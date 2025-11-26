  3. Merkliste
Depression - aktuelle Informationen und Hintergründe

vor 31 Minuten
Schüsse nahe dem Weißen Haus in Washington: Zwei Nationalgardisten getroffen

Depression

|
Niedergeschlagenheit, nachlassendes Interesse in allen Lebensbereichen, starke Erschöpfung - wann fängt eine Depression an? Wie verhält sich eine depressive Person? Und: Was hilft dagegen? Oft ist das Thema mentale Gesundheit noch immer mit Vorurteilen belastet. Aber auch der Zugang zu professioneller Hilfe könnte noch leichter sein. ZDFheute gibt Informationen, liefert Hintergründe und aktuelle Nachrichten zum Thema Depressionen.

Aktuelles zum Thema Depressionen

Was Sie zum Thema Depression wissen müssen

Schnell Hilfe finden

Es gibt Hilfe, auch in scheinbar ausweglosen Situationen. "Ich weiß nicht mehr weiter", "Ich kann nicht mehr": Wenn Ihre Gedanken darum kreisen, sich das Leben zu nehmen, versuchen Sie unbedingt, mit jemandem darüber zu sprechen - egal, ob Familie, Freunde oder Menschen, die sich auf diese Themen spezialisiert haben.

Schnelle Hilfe:
im Notfall Polizei (110) oder Rettungsdienst (112) anrufen!

Die Gesellschaft für Suizidprävention führt eine Übersicht der Angebote auf ihrer Webseite www.suizidprophylaxe.de.
Tabletten werden in Blister verpackt. Archivbild
FAQ

Antidepressiva - Fluch oder Segen?

Winterdepression

Weitere Beratungsangebote

Lass Dir helfen - Freunde fürs Leben ist ein Verein der Jugendliche und junge Erwachsene über die Themen Suizid und seelische Gesundheit aufklärt.

Info-Telefon der Deutschen Depressionshilfe (0800 33 44 533) - im Netz unter: www.deutsche-depressionshilfe.de

Hilfe für Angehörige

Dokumentationen zum Thema

Mehr zu psychischer Gesundheit

Burnout

Die Zeichnung zeigt einen Mann, der mit dem Rücken zu einem Abgrund steht - und versucht, einen Stein aufzuhalten, der ihn Richtung Klippe drängt.

Burnout: Wenn alles zu viel ist