Beschwerden, so Toppe.

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Das ist gefährlich. Schüttet der Körper dauerhaft zu viel des Stresshormons Cortisol aus, schwächt dies die Immunabwehr und die innere Ausgeglichenheit. Die ersten Warnsignale des Körpers sind diffus und werden daher häufig übersehen.

Warnsignale des Körpers Pflegende Angehörige sollten auf körperliche und psychische Anzeichen einer Überlastung achten. Dazu gehören dauerhafte Verspannungen, Kopfschmerzen, Herz-Kreislauf-Beschwerden und Schlafstörungen, aber auch eine erhöhte Reizbarkeit, Konzentrationsprobleme, Stimmungsschwankungen oder Antriebslosigkeit.



Zudem können Gefühle wie Einsamkeit, Angst, Trauer oder Wut auftreten sowie das Gefühl, wertlos zu sein. Betroffene sollten unbedingt in der Hausarztpraxis abklären lassen, ob ihre Beschwerden eine körperliche Ursache haben oder ob sie auf die Belastungen des Pflegealltags zurückzuführen sind.

Psychische Folgen von hohem Pflegestress

Je länger der Dauerstress in der häuslichen Pflege anhält, desto größer können die Beschwerden werden. Dies gilt vor allem, wenn zusätzliche Belastungen hinzukommen, etwa finanzielle Sorgen, Kommunikationsprobleme oder alte familiäre Konflikte, die in der Pflegesituation wieder aufbrechen. Auch Pflege und Beruf miteinander in Einklang zu bringen, ist für Pflegende schwierig.

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Pflegende Angehörige haben daher ein hohes Risiko, nicht nur körperlich, sondern auch psychisch zu erkranken, zum Beispiel an Depressionen oder Angststörungen. Im schlimmsten Fall drohe das Ausbrennen, so Toppe.

Es gibt eine sehr große Burnout-Gefahr, einfach weil man sich als pflegender Angehöriger sehr aufreiben kann. Gleichzeitig bekommt man sehr wenig Anerkennung. „ Dr. Jana Toppe, Psychologin und Systemische Therapeutin

Doch selbst einen drohenden Zusammenbruch wollen manche nicht wahrhaben, sagt die Psychologin, die eine Onlineberatung für pflegende Angehörige leitet. Die Angst bei Pflegenden sei groß, dass ihr Familienmitglied nicht richtig betreut werde, wenn sie krank sind und ausfallen. Wer sich stark belastet fühlt, sollte sich professionelle Hilfe suchen.

Wo Pflegende professionelle Hilfe finden Hausärzte können am besten einschätzen, ob Betroffene konkrete Hilfe, zum Beispiel eine Psychotherapie, benötigen. Bei der Suche nach einem Therapeuten kann zum Beispiel die Webseite "Wege in die Psychotherapie" der Bundespsychotherapeutenkammer unterstützen. Im Krisenfall kann die Telefonseelsorge eine erste Anlaufstelle sein.



Pflegende Angehörige können bei ihrer Krankenkasse auch Kuren oder eine Reha beantragen. Wer regelmäßige Entlastung bei Tätigkeiten im Haushalt oder der Körperpflege braucht - oder Kurzzeitbetreuungs-Angebote sucht, um Auszeiten für sich selbst im Pflegealltag zu schaffen - kann sich an die zuständigen Pflegestützpunkte vor Ort wenden. Sie bieten individuelle Beratungen an.

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Pflegen geht nicht ohne Selbstfürsorge

Pflegende Angehörige sollten frühzeitig ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden in den Blick nehmen. Nur Menschen, die selbst stabil sind, können langfristig für andere da sein.

Was die eigene Lebensenergie wieder auffüllt, ist individuell unterschiedlich: Singen, malen, Yoga oder Tagebuch schreiben können beim Entspannen helfen. Psychologin Toppe rät auch zu Bewegung.

Es gibt Belege dafür, dass Spazierengehen sehr hilfreich ist. Einfach mal raus, das tut richtig gut. „ Dr. Jana Toppe, Psychologin und Systemische Therapeutin

Besonders wichtig seien regelmäßige Pausen und Auszeiten im Alltag, so Toppe. Ein Mindestmaß an Selbstfürsorge sollte jeder Pflegende immer beibehalten. Dazu gehöre etwa ausreichend Zeit, um selbst in Ruhe zu essen und zu trinken oder um die Muskeln zu dehnen, wenn Verspannungen schmerzen

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Pflegende Angehörige benötigen Netzwerke

Damit entsprechende Auszeiten und Selbstfürsorge im Alltag möglich werden, sollten Betroffene gezielt bei Familie, Freunden und Nachbarn um Hilfe bei der Betreuung bitten und Möglichkeiten der Tagespflege in Anspruch nehmen.

Auch Gespräche mit anderen Betroffenen im Rahmen von Selbsthilfe- oder Angehörigengruppen entlasten. Reden und ein empathisches Miteinander helfen. Es gibt zudem digitale Angebote, um sich zu vernetzen und auszutauschen. Auch wenn der Anspruch an sich selbst hoch ist: Es lohnt sich, für die eigenen Bedürfnisse einzustehen - ohne schlechtes Gewissen.

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