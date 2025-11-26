Depression - aktuelle Informationen und Hintergründe

Depression |

Niedergeschlagenheit, nachlassendes Interesse in allen Lebensbereichen, starke Erschöpfung - wann fängt eine Depression an? Wie verhält sich eine depressive Person? Und: Was hilft dagegen? Oft ist das Thema mentale Gesundheit noch immer mit Vorurteilen belastet. Aber auch der Zugang zu professioneller Hilfe könnte noch leichter sein. ZDFheute gibt Informationen, liefert Hintergründe und aktuelle Nachrichten zum Thema Depressionen.