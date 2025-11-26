Depression - aktuelle Informationen und Hintergründe

Depression
Niedergeschlagenheit, nachlassendes Interesse in allen Lebensbereichen, starke Erschöpfung - wann fängt eine Depression an? Wie verhält sich eine depressive Person? Und: Was hilft dagegen? Oft ist das Thema mentale Gesundheit noch immer mit Vorurteilen belastet. Aber auch der Zugang zu professioneller Hilfe könnte noch leichter sein. ZDFheute gibt Informationen, liefert Hintergründe und aktuelle Nachrichten zum Thema Depressionen.
Aktuelles zum Thema Depressionen
Nachrichten | heute - in Deutschland:An Depression erkranktvon Stefanie Moritz-MöllerVideo1:54
Depressionen und Social Media:"Vorsicht vor Angeboten, die schnelle Heilung versprechen"von Steffi Moritz-Möllermit Video3:59
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Deutschland-Barometer Depressionvon Steffi Moritz-MöllerVideo1:40
Nachrichten | heute:Depressionen und Social Mediavon Steffi Moritz-MöllerVideo1:45
Deutsche Depressionshilfe:Jeder zweite sucht online nach Depressionenvon Steffi Moritz-MöllerVideo3:59
Nachrichten | heute:Schüler fordern mehr Schutz für Psychevon C. Strauß / C. Lange / S. Gargosch / J. MeierVideo1:39
Neue Therapieansätze:Mit Vagusnerv-Stimulation gegen Überlastung?mit Video6:10
Anorexie bei Jungen und Männern:Magersucht - Essstörung bei jungen Männern oft spät erkanntvon Malin Ihlaumit Video5:35
Was Sie zum Thema Depression wissen müssen
Umgang mit depressiven Menschen:Depressionen im persönlichen Umfeld: Was tun?von Nadine Braun
Therapeutisches Werkzeug:Tagebücher helfen bei psychischer Gesundheitmit Video4:29
Tabuthema Wochenbettdepression:Patientin: "Ich war ein Wrack meiner Selbst"von Katharina Schuster
NANO & Terra X: Wissens-Kolumne:Warum es "Hochfunktionale Depression" eigentlich nicht gibtvon Eva-Lotta Brakemeier
Volkskrankheit Depressionen:Angst vor dem Leben
Was steckt hinter der Studie?:Depressionen durch Medikamente?
KI und Psychotherapie:Kann ChatGPT eine Therapie ersetzen?von Carlotta Vogelpohlmit Video3:06
Ein Teufelskreis?:Depressionen bei Langzeitarbeitslosen
Schnell Hilfe finden
Es gibt Hilfe, auch in scheinbar ausweglosen Situationen. "Ich weiß nicht mehr weiter", "Ich kann nicht mehr": Wenn Ihre Gedanken darum kreisen, sich das Leben zu nehmen, versuchen Sie unbedingt, mit jemandem darüber zu sprechen - egal, ob Familie, Freunde oder Menschen, die sich auf diese Themen spezialisiert haben.
Die Gesellschaft für Suizidprävention führt eine Übersicht der Angebote auf ihrer Webseite www.suizidprophylaxe.de.
- Telefonseelsorge (0800 111 0 111),
- Nummer gegen Kummer (Kinder- und Jugendtelefon: 116 111 bzw. Elterntelefon: 0800 111 0 550),
Winterdepression
Niedergeschlagen und oft müde:Winterdepression - Wege aus dem StimmungstiefVideo14:49
Was tun gegen Winterdepression?:Tageslichtlampe zur Lichttherapie im Wintervon Esther Burmannmit Video1:06
Tipps gegen den Winterblues:Wie die Psyche im Winter leidetmit Video27:20
Tipps gegen den Winterblues:Besser mit der Winterzeit klarkommenvon Jenna Busannymit Video14:49
Weitere Beratungsangebote
Lass Dir helfen - Freunde fürs Leben ist ein Verein der Jugendliche und junge Erwachsene über die Themen Suizid und seelische Gesundheit aufklärt.
Info-Telefon der Deutschen Depressionshilfe (0800 33 44 533) - im Netz unter: www.deutsche-depressionshilfe.de
Hilfe für Angehörige
Dokumentationen zum Thema
Radikaler Lebensentwurf:Anders leben: Zuhause im WaldVideo28:58
ARTE | TWIST:Twist - Raus aus der Depression!Video30:10
Doku | Terra X Harald Lesch:Depressionen verstehenVideo28:43
Gesellschaft | einfach Mensch:Claudia: Mein Leben mit der DepressionVideo15:04
Doku | 37 Grad:Kampf im Kopf: Leben mit Depressionvon Max Rachals und Andrea WörleVideo28:35
Doku | Terra Xplore:Schämst du dich für deine Depression?Video27:06
Mehr zu psychischer Gesundheit
Show | MAITHINK X - Die Show:Psychische Gesundheit und Social MediaVideo28:06
Mentale Gesundheit in der Menopause:Wechseljahre und die Wirkung der Hormone auf die Psychevon Maurice Göbelmit Video5:16
Schülerkonferenz fordert Hilfe:Immer mehr Schüler geraten in seelische Notmit Video1:39
Häufigste psychische Erkrankung:Wann aus Angst eine Krankheit wirdvon Nadine Braun